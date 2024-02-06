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في هذا البلد... افتتاح متحف جديد للفن الرقمي يتميز بعناصر غريبة: شلالات من الضوء وطوفان الزهور! (صورة)

علوم وتكنولوجيا
2024-02-06 | 02:00
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في هذا البلد... افتتاح متحف جديد للفن الرقمي يتميز بعناصر غريبة: شلالات من الضوء وطوفان الزهور! (صورة)
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في هذا البلد... افتتاح متحف جديد للفن الرقمي يتميز بعناصر غريبة: شلالات من الضوء وطوفان الزهور! (صورة)

تفتتح المجموعة الفنية اليابانية "تيملاب" teamLab معرضها الدائم الجديد للفن الرقمي الانغماسي في طوكيو الجمعة، مع شلالات من الضوء، وزخات من النجوم، وطوفان من الزهور في متحف، وذلك بعد أن اجتذبت ملايين الزوار في نسخة سابقة.
 
على طول متاهة حقيقية تقع تحت أطول ناطحة سحاب في اليابان (330 متراً)، أكثر من خمسين تركيباً فنياً تتفاعل مع بعضها البعض ومع الجمهور، ما ينشئ تدفقات رقمية تنفتح تحت أقدام الزوار، بحسب وكالة فرانس برس الإخبارية.
 
وأوضح مدير "تيملاب" توشيوكي إينوكو لوكالة فرانس برس أن "هدفنا هو التأثير بالناس وجعلهم يفكرون في الحياة والعالم بطريقة أكثر إيجابية"، لافتاً إلى أن الحدث يهدف إلى تقديم "تجارب غير مسبوقة، من خلال إظهار رؤية جديدة وغير معروفة سابقاً".
 
بالنسبة لهذا المشروع الجديد، الذي يحمل عنوان "تيملاب بوردرلس"، والموجود داخل مجمع "أزابوداي هيلز" Azabudai Hills في طوكيو، لفت إينوكو إلى أن "عملنا يشكّل استمراراً لأبحاثنا السابقة، مع تقديم تجربة جديدة".
 
وبعيداً عن الصور والأصوات، تشغّل التركيبات الفنية في الموقع حاستي الشمّ والذوق. فالشاي والمثلجات المستهلكة في المتحف تصبح بدورها أعمالا فنية مغطاة بالزهور وأوراق الشجر.
 
وقد قدمت "تيملاب"، وهي مجموعة فنية شارك إينوكو في تأسيسها عام 2001، منشآتها في جميع أنحاء العالم، من نيويورك إلى باريس مروراً سنغافورة. كما لديها مساحات عرض دائمة في شنغهاي وماكاو وبكين، بالإضافة إلى متحف آخر في طوكيو.
 
واستضاف معرض "تيملاب بوردرلس" بنسخته السابقة الزوار في منطقة أودايبا الساحلية في الفترة من 2018 إلى 2022، مستقطباً حشوداً من الزوار، بينهم شخصيات شهيرة مثل كيم كارداشيان وكاتي بيري وإيلون ماسك، الذين أثاروا ضجة إثر مشاركتهم صوراً لتجربتهم على الشبكات الاجتماعية.
 
وقد دخل هذا المعرض موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة المتحف الأكثر استقطاباً للزائرين في العالم عام 2019، بعد أن استقبل ما يقرب من 2,2 مليون زائر في ذلك العام.
 

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