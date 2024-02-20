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ماسك: أول مريض مزود بشريحة "نيورالينك" يتحكم في فأرة الكمبيوتر بعقله!

علوم وتكنولوجيا
2024-02-20 | 04:35
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ماسك: أول مريض مزود بشريحة &quot;نيورالينك&quot; يتحكم في فأرة الكمبيوتر بعقله!
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ماسك: أول مريض مزود بشريحة "نيورالينك" يتحكم في فأرة الكمبيوتر بعقله!

ماسك: أول مريض مزود بشريحة "نيورالينك" يتحكم في فأرة الكمبيوتر بعقله!

قال إيلون ماسك مؤسس شركة نيورالينك أمس الاثنين إن أول إنسان خضع لزراعة شريحة دماغية من الشركة تعافى تماما على ما يبدو وأصبح قادرا على التحكم في فأرة كمبيوتر من خلال التفكير.

وذكر ماسك خلال فعالية مباشرة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "التقدم جيد ويبدو أن المريض تعافى بالكامل مع تأثيرات عصبية نحن على دراية بها. يستطيع المريض تحريك فأرة في أنحاء الشاشة فقط بمجرد التفكير".

وتحاول نيورالينك حاليا الحصول على أكبر قدر ممكن من ضغطات زر الفأرة من المريض.

ولم ترد نيورالينك على طلب من رويترز للتعليق.

ونجحت الشركة في زرع أول شريحة في دماغ إنسان الشهر الفائت بعد الحصول على الموافقة بإجراء تجارب بشرية في أيلول.

وتقول نيورالينك إن الدراسة تستعين بروبوت لإدخال ما يعرف بواجهة الدماغ والكمبيوتر جراحيا في المنطقة المسؤولة عن التحكم في الحركة في الدماغ، مضيفة أن الهدف المبدئي هو تمكين الأشخاص من التحكم في مؤشر الفأرة أو لوحة المفاتيح من خلال التفكير.

ولدى ماسك تطلعات جمة بخصوص نيورالينك إذ قال إن الشركة ستسهل الجراحات السريعة لغرس الشرائح لعلاج حالات منها السمنة المفرطة والتوحد والاكتئاب والانفصام.

وتعددت المطالبات بالتدقيق في مدى اتباع بروتوكلات السلامة من جانب نيورالينك التي قُدرت قيمتها بخمسة مليارات دولار العام الفائت. وكانت رويترز ذكرت الشهر الفائت أنه تم تغريم الشركة لانتهاك قواعد وزارة النقل الأمريكية المتعلقة بنقل مواد خطرة.
 

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علوم وتكنولوجيا

نيورالينك

ماسك

فأر

كمبيوتر

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