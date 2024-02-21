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يبتلع الشمس يومياً... إليكم التفاصيل الصادمة حول هذا النجم الزائف والأكثر عنفاً في الكون!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-21 | 05:38
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يبتلع الشمس يومياً... إليكم التفاصيل الصادمة حول هذا النجم الزائف والأكثر عنفاً في الكون!
يبتلع الشمس يومياً... إليكم التفاصيل الصادمة حول هذا النجم الزائف والأكثر عنفاً في الكون!
اكتشف علماء فلك أستراليون "نجماً زائفاً" يُعرف باسم "كويزرا" مدعوما بثقب أسود يعادل ما بين 17 و19 مليار مرة كتلة الشمس.
وأوضح الخبراء أن هذا النجم المكتشف يبتلع الشمس يومياً، وهو أكثر سطوعاً من الشمس بـ500 تريليون مرة.
كما ادعوا أنه قد يكون الأكثر "عنفا" في الكون، وهو يبتعد عن الأرض مليار سنة ضوئية.
وهذا النجم الزائف هو عبارة عن منطقة غازية ساخنة محيطة مباشرة بثقب أسود هائل، وتبلغ حرارته مئات الآلاف من درجات الحرارة المئوية، وتبعث الضوء وأشعة أخرى.
بالإضافة إلى أنه يسحب كميات غاز هائلة تعادل حجم الشمس يومياً، وهو شبيه بالإعصار، لأنه محاط بقرص غاز دوار، حيث يبعث قدرًا كبيرًا من الطاقة يزيد سطوعها عن الشمس بأكثر من 500 تريليون مرة.
ويُذكر أن "الكويزار" رُصد لأول مرة عام 1980، وكانت الدراسات في البداية تشير إلى أنه عبارة عن نجم، لكن تم الاتفاق لاحقاً على أنه نجم زائف.
المصدر
.
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