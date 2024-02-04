اختراع فريد من نوعه... مظلة طائرة تتبع مستخدمها! (فيديو)

طرح مخترع مشهور على "يوتيوب" مظلة طائرة تتبع المستخدم كحل للتشنج المؤلم جراء حمل المظلة العادية أثناء هطول الأمطار.وتتضمن الأداة مظلة صفراء متاحة ومكونات مطبوعة ثلاثية الأبعاد مع مراوح في النهاية. ويتعين على المستخدم التحكم في المظلة باستخدام جهاز تحكم عن بعد لضمان بقائها فوق الرأس.ومع ذلك، يعمل المخترع الآن على إنشاء نسخة أفضل من المظلة يمكنها تتبع الشخص الموجود تحتها ومتابعته بشكل مستقل.وقال المهندس: "لم تتغير المظلات منذ 4000 عام، والتصميم الأساسي بقي نفسه. ولكننا الآن في عام 2024، ولا ينبغي لي حتى أن أحمل مظلتي. لذلك سأقوم اليوم بصنع أول مظلة تطير."ويُذكر أنه في الماضي حاولوا صنع مظلة طائرة، لكنهم لم ينجحوا، لأن المراوح كانت في المكان الخطأ، متصلة بالمقبض أو فوق المظلة، ما لا يترك مساحة لتدفق الهواء.أما ما ميز مظلة هذا المهندس عن غيرها، هو أنه قام بربط المراوح بحيث تبرز من جوانب المظلة.وتتكون المظلة من إطار مركزي على شكل X مكون من أربع أذرع مصنوعة من ألياف الكربون، وهي قوية وخفيفة في الوقت نفسه.وتحتوي كل ذراع على مروحة ومحرك في النهاية، ما يجعل الأداة تبدو وكأنها تقاطع بين مظلة وطائرة بدون طيار.واستغرق بناء الجهاز أشهر عدة. وأظهر الفيديو أن مظلته الطائرة كانت ناجحة في البداية، لكن أدنى عاصفة من الرياح تسببت في تعثرها في الجولة الثانية.