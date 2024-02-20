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علماء ينجحون في ابتكار خصيتين اصطناعيتين... دراسة جديدة قد تتوصل إلى حلول عدة في المستقبل!

علماء ينجحون في ابتكار خصيتين اصطناعيتين... دراسة جديدة قد تتوصل إلى حلول عدة في المستقبل!





وهذا سيسمح للعلماء بالتحقيق في مشاكل الخصوبة لدى الرجال وربما علاجها عن طريق إنتاج الحيوانات المنوية الاصطناعية.



بالإضافة إلى ذلك، قالت العالمة التي قادت هذا العمل لموقع "



وفي المستقبل، يمكن للتقنية المستخدمة لتنمية الخصيتين الاصطناعيتين أن تساعد الناجين من السرطان على إنجاب أطفال بحال قد سبّب العلاج الكيميائي لهم العقم. أعلن علماء أنهم قاموا بزراعة خصيتين صناعيتين، وهو تطور يمكن أن يساعد في علاج العقم عند الرجال، إذ إن هذه الخصية المزروعة في المختبر لم تعمل بشكل كامل بعد، وهي أعضاء منتجة للحيوانات المنوية، ولكنها تشترك في العديد من الهياكل والخصائص الجينية نفسها مثل تلك الطبيعية.وهذا سيسمح للعلماء بالتحقيق في مشاكل الخصوبة لدى الرجال وربما علاجها عن طريق إنتاج الحيوانات المنوية الاصطناعية.بالإضافة إلى ذلك، قالت العالمة التي قادت هذا العمل لموقع " ديلي ميل " البريطاني إنها تعتقد أنه يمكن استخدام هاتين الخصيتين الاصطناعيتين لدراسة تأثيرات السموم المختلفة على وظيفة الخصية.وفي المستقبل، يمكن للتقنية المستخدمة لتنمية الخصيتين الاصطناعيتين أن تساعد الناجين من السرطان على إنجاب أطفال بحال قد سبّب العلاج الكيميائي لهم العقم.