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تعرّفوا على "الأرز بالبروتين"... قد يكون بديلاً للحوم وأرخص في السعر!

علوم وتكنولوجيا
2024-02-17 | 02:00
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تعرّفوا على "الأرز بالبروتين"... قد يكون بديلاً للحوم وأرخص في السعر!

ابتكر علماء من كوريا الجنوبية نوعاً جديداً من الأغذية المستدامة بيئياً يمزج بين الأرزّ وخلايا لحم البقر، مؤكدين أنه قد يساعد في حل الأزمات الغذائية وتحقيق تقدّم في مجال التغير المناخي.
 
وتولى باحثون في جامعة يونسي في سيول زرع هذا الأرزّ الجديد الذي يحتوي على خلايا عضلية ودهنية من لحم البقر، داخل مختبر.
 
وكانت النتيجة إنبات أرزّ ورديّ قد يكون بحسب الباحثين بديلاً للحوم أرخص وأكثر استدامة من الناحية البيئية، مع تمتعه ببصمة كربونية أدنى.
 
وقالت المشاركة في إعداد الدراسة بارك سو هيون "تخيّلوا لو حصلنا على مختلف العناصر الغذائية التي نحتاجها من خلال أرزّ بالبروتين".
 
وأوضحت في بيان نُشر الأربعاء تزامنا مع صدور الدراسة في مجلة "ماتر" إنّ "الأرزّ يحتوي اصلاً على كمية عالية من العناصر الغذائية، لكنّ إضافة خلايا متأتية من البقر تعزز هذه العناصر".
 
وتم تغليف حبات الأرزّ بجيلاتين السمك لمساعدة خلايا اللحم البقري على الالتصاق بها، ثم زُرعت على مدى 11 يوما.
 
وأشار فريق الباحثين إلى أنّ المنتج النهائي يحتوي على 8 في المئة بروتين و7 في المئة دهون أكثر مما يحتويه الأرزّ العادي، وهو أكثر صلابة ويتفتت بصورة أكبر من الحبوب الطبيعية.
 
وقالت بارك إن هذا المنتج يتمتع ببصمة كربونية أقل بكثير من اللحوم لأنه لا يستلزم تربية المواشي، وهو نشاط يستهلك "كميات كبيرة من الموارد والمياه ويتسبب في انبعاث نسب كبيرة من غازات الدفيئة".
 
وفي حال طُرح هذا الأرزّ في الأسواق، فسيكون خيارا أرخص بكثير للمستهلكين في كوريا الجنوبية، إذ يُتوقَّع أن يبلغ سعر الكيلو منه نحو 2,23 دولار، بينما يصل سعر كيلو لحم البقر 15 دولاراً.
 
ويعتزم الفريق مواصلة تحسين جودة الأرزّ الجديد قبل بيعه في الأسواق، حتى تتمكن الخلايا من النمو بشكل أفضل في الحبوب التي ستُعَزَّز قيمتها الغذائية.

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