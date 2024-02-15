اتهموا سمكة قرش بالاعتداء الجنسي عليها... اللغز انكشف: هكذا حملت "السمكة العذراء" التي كانت تعيش بمفردها!

شركة أميركية ترجئ إطلاق مركبة لها إلى القمر... وهذه التفاصيل!

شركة أميركية ترجئ إطلاق مركبة لها إلى القمر... وهذه التفاصيل!

بين الحب والتعلّق خلط شائع في التسميات... ما يميّزهما عن بعضهما تفصيل بسيط وهذه هي العلاجات المتطورة لانكسار القلب! (خاص)