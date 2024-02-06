2min

تجربة استثنائية كما لو أنها حقيقية تتضمن مخاطر عدة... جهاز تكنولوجي جديد جعله يواجه ديناصورًا! (فيديو)

تجربة استثنائية كما لو أنها حقيقية تتضمن مخاطر عدة... جهاز تكنولوجي جديد جعله يواجه ديناصورًا! (فيديو)





وقال الشاب إنه لم يكن يتوقع الاستمتاع بالتجربة خلال العرض التوضيحي والذي بلغت مدته 20 دقيقة، إذ بدت حميمة، حيوية وحقيقية بشكل صادم، كما خاف من إمكانية تعثّره بشكل عشوائي في مواقع خطيرة عدّة.



ووُضعت الأشرطة المرنة بشكل جيد حول رأس الشاب والنظارات الواقية بشكل مريح على وجهه أثناء نقله نحو المجهول، حيث بدا الأمر برمته وكأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، على حد قول الشاب.



كذلك، استُخدمت أثناء العرض التوضيحي الأولي صورًا أظهرت للشاب ذكريات ثابتة من ماضي شخص آخر، والتي بدت حية بشكل لا يصدق من خلال عدسات الجهاز، إذ رأى صورة عيد ميلاد طفل في الفناء الخلفي، كما مشى الأخير على جبل صخري وقاسٍ حيث أحاطه ديناصورًا.



وأوضح الشاب أن الأمر كان مثيرًا للإعجاب بصريًا وعاطفيًا، ولكنه شعر بقوة تسيّره كما لو أنه "كلب صغير يقوده مالكه وينقله نحو غرفة جديدة في المنزل". روى شاب في حديث خاص لموقع " ديلي ميل " البريطاني، عن تجربته مع جهاز "Vision Pro" الذي أطلقته شركة "آبل" في وقت سابق رسميًا، وبلغت قيمته 3500 دولار.وقال الشاب إنه لم يكن يتوقع الاستمتاع بالتجربة خلال العرض التوضيحي والذي بلغت مدته 20 دقيقة، إذ بدت حميمة، حيوية وحقيقية بشكل صادم، كما خاف من إمكانية تعثّره بشكل عشوائي في مواقع خطيرة عدّة.ووُضعت الأشرطة المرنة بشكل جيد حول رأس الشاب والنظارات الواقية بشكل مريح على وجهه أثناء نقله نحو المجهول، حيث بدا الأمر برمته وكأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، على حد قول الشاب.كذلك، استُخدمت أثناء العرض التوضيحي الأولي صورًا أظهرت للشاب ذكريات ثابتة من ماضي شخص آخر، والتي بدت حية بشكل لا يصدق من خلال عدسات الجهاز، إذ رأى صورة عيد ميلاد طفل في الفناء الخلفي، كما مشى الأخير على جبل صخري وقاسٍ حيث أحاطه ديناصورًا.وأوضح الشاب أن الأمر كان مثيرًا للإعجاب بصريًا وعاطفيًا، ولكنه شعر بقوة تسيّره كما لو أنه "كلب صغير يقوده مالكه وينقله نحو غرفة جديدة في المنزل".