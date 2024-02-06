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جهاز تكنولوجي جديد قد يتيح تحكّم الأشخاص بأحلامهم... كم تبلغ قيمته؟

علوم وتكنولوجيا
2024-02-06 | 10:50
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جهاز تكنولوجي جديد قد يتيح تحكّم الأشخاص بأحلامهم... كم تبلغ قيمته؟
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جهاز تكنولوجي جديد قد يتيح تحكّم الأشخاص بأحلامهم... كم تبلغ قيمته؟

جهاز تكنولوجي جديد قد يتيح تحكّم الأشخاص بأحلامهم... كم تبلغ قيمته؟


تخطط شركة "بروفيتيك" لإطلاق "Halo AI"، وهو جهاز للرأس قد تبلغ قيمته 2000 دولار عام 2025، والذي سيمنح مرتديه تحكمًا لا مثيل له في أحلامهم، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ويستخدم الجهاز تخطيط لكهرباء الدماغ أو الـ"EEG"، الذي يسجل النشاط الكهربائي والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي الذي يقيس نشاط الدماغ عن طريق قياس تدفق الدم.

ومع ذلك، فإن الخبراء ليسوا متأكدين بعد من التأثيرات الطويلة الأمد، وحذروا من أن استخدام الأصوات عالية التردد لإثارة دماغ الإنسان قد تعيق القدرة الإدراكية على معالجة الذكريات القصيرة المدى.

كذلك، يعمل تخطيط كهرباء الدماغ والرنين المغناطيسي الوظيفي معًا لإنشاء خريطة تفصيلية للدماغ لحثه على الأحلام الواضحة وهي حالة أثناء الحلم حيث يدرك الشخص أنه في حلم أثناء نومه.

وأوضح "إريك وولبيرغ"، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في الشركة المنفذة، أن مستخدمي الجهاز لن يكونوا بحاجة إلى القيام بأي شيء لحث الدماغ على الأحلام الواضحة، وبدلاً من ذلك، سيحدث ذلك تلقائيًّا عند ارتداء الجهاز.

وحذّر العلماء من تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة كونهم لا يعرفون ما الذي يمكن أن يحدث لدماغ الشخص إذا تم تشغيل الجهاز بشكل مستمر بأصوات عالية التردد.

كما يعتقد العلماء أن الأحلام لها وظائف أساسية ضرورية لتطوّر الإنسان المعرفي بما في ذلك معالجة التجارب العاطفية، ويخشى البعض أنه إذا تم تغيير الأحلام، فقد يتعارض ذلك مع غرض الحلم.

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