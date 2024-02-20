مقابل مبلغ من المال... ناسا تبحث عن متطوعين للعيش لسنة كاملة في مكان يشبه المريخ!

مقابل مبلغ من المال... ناسا تبحث عن متطوعين للعيش لسنة كاملة في مكان يشبه المريخ!



أعلنت وكالة ناسا الأميركية عن بحثها عن أربعة متطوعين للعيش في مكان مجهز ليطابق كوكب المريخ كوسيلة لتوجيه الخطط المستقبلية لاستكشاف الإنسان للكوكب الأحمر.



ووجهت وكالة الفضاء الأميركية دعوة للمتقدمين لقضاء عام واحد في موطن يحاكي كوكب المريخ، مقابل مبلغ من المال، على شرط أن يكون هؤلاء الأشخاص مواطنين أميركيين أو مقيمين دائمين بالغين أصحاء، حاصلين على درجات علمية أو خبرة عسكرية أو تجريبية.



ويجب أن تتراوح أعمارهم بين 30 و55 عاما، ويتقنون اللغة الإنكليزية ولا يدخنون، بالإضافة إلى حصولهم على درجة الماجستير في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مع عامين من الخبرة في هذا المجال، أو 1000 ساعة من قيادة الطائرات النفاثة.



وهذه المهمة هي الثانية ضمن سلسلة من ثلاث مهمات لمدة عام واحد يطلق عليها اسم The Crew Health and Performance Exploration Analog، أو CHAPEA، حيث يعيش المتطوعون ويعملون بمثابة رواد فضاء، وتسميهم ناسا رواد فضاء تناظريين، داخل موطن مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في هيوستن، تكساس.



وتشبه المساحة التي تبلغ 1700 قدم مربع، والتي تسمى Mars Dune Alpha، الموائل التي قد تبنيها ناسا يوما ما على المريخ لإيواء رواد الفضاء.



وطاقم المهمة الاولى المكوّن من أربعة أشخاص، يعيش في Mars Dune Alpha منذ تموز الفائت.



وتبحث ناسا الآن عن متقدمين لمهمة CHAPEA الثانية، والتي ستبدأ في ربيع عام 2025.



ويجب على المتقدمين اجتياز فحص الخلفية الجنائية والفحص النفسي والتقييم الطبي ليكونوا مؤهلين، لأنهم سيقضون عاما في عزلة شديدة في أماكن متقاربة فيما بينهم مع جدول زمني صارم للغاية.