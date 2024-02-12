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ديدان برؤوس غريبة وعدد ضخم من الأرجل... اكتشاف جديد في غابات تنزانيا: تشبه شخصيات Star Wars! (صور)

ديدان برؤوس غريبة وعدد ضخم من الأرجل... اكتشاف جديد في غابات تنزانيا: تشبه شخصيات Star Wars! (صور)







وتم اكتشاف الديدان الألفية بينما كان الباحثون يدرسون نمو الأشجار والكروم في جبال أودزونغوا في تنزانيا، وفقا لجامعة صن شاين كوست في أستراليا.



ومن بين نفايات الغابات والتربة الرخوة، قال البروفيسور آندي مارشال، من جامعة جنوب كاليفورنيا، إن فريقه عثر على الديدان الألفية، التي وصف رؤوسها بأنها تشبه شخصيات "Star Wars- حرب النجوم".



وقال مارشال: "إننا نسجل الديدان الألفية من كل الأحجام خلال عملنا الميداني لقياس تعافي الغابات لأنها مؤشرات عظيمة على صحة الغابات، لكننا لم ندرك أهمية هذه الأنواع حتى قام علماء أعداد الأقدام بتقييم عيناتنا".



وأشار إلى أن الديدان الألفية المكتشفة حديثا يبلغ طولها بضعة سنتيمترات ولها حوالي 200 ساق لكل منها، وفق ما نقل موقع



ويمكن أن يصل طول أكبر الديدان الألفية الأفريقية إلى 35 سم، أو ما يقرب من 14 بوصة. ووفقًا لإدارة الحفاظ على البيئة في ولاية ميسوري، يبلغ طول أكبر أنواع الديدان الألفية في أميركا الشمالية حوالي نصف طولها، حيث يصل طولها إلى 15 سم، أو 6 بوصات.



وأشار مارشال إلى أن العثور على جنس وأنواع جديدة من الديدان الألفية يوضح الكمية المتبقية التي يمكن اكتشافها في الغابات الاستوائية.



ووفقًا لجامعة جنوب كاليفورنيا، يُطلق على جنس الألفية الجديد اسم Udzungwastreptus، في حين أن الأنواع الخمسة الجديدة هي Lophostreptus magombera، وAttemsostreptus cataractae، وAttemsostreptus leptoptilos، وAttemsostreptus julostriatus، وUdzungwastreptus marianae.



وتم إحضار عينات الديدان الألفية إلى متحف التاريخ الطبيعي بجامعة كوبنهاغن في الدنمارك.

اكتشف العلماء جنسًا جديدًا وخمسة أنواع جديدة من الديدان الألفية في غابات تنزانيا النائية في جنوب شرق إفريقيا.وتم اكتشاف الديدان الألفية بينما كان الباحثون يدرسون نمو الأشجار والكروم في جبال أودزونغوا في تنزانيا، وفقا لجامعة صن شاين كوست في أستراليا.ومن بين نفايات الغابات والتربة الرخوة، قال البروفيسور آندي مارشال، من جامعة جنوب كاليفورنيا، إن فريقه عثر على الديدان الألفية، التي وصف رؤوسها بأنها تشبه شخصيات "Star Wars- حرب النجوم".وقال مارشال: "إننا نسجل الديدان الألفية من كل الأحجام خلال عملنا الميداني لقياس تعافي الغابات لأنها مؤشرات عظيمة على صحة الغابات، لكننا لم ندرك أهمية هذه الأنواع حتى قام علماء أعداد الأقدام بتقييم عيناتنا".وأشار إلى أن الديدان الألفية المكتشفة حديثا يبلغ طولها بضعة سنتيمترات ولها حوالي 200 ساق لكل منها، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست ويمكن أن يصل طول أكبر الديدان الألفية الأفريقية إلى 35 سم، أو ما يقرب من 14 بوصة. ووفقًا لإدارة الحفاظ على البيئة في ولاية ميسوري، يبلغ طول أكبر أنواع الديدان الألفية في أميركا الشمالية حوالي نصف طولها، حيث يصل طولها إلى 15 سم، أو 6 بوصات.وأشار مارشال إلى أن العثور على جنس وأنواع جديدة من الديدان الألفية يوضح الكمية المتبقية التي يمكن اكتشافها في الغابات الاستوائية.ووفقًا لجامعة جنوب كاليفورنيا، يُطلق على جنس الألفية الجديد اسم Udzungwastreptus، في حين أن الأنواع الخمسة الجديدة هي Lophostreptus magombera، وAttemsostreptus cataractae، وAttemsostreptus leptoptilos، وAttemsostreptus julostriatus، وUdzungwastreptus marianae.وتم إحضار عينات الديدان الألفية إلى متحف التاريخ الطبيعي بجامعة كوبنهاغن في الدنمارك.