تغييرات كبيرة وجديدة ستطرأ على واتساب قريبا... ما هي؟

في خطوة جديدة، يخطط تطبيق "واتساب" لتغييرات كبيرة في الشروط والأحكام الخاصة به استجابة للوائح الأوروبية الجديدة، التي تطالب الشركات بأن تكون أكثر وضوحا بشأن كيفية إدارة المحتوى وتقديمه.وتشمل التغييرات الجديدة معلومات إضافية حول ما هو مسموح وما هو غير مسموح به في "واتساب"، مع تقديم معلومات حول متطلبات الاتحاد الأوروبي التي ستجبر عددا من الشركات مثل واتساب على السماح للمستخدمين بإرسال رسائل إلى أشخاص يستخدمون تطبيقات الطرف الثالث الأخرى، بالإضافة إلى توفير معلومات حول كيفية الإشراف على المحتوى في ميزة القنوات.أما التغيير الأكثر أهمية فيتمثل في القواعد الجديدة في إتاحة إرسال بعض البيانات إلى خدمات المراسلة التابعة لجهات خارجية، وبالتالي قد لا تخضع لالتزامات الخصوصية الخاصة بـ "واتساب".ومن المقرر تخفيض الحد الأدنى لسن استخدام "واتساب" في أوروبا والمملكة المتحدة من 16 إلى 13 عاما.