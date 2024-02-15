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اتهموا سمكة قرش بالاعتداء الجنسي عليها... اللغز انكشف: هكذا حملت "السمكة العذراء" التي كانت تعيش بمفردها!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-15 | 11:11
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اتهموا سمكة قرش بالاعتداء الجنسي عليها... اللغز انكشف: هكذا حملت "السمكة العذراء" التي كانت تعيش بمفردها!
اتهموا سمكة قرش بالاعتداء الجنسي عليها... اللغز انكشف: هكذا حملت "سمكة الراي اللاسع العذراء" التي كانت تعيش بمفردها!
بعد أن شغل لغز الحوض المائي العلماء، والذي يتمحور حول "كيف حملت "سمكة الراي اللاسع العذراء" بينما كانت تعيش بمفردها في الحوض؟"، ظهرت الحقيقة.
وفي التفاصيل، وبعد أشهر من التحقيق - واتهام سمكة قرش زورا بالاعتداء الجنسي عليها - يبدو أن اللغز قد تم حله أخيرا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
واعترف الخبراء في حوض السمك في ولاية كارولينا الشمالية الآن أنه كان من "المستحيل" أن تتزاوج سمكة الراي اللاسع شارلوت مع واحدة من أسماك القرش الخمس الصغيرة التي تشترك في حوضها.
وبدلاً من ذلك، يقولون إن شارلوت مرت بمرحلة التوالد العذري، وهو نوع نادر من التكاثر اللاجنسي حيث يتطور النسل من بيض غير مخصب.
وقد استحوذت هذه القضية الغريبة على اهتمام المشاهدين في كل أنحاء العالم.
ولم تشارك شارلوت خزان المياه مع ذكر من نوعها منذ ثماني سنوات على الأقل.
وتعيش في خزان في Aquarium and Shark Lab في هندرسونفيل بولاية نورث كارولينا، يبلغ حجمه حوالي 2200 غالون، وهو بحجم حاوية قمامة البناء تقريبًا.
لكن الموظفين يأملون في الحصول على حوض يبلغ ضعف هذا الحجم تقريبًا لاستيعاب نسل شارلوت.
وقالت بريندا رامر، المديرة التنفيذية للمختبر الذي يشجع الأطفال على الاهتمام بالعلوم، إنهم قد يقومون أيضًا بتثبيت كاميرات حية للبث المباشر عبر الإنترنت.
وقالت إن موظفي المختبر اعتقدوا لأول مرة أن شارلوت مصابة بورم في أيلول الفائت عندما لاحظوا ورمًا على ظهرها كان "ينتفخ مثل البسكويت" قبل أن يكشف التصوير بالموجات فوق الصوتية عن الحمل.
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انكشف:
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بمفردها!
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