الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

يبتلع الشمس يومياً... إليكم التفاصيل الصادمة حول هذا النجم الزائف والأكثر عنفاً في الكون!

علوم وتكنولوجيا
2024-02-21 | 05:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
يبتلع الشمس يومياً... إليكم التفاصيل الصادمة حول هذا النجم الزائف والأكثر عنفاً في الكون!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
يبتلع الشمس يومياً... إليكم التفاصيل الصادمة حول هذا النجم الزائف والأكثر عنفاً في الكون!

يبتلع الشمس يومياً... إليكم التفاصيل الصادمة حول هذا النجم الزائف والأكثر عنفاً في الكون!

اكتشف علماء فلك أستراليون "نجماً زائفاً" يُعرف باسم "كويزرا" مدعوما بثقب أسود يعادل ما بين 17 و19 مليار مرة كتلة الشمس.

وأوضح الخبراء أن هذا النجم المكتشف يبتلع الشمس يومياً، وهو أكثر سطوعاً من الشمس بـ500 تريليون مرة.

كما ادعوا أنه قد يكون الأكثر "عنفا" في الكون، وهو يبتعد عن الأرض مليار سنة ضوئية.

وهذا النجم الزائف هو عبارة عن منطقة غازية ساخنة محيطة مباشرة بثقب أسود هائل، وتبلغ حرارته مئات الآلاف من درجات الحرارة المئوية، وتبعث الضوء وأشعة أخرى.

بالإضافة إلى أنه يسحب كميات غاز هائلة تعادل حجم الشمس يومياً، وهو شبيه بالإعصار، لأنه محاط بقرص غاز دوار، حيث يبعث قدرًا كبيرًا من الطاقة يزيد سطوعها عن الشمس بأكثر من 500 تريليون مرة.

ويُذكر أن "الكويزار" رُصد لأول مرة عام 1980، وكانت الدراسات في البداية تشير إلى أنه عبارة عن نجم، لكن تم الاتفاق لاحقاً على أنه نجم زائف.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

نجم

زائف

عنيف

يبتلع

الشمس

LBCI التالي
دماغ الرجل لا يشبه دماغ المرأة... دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة!
سكورسيزي: على المخرجين "السيطرة" على التكنولوجيا لا الخوف منها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-02-17

السلطات التركية تسحب ترخيص منجم يحتجز فيه تسعة عمال بعد انزلاق للتربة

LBCI
فنّ
2024-02-17

نجمان لبنانيان مفاجأة حفل وائل كفوري في ألمانيا... الفيديو أشعل السوشيال ميديا

LBCI
منوعات
2024-02-16

نجم أفلام إباحية يضع وشماً صادماً على وجهه... "عائلتي تكرهه وتتصرف وكأنني قتلت شخصًا ما"! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-16

الجيش الأوكراني يشير إلى معارك عنيفة في أفديفكا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:39

دماغ الرجل لا يشبه دماغ المرأة... دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة!

LBCI
فنّ
05:04

سكورسيزي: على المخرجين "السيطرة" على التكنولوجيا لا الخوف منها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:35

علماء ينجحون في ابتكار خصيتين اصطناعيتين... دراسة جديدة قد تتوصل إلى حلول عدة في المستقبل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-20

مقابل مبلغ من المال... ناسا تبحث عن متطوعين للعيش لسنة كاملة في مكان يشبه المريخ!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-18

تجمع رجال أمن المطار حول حقيبتها... اعتقدوا أن لديها فأر بداخلها ولكن ما عثروا عليه وضعها في موقف محرج!

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-13

نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: عملية طوفان الأقصى كشفت إن إسرائيل ضعيفة بذاتها

LBCI
منوعات
2024-02-20

مشاهد صادمة لجبل إيفرست... أطنان من النفايات تخلق حالة من القلق بين الخبراء! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-02-20

كانت نيّتها مؤثرة لكن النتيجة أتت هستيرية... اختارت اسماً "إباحيا" لابنتها وهذا ما حصل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

الوفد النيابي اللبناني اليوم في مجلس اللوردات....ماذا في تفاصيل اجتماعاته اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
07:50

فضل الله: العدو الإسرائيلي يتمادى بين فترة وأخرى في غاراته

LBCI
أخبار لبنان
07:35

مولوي من صيدا: لتجنيب لبنان والجنوب كأس الحرب

LBCI
أخبار دولية
03:46

كيف يبدو الوضع في اسرائيل وسط تخطيط لدخول رفح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!

LBCI
رياضة
13:57

منتخب لبنان أمام إستحقاق جديد... والمشوار يبدأ من سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:54

عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:50

"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)

LBCI
خبر عاجل
04:22

معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد

LBCI
منوعات
12:29

"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!

LBCI
منوعات
16:10

"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!

LBCI
صحة وتغذية
05:12

دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!

LBCI
صحف اليوم
00:42

إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)

LBCI
منوعات
16:39

ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!

LBCI
منوعات
13:10

شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More