الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تغييرات كبيرة وجديدة ستطرأ على واتساب قريبا... ما هي؟

علوم وتكنولوجيا
2024-02-18 | 06:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تغييرات كبيرة وجديدة ستطرأ على واتساب قريبا... ما هي؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تغييرات كبيرة وجديدة ستطرأ على واتساب قريبا... ما هي؟

تغييرات كبيرة وجديدة ستطرأ على واتساب قريبا... ما هي؟

في خطوة جديدة، يخطط تطبيق "واتساب" لتغييرات كبيرة في الشروط والأحكام الخاصة به استجابة للوائح الأوروبية الجديدة، التي تطالب الشركات بأن تكون أكثر وضوحا بشأن كيفية إدارة المحتوى وتقديمه.

وتشمل التغييرات الجديدة معلومات إضافية حول ما هو مسموح وما هو غير مسموح به في "واتساب"، مع تقديم معلومات حول متطلبات الاتحاد الأوروبي التي ستجبر عددا من الشركات مثل واتساب على السماح للمستخدمين بإرسال رسائل إلى أشخاص يستخدمون تطبيقات الطرف الثالث الأخرى، بالإضافة إلى توفير معلومات حول كيفية الإشراف على المحتوى في ميزة القنوات.

أما التغيير الأكثر أهمية فيتمثل في القواعد الجديدة في إتاحة إرسال بعض البيانات إلى خدمات المراسلة التابعة لجهات خارجية، وبالتالي قد لا تخضع لالتزامات الخصوصية الخاصة بـ "واتساب".

ومن المقرر تخفيض الحد الأدنى لسن استخدام "واتساب" في أوروبا والمملكة المتحدة من 16 إلى 13 عاما.

المصدر
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

كبيرة

وجديدة

ستطرأ

واتساب

قريبا...

تعرّفوا على "الأرز بالبروتين"... قد يكون بديلاً للحوم وأرخص في السعر!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

برنامج "Researcher قصّة كبيرة" ينال جائزة تقدير ويُصنّف كواحد من المبادرات الملهمة حول العالم

LBCI
أخبار دولية
2024-02-16

منطقة عازلة في مصر للفلسطينيين قريبا؟

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-16

سلسلة استقبالات للحريري... محمد شقير: طمأننا إلى أننا سنراه قريبا في البلد

LBCI
أخبار دولية
2024-02-16

بين حرب تموز وطوفان الاقصى..كلفة بشرية كبيرة على حزب الله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-17

تعرّفوا على "الأرز بالبروتين"... قد يكون بديلاً للحوم وأرخص في السعر!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-15

اتهموا سمكة قرش بالاعتداء الجنسي عليها... اللغز انكشف: هكذا حملت "السمكة العذراء" التي كانت تعيش بمفردها!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-15

"أفضل من الرجال الحقيقيين"... نساء يواعدن شخصيات من الذكاء الاصطناعي!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-15

شركة أميركية ترجئ إطلاق مركبة لها إلى القمر... وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-30

"أنت مغنية الزفاف وليس المتعرية"... فستان أسود بفتحة هائلة "كشفت الكثير" وضع الفنانة في موقف محرج! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-02-16

متابع إسرائيلي يستفزّ محمد رمضان... فكيف ردّ عليه؟

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-15

ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟

LBCI
منوعات
2024-02-12

ظل يتهمها بالخيانة فسئمت منه وخانته مع أعز أصدقائه... ولهذا السبب أرادت الانفصال عنه!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:54

قبيسي: حركة أمل لم ولن تبخل بأي تضحية من أجل حماية لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:23

فضل الله: بلدنا وخصوصا الجنوب من أكثر المعنيين بنتائج العدوان على غزة

LBCI
أخبار دولية
06:09

نتنياهو: الحكومة وافقت بالإجماع على مشروع قرار عدم الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب

LBCI
أخبار لبنان
05:18

الراعي: البطولة في تجنب الحرب لا في صنعها

LBCI
أخبار دولية
04:37

رئيس الوزراء الفلسطيني: روسيا دعت فصائل فلسطينية للاجتماع في موسكو

LBCI
أخبار لبنان
16:30

النبطية في عرس وطنيّ... مراسم تشييع الشهداء السبعة

LBCI
رياضة
14:51

منتخب لبنان للرغبي للسيدات يحقق المركز الخامس في البطولة العربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

دورات تدريبية مجانية للطلاب في فن الطهي للإنخراط في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

رسوم كلاسيكية تجريدية ومعاصرة تجسّد تطورات البانوراما اللبنانية بمجموعة لوحات في بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:45

أراد مساعدة زوجته على الحمل... فجمع حيواناته المنوية مع والده وهذا ما حصل!

LBCI
اخبار البرامج
15:15

ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف للبنان في الفترة المقبلة؟

LBCI
اخبار البرامج
15:11

إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!

LBCI
منوعات
14:30

دخلت إلى منزل حبيبها ولم تصدق ما رأته في الحمام... كان عارياً ووالدته تفرك له جسمه!

LBCI
منوعات
12:39

وجد والدته في غرفة النوم مع شقيق زوجته... وهذا ما فعلته العائلة بها!

LBCI
منوعات
05:29

زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!

LBCI
اخبار البرامج
15:07

ليلى عبد اللطيف: تقاضيت 150 ألف دولار من سياسي لبناني وفي مليون دولار على الطريق!

LBCI
حال الطقس
00:39

متى تنكفئ المنخفضات الجوية؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More