دراسة مدهشة... يمكن للماعز معرفة ما يشعر به البشر بهذه الطريقة!

في دراسة مدهشة أجراها علماء، تم الكشف عن قدرة الماعز على التمييز بين صوت الإنسان السعيد والغاضب. يعتقد الباحثون أن هذه الحساسية قد تطورت لديها نتيجة لتاريخها الطويل في التفاعل مع البشر.

وتكشف الدراسة التي أجراها فريق دولي بقيادة البروفيسور آلان ماكيليغوت من جامعة سيتي في هونغ كونغ عن ذكاء عاطفي للماعز وقدرتها على التكيف مع وجود البشر.

وشارك في الدراسة 29 ماعزًا من مختلف السلالات والأعمار، وكانت جميعها معتادة على التعامل مع البشر.

وتم تشغيل أصوات بشرية للماعز باستخدام مكبر الصوت، حيث قيلت عبارة "مرحبًا، انظر هنا" بصوت سعيد أو غاضب.

وأظهرت النتائج أن الماعز تفاعلت مع التغير في نبرة الأصوات البشرية، حيث قضت وقتًا أطول في التحديق نحو المتحدث عندما تحول الصوت من السعادة إلى الغضب، والعكس.

ويشير البروفيسور ماكيليغوت إلى أن دراسته تضيف إلى الأدلة التي تشير إلى قدرة الماعز على فهم تعبيرات الإنسان، مما يجعلها تنضم إلى قائمة الحيوانات مثل الكلاب والخيول القادرة على ذلك.

ومع ذلك، يشدد الفريق على أهمية إجراء المزيد من البحوث لفهم أكثر حول تأثير الصوت البشري على هذه الحيوانات.