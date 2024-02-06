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ابتكار تطبيق جديد للسكان الأصليين في المناطق النائية بالأمازون: ما هي مميزاته؟

علوم وتكنولوجيا
2024-02-06 | 02:30
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ابتكار تطبيق جديد للسكان الأصليين في المناطق النائية بالأمازون: ما هي مميزاته؟
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ابتكار تطبيق جديد للسكان الأصليين في المناطق النائية بالأمازون: ما هي مميزاته؟

كانت مجموعات السكان الأصليين في منطقة الأمازون البرازيلية تواجه دائماً مشكلة في كتابة الرسائل النصية الهاتفية بلغاتها المحلية، لكنّ أحد التطبيقات توصّل إلى حلّ يوفر لهذه الفئات إمكان استخدام أحرف لغاتهم للتواصل.
 
"لينكلادو" هو اسم التطبيق الذي أُطلق في آب 2022. وهذه الكلمة مؤلفة من "لين" التي تشير إلى لغات السكان الأصليين، و"كلادو" المشتقة من كلمة "تيكلادو" البرتغالية والتي تعني لوحة مفاتيح.
 
ويرمي التطبيق إلى تزويد السكان الأصليين الذين يعيشون في المناطق النائية بالأمازون الشاسعة وكذلك المراكز المُدنية، بلوحة مفاتيح رقمية مناسبة للغاتهم، عندما تكون مُتاحة لهم شبكة الاتصالات.
 
فليس جميع أفراد هذه المجموعات يتقن البرتغالية، اللغة الرسمية للبرازيل، بالإضافة إلى أنّ الهواتف المباعة في البلاد مجهّزة فقط بالأحرف اللاتينية المستخدمة في هذه اللغة.
 
وبعدما كانت ثقافات السكان الأصليين للمنطقة المعروفة حالياً باسم البرازيل تقتصر على الصيغة الشفهية، دخلت عالم الكتابة عندما سعى المستوطنون الأوروبيون إلى تدوينها.
 
وكان لا بد من العثور على موارد معيّنة، وإضافة مجموعة من اللكنات والسمات (علامات التشكيل، على قول اللغويين) إلى أحرف الأبجدية اللاتينية لمحاولة إعادة تشكيل هذه اللغات.
 
لكنّ أياً من هذه اللغات لم يكن قبل اليوم مُتاحاً عبر الهواتف المحمولة التي باتت ضرورية في حياة سكان البرازيل الأصليين البالغ عددهم نحو 1,7 مليون نسمة.
 
وبما أنّ الهواتف لم تكن مجهزة بلوحة مفاتيح مناسبة، "كان السكان الأصليون يتواصلون بصورة كبيرة من خلال الرسائل الصوتية"، بحسب منسقة مشروع "لينكلادو" نويميا إيشيكاوا.
 
وواجهت إيشيكاوا، وهي عالمة أحياء تبلغ 51 عاماً صعوبات في ترجمة أبحاثها ومشاركتها داخل المجتمعات المحلية، وتقول "طالبت طوال 14 عاماً بلوحة مفاتيح لحل هذه المشكلة".
 
وتحققت أمنيتها بفضل طالبَيْن مولودَيْن في المنطقة لكنّهما ليسا من السكان الأصليين.
 
وراهناً "يعمل التطبيق في مختلف اللغات الأصلية لمنطقة الأمازون"، أي نحو أربعين لغة، بحسب بورتيلا الذي يتابع دراسته في الولايات المتحدة على غرار بنزكري.
 
وتم تنزيل التطبيق أكثر من ثلاثة آلاف مرة، ويساعد في حفظ بعض اللغات الأصلية.
 
محمد رشيدي ومايكل دانتاس – وكالة فرانس برس

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