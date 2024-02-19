"قمر الثلج" سيظهر في هذا الموعد... إليكم التفاصيل!

"قمر الثلج" سيظهر في هذا الموعد... إليكم التفاصيل!



قبل يوم من الوصول إلى الأوج، سيزيّن "قمر الثلج" المكتمل السماء في 24 شباط، أو ما يُعرف بـ "القمر الصغير"، نتيجة لاقتراب القمر من نقطة الأوج.



ورغم تصنيف هذا البدر على أنه "قمر صغير"، فهو ليس مصطلحاً فلكياً معترفاً به.



وتحدث ظاهرة "القمر الصغير"، ونظيرتها، القمر العملاق، لأن مدار القمر ليس دائريا تماماً. وفي أقرب نقطة له، يكون القمر على بعد 360 ألف كم (224 ألف ميل) من الأرض، وفي أبعد مسافة له يكون القمر على بعد 405 آلاف كم (251.655 ميل) من كوكب الأرض.



وتمت تسمية بدر شهر شباط بـ "قمر الثلج" لأن هذا الشهر هو الأكثر برودة في السنة في معظم البلدان في نصف الكرة الشمالي، والتي يشهد عدد منها تساقطاً للثلوج.



وتعود التسمية إلى بعض القبائل الأميركية الأصلية، والتي أطلقت عليه أيضاً اسم "قمر الجوع"، و"قمر الدب" و"القمر العظيم".