الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في عيد الحب... إطلاق تطبيق مواعدة للمصابين بالتوحد وذوي الإعاقات الذهنية في هذا البلد! (فيديو)

علوم وتكنولوجيا
2024-02-14 | 04:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في عيد الحب... إطلاق تطبيق مواعدة للمصابين بالتوحد وذوي الإعاقات الذهنية في هذا البلد! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
في عيد الحب... إطلاق تطبيق مواعدة للمصابين بالتوحد وذوي الإعاقات الذهنية في هذا البلد! (فيديو)

أطلقت السويد تطبيق "ديجي في" DigiVi في تشرين الثاني، وهو مخصص حصراً للمصابين بالتوحد أو ذوي الإعاقات الذهنية الخفيفة الذين يراوح معدل ذكائهم بين 50 و69.
 
وتتميز المنصة بطريقة عملها المبسّطة وإجراءات التسجيل التي تضمن "أمن" هؤلاء المستخدمين الذين غالباً ما يتعرضون لإساءات على الشبكات.
 
وكان سيرا رين، 24 عاماً، الذي يعاني إعاقة ذهنية يشعر طويلاً بأنه مستبعد من تطبيقات المواعدة التي يبلغ عدد مستخدميها 380 مليوناً في مختلف أنحاء العالم، لكنه وجد أخيراً مساحة رقمية لهذا الغرض "لا يحكم أحد فيها" عليه، وما على المرء فيها "إلا أن يكون على حقيقته".
 
في أحد مقاهي أوبسالا الواقعة إلى الشمال من العاصمة ستوكهولم، يرتشف سيرا عصير الليمون وينقر بحيوية على هاتفه، ويقول بحماسة: "لقد بدأت للتوّ الدردشة مع فتاة! (...) لدينا الاهتمامات نفسها، وهي تبدو لطيفة. أتشوّق لأعرف ما سيحدث... أحلم بالعثور على الحب!".
 
ويضيف "على منصات أخرى، أخفيت إعاقتي مع أنها جزء كبير من هويتي، ولم يكن الناس يرغبون في التحدث معي عندما اكتشفوا ذلك".
 
ووفق وكالة فرانس برس، تولّت منظمة تدعم ذوي الإعاقات العقلية أو المعرفية ابتكار تطبيق "ديجي في" الذي يتألف اسمه من اختصار لكلمة "ديجيتال" Digital (اي رقميّ) ومن "في" Vi اي "نحن" باللغة السويدية.
 
وتقتصر وظائف المنصة على الأساسيات وهي ملف تعريف ومساحة للمناقشة وزر للحصول على المساعدة.
 
ويشرح ماغنوس ليندن، أحد مؤسسي التطبيق، أن "كثراً من ذوي الإعاقة مُستبعَدون من العالم الرقمي لأنه غالباً ما يكون شديد التعقيد".
 
وإذ يرى أن "أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم في حياتهم اليومية يحتاجون أيضاً إلى الدعم في حياتهم العلائقية"، يوضح أن على الراغب في تسجيل نفسه في "ديجي في" أن يقابل وجها لوجه شخصاً يتولى التحقق من هويته ومساعدته على إنشاء حسابه". ويتوزع هؤلاء الوكلاء على نحو 20 مدينة سويدية، ويتخذون إجراءات تضمن عدم حصول سوء استخدام.
 
ويتعهد المشرفون على التطبيق الذي يُحظر عليه أيضاً نشر صور العُري، استبعاد المستخدمين الذين يتصرفون دائماً بشكل غير لائق، أو حتى إخطار الشرطة إذا لزم الأمر.
 
ويضم "ديجي في" راهناً 180 مستخدماً منتظماً. وبالتالي، فإن التطبيق "لا يزال حديثاً جداً ولكنه ينمو في كل أنحاء السويد".
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

إطلاق

السويد

تطبيق

ديجي في

DigiVi

المصابين

التوحد

ذوي الإعاقات

معدل ذكاء

تطبيقات مواعدة

شبكات

الحب.

LBCI التالي
هل يمكن لعناق سريع أن يساعدك على النوم... هذا ما كشفه الخبراء حول "هرمون الاحتضان"!
من نمو الشعر إلى تعزيز النوم... فوائد غير متوقعة للحب على الجسم والعقل ولهذا السبب العلميّ يتحول حبيبك الى محور حياتك!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-02-11

النائب في كتلة التنمية والتحرير أشرف بيضون للـLBCI: نحن دعاة تطبيق الـ1701 لكن هذا التطبيق لا تؤخذ منه جزئية صغيرة وهدفه الأساسيّ وقف دائم لإطلاق النار والحل الدائم

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-22

مصدر في مكتب نتنياهو: لن يتم وقف إطلاق النار طالما لم يحدد موعد تطبيق الاتفاق مع حماس

LBCI
آخر الأخبار
13:14

الخارجية الأميركية: نعمل للتوصل إلى إتفاق لإطلاق الأسرى وهدنة إنسانية تسمح بإدخال مزيد من المساعدات

LBCI
منوعات
11:09

خطوات بسيطة لبناء علاقة صحية ورومنسية تزامنًا مع عيد الحب... وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:00

بين الحب والتعلّق خلط شائع في التسميات... ما يميّزهما عن بعضهما تفصيل بسيط وهذه هي العلاجات المتطورة لانكسار القلب! (خاص)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:00

هل يمكن لعناق سريع أن يساعدك على النوم... هذا ما كشفه الخبراء حول "هرمون الاحتضان"!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:00

من نمو الشعر إلى تعزيز النوم... فوائد غير متوقعة للحب على الجسم والعقل ولهذا السبب العلميّ يتحول حبيبك الى محور حياتك!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:00

كيمياء الحب... كيف يكشف "الدوبامين" مكانة الأشخاص في حياة الانسان وكيف يتفاعل بعد تخطي الشخص علاقة فاشلة؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-13

وضع صليبا ضخما وسط قناعه ونشر مشاهد فاضحة لزوجته... كاني ويست: قررت أن أسعد نفسي وأنا سعيد بذلك! (فيديو)

LBCI
منوعات
05:30

تزوجت من طبيب نسائي ولم يستطيعا الانجاب ولكن عشقهما تغلب على كل الصعاب... قصة حب ملهمة لثنائي لبناني (خاص)

LBCI
اخبار البرامج
2024-01-28

كيف وصف يوسف الخال زواجه من نيكول سابا؟... وهذا ما قاله عن الغيرة الزوجية (فيديو)

LBCI
منوعات
02:30

الورود: أنواعها وألوانها... إليكم ما يجب أن تعرفوه عن رمزية كل وردة قبل إهدائها لأحبائكم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الحريري لجمهوره: ما في شي بيمشي من دونكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة

LBCI
أخبار دولية
13:40

تل أبيب تسحب وفدها من التفاوض وتحذر من قرب إنطلاق معركة رفح

LBCI
أخبار دولية
13:38

هل فعلًا وجدت إسرائيل السنوار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

محمد سويد نازح خسر تعب العمر بثوان قليلة... قصته تحاكي الآلاف من أبناء القرى الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ماذا جرى بين مصر وتركيا في عيد الحب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

تواصل توافد الحشود للقاء الحريري في بيت الوسط... فماذا في مرحلة ما بعد الظهر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

"هاتفك هو العميل" قالها السيد... فما مدى هذه العمالة جغرفيًا وتكنولوجيًا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:29

سعد الحريري لـ"الحدث": يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها أما في السياسة فأنا لن أعود عن قراري وكما قلت "كل شي بوقتو حلو"

LBCI
خبر عاجل
10:45

ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف

LBCI
فنّ
05:52

ظهور نادر لإبنة نيكول سابا ويوسف الخال... أصبحت شابة! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
01:27

التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات محلة أنفاق المطار باتجاه بيروت والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
حال الطقس
00:55

سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بدأت بالتأثير على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
05:30

تزوجت من طبيب نسائي ولم يستطيعا الانجاب ولكن عشقهما تغلب على كل الصعاب... قصة حب ملهمة لثنائي لبناني (خاص)

LBCI
منوعات
16:01

رفض الوقوف للعلم الفلسطيني في مسرح بريطاني... ما حصل له لم يكن متوقعاً!

LBCI
فنّ
05:45

زواج محمود عامر في سنّ الـ 69... وفارق العمر بينه وبين زوجته يشعل الانترنت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More