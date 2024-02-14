في عيد الحب... إطلاق تطبيق مواعدة للمصابين بالتوحد وذوي الإعاقات الذهنية في هذا البلد! (فيديو)

أطلقت السويد تطبيق "ديجي في" DigiVi في تشرين الثاني، وهو مخصص حصراً للمصابين بالتوحد أو ذوي الإعاقات الذهنية الخفيفة الذين يراوح معدل ذكائهم بين 50 و69.

وتتميز المنصة بطريقة عملها المبسّطة وإجراءات التسجيل التي تضمن "أمن" هؤلاء المستخدمين الذين غالباً ما يتعرضون لإساءات على الشبكات.

وكان سيرا رين، 24 عاماً، الذي يعاني إعاقة ذهنية يشعر طويلاً بأنه مستبعد من تطبيقات المواعدة التي يبلغ عدد مستخدميها 380 مليوناً في مختلف أنحاء العالم، لكنه وجد أخيراً مساحة رقمية لهذا الغرض "لا يحكم أحد فيها" عليه، وما على المرء فيها "إلا أن يكون على حقيقته".

في أحد مقاهي أوبسالا الواقعة إلى الشمال من العاصمة ستوكهولم، يرتشف سيرا عصير الليمون وينقر بحيوية على هاتفه، ويقول بحماسة: "لقد بدأت للتوّ الدردشة مع فتاة! (...) لدينا الاهتمامات نفسها، وهي تبدو لطيفة. أتشوّق لأعرف ما سيحدث... أحلم بالعثور على الحب!".

ويضيف "على منصات أخرى، أخفيت إعاقتي مع أنها جزء كبير من هويتي، ولم يكن الناس يرغبون في التحدث معي عندما اكتشفوا ذلك".

ووفق وكالة فرانس برس، تولّت منظمة تدعم ذوي الإعاقات العقلية أو المعرفية ابتكار تطبيق "ديجي في" الذي يتألف اسمه من اختصار لكلمة "ديجيتال" Digital (اي رقميّ) ومن "في" Vi اي "نحن" باللغة السويدية.

وتقتصر وظائف المنصة على الأساسيات وهي ملف تعريف ومساحة للمناقشة وزر للحصول على المساعدة.

ويشرح ماغنوس ليندن، أحد مؤسسي التطبيق، أن "كثراً من ذوي الإعاقة مُستبعَدون من العالم الرقمي لأنه غالباً ما يكون شديد التعقيد".

وإذ يرى أن "أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم في حياتهم اليومية يحتاجون أيضاً إلى الدعم في حياتهم العلائقية"، يوضح أن على الراغب في تسجيل نفسه في "ديجي في" أن يقابل وجها لوجه شخصاً يتولى التحقق من هويته ومساعدته على إنشاء حسابه". ويتوزع هؤلاء الوكلاء على نحو 20 مدينة سويدية، ويتخذون إجراءات تضمن عدم حصول سوء استخدام.

ويتعهد المشرفون على التطبيق الذي يُحظر عليه أيضاً نشر صور العُري، استبعاد المستخدمين الذين يتصرفون دائماً بشكل غير لائق، أو حتى إخطار الشرطة إذا لزم الأمر.

ويضم "ديجي في" راهناً 180 مستخدماً منتظماً. وبالتالي، فإن التطبيق "لا يزال حديثاً جداً ولكنه ينمو في كل أنحاء السويد".