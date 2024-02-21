الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دماغ الرجل لا يشبه دماغ المرأة... دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-21 | 05:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دماغ الرجل لا يشبه دماغ المرأة... دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة!
دماغ الرجل لا يشبه دماغ المرأة... دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة!
أثبتت دراسة جديدة أن الرجال والنساء مرتبطون بشكل مختلف، إذ طوّر خبراء جامعة ستانفورد نموذجًا للذكاء الاصطناعي قادر على التمييز بين فحوصات نشاط الدماغ لدى الرجال والنساء بدقة تزيد عن 90%.
ومعظم هذه الاختلافات موجودة في الشبكة الافتراضية، الجسم المخطط، والشبكة الجوفية لدى كل من الجنسين، وهي مناطق تشارك في مجموعة واسعة من العمليات بما في ذلك أحلام اليقظة، تذكر الماضي، التخطيط للمستقبل، اتخاذ القرارات، والشم.
ودعمت هذه النتائج فكرة أن الجنس البيولوجي يشكّل الدماغ، كما يُعدّ مرض التوحد ومرض باركنسون أكثر شيوعًا عند الرجال، في حين أن التصلب المتعدد والاكتئاب أكثر شيوعًا عند النساء.
وقال كبير مؤلفي الدراسة "فينود مينون" إن الدافع الرئيسي لهذا البحثث هو أن الجنس البيولوجي يلعب دورا حاسما في نمو الدماغ البشري والشيخوخة، وفي ظهور الاضطرابات النفسية والعصبية.
وبهدف اكتشاف مسألة اختلافات الدماغ الخاصة بالجنس، طوّر مينون وفريقه نموذجًا لشبكة عصبية عميقة يمكنها أن تصنف فحوصات الدماغ إذا كانت ذكرًا أو أنثى، من خلال عرض سلسلة من فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي على الذكاء الاصطناعي وإخباره إذا كان الدماغ لذكر أم لأنثى.
ومن خلال هذه العملية، تم التعرف على أجزاء الدماغ التي تظهر اختلافات طفيفة اعتمادًا على الجنس، وعندما قام الذكاء الاصطناعي بحوالي 1500 عملية مسح للدماغ من مجموعة مختلفة عن تلك التي تم تدريبه عليها، نجح في التنبؤ بجنس صاحب الدماغ في أكثر من 90% من الحالات.
وفي هذه الدراسة، تمكن الفريق من استنتاج أي أجزاء من الدماغ هي الأكثر أهمية بالنسبة للذكاء الاصطناعي لتحديد جنس الشخص، حيث ركّز على المجالات الثلاثة: الوضع الافتراضي، الجسم المخطط، والشبكة الجوفية.
كذلك، أشارت الدراسة إلى أن الخصائص التي تختلف بين الذكور والإناث لها آثار مختلفة على السلوك حسب الجنس.
المصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الرجل
المرأة...
دراسة
جديدة
أمورًا
مهمة!
يبتلع الشمس يومياً... إليكم التفاصيل الصادمة حول هذا النجم الزائف والأكثر عنفاً في الكون!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-10
الوقوع في الحب يعبث بعقلك... دراسة جديدة تكشف: تغيرات حقيقية تحدث في الدماغ عندما تعشق!
منوعات
2024-01-10
الوقوع في الحب يعبث بعقلك... دراسة جديدة تكشف: تغيرات حقيقية تحدث في الدماغ عندما تعشق!
0
صحة وتغذية
2024-01-26
ممارسة الجنس والقيادة وأمور أخرى... دراسة جديدة تكشف عن سلوكيات غريبة أثناء النوم: قد تصل الى حدّ الاغتصاب؟!
صحة وتغذية
2024-01-26
ممارسة الجنس والقيادة وأمور أخرى... دراسة جديدة تكشف عن سلوكيات غريبة أثناء النوم: قد تصل الى حدّ الاغتصاب؟!
0
صحة وتغذية
2024-01-09
هل تُعتبر الأجهزة المساعدة على السمع حلا للوفاة المبكرة؟... دراسة جديدة تكشف التفاصيل!
صحة وتغذية
2024-01-09
هل تُعتبر الأجهزة المساعدة على السمع حلا للوفاة المبكرة؟... دراسة جديدة تكشف التفاصيل!
0
صحة وتغذية
2023-12-17
دراسة جديدة تكشف عن "الحل الثوري" للأشخاص الذين يعانون من الربو
صحة وتغذية
2023-12-17
دراسة جديدة تكشف عن "الحل الثوري" للأشخاص الذين يعانون من الربو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
05:38
يبتلع الشمس يومياً... إليكم التفاصيل الصادمة حول هذا النجم الزائف والأكثر عنفاً في الكون!
علوم وتكنولوجيا
05:38
يبتلع الشمس يومياً... إليكم التفاصيل الصادمة حول هذا النجم الزائف والأكثر عنفاً في الكون!
0
فنّ
05:04
سكورسيزي: على المخرجين "السيطرة" على التكنولوجيا لا الخوف منها
فنّ
05:04
سكورسيزي: على المخرجين "السيطرة" على التكنولوجيا لا الخوف منها
0
علوم وتكنولوجيا
10:35
علماء ينجحون في ابتكار خصيتين اصطناعيتين... دراسة جديدة قد تتوصل إلى حلول عدة في المستقبل!
علوم وتكنولوجيا
10:35
علماء ينجحون في ابتكار خصيتين اصطناعيتين... دراسة جديدة قد تتوصل إلى حلول عدة في المستقبل!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-20
مقابل مبلغ من المال... ناسا تبحث عن متطوعين للعيش لسنة كاملة في مكان يشبه المريخ!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-20
مقابل مبلغ من المال... ناسا تبحث عن متطوعين للعيش لسنة كاملة في مكان يشبه المريخ!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-18
تجمع رجال أمن المطار حول حقيبتها... اعتقدوا أن لديها فأر بداخلها ولكن ما عثروا عليه وضعها في موقف محرج!
منوعات
2023-10-18
تجمع رجال أمن المطار حول حقيبتها... اعتقدوا أن لديها فأر بداخلها ولكن ما عثروا عليه وضعها في موقف محرج!
0
آخر الأخبار
2023-10-13
نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: عملية طوفان الأقصى كشفت إن إسرائيل ضعيفة بذاتها
آخر الأخبار
2023-10-13
نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: عملية طوفان الأقصى كشفت إن إسرائيل ضعيفة بذاتها
0
منوعات
2024-02-20
مشاهد صادمة لجبل إيفرست... أطنان من النفايات تخلق حالة من القلق بين الخبراء! (فيديو)
منوعات
2024-02-20
مشاهد صادمة لجبل إيفرست... أطنان من النفايات تخلق حالة من القلق بين الخبراء! (فيديو)
0
منوعات
2024-02-20
كانت نيّتها مؤثرة لكن النتيجة أتت هستيرية... اختارت اسماً "إباحيا" لابنتها وهذا ما حصل!
منوعات
2024-02-20
كانت نيّتها مؤثرة لكن النتيجة أتت هستيرية... اختارت اسماً "إباحيا" لابنتها وهذا ما حصل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الوفد النيابي اللبناني اليوم في مجلس اللوردات....ماذا في تفاصيل اجتماعاته اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الوفد النيابي اللبناني اليوم في مجلس اللوردات....ماذا في تفاصيل اجتماعاته اليوم؟
0
أخبار لبنان
07:50
فضل الله: العدو الإسرائيلي يتمادى بين فترة وأخرى في غاراته
أخبار لبنان
07:50
فضل الله: العدو الإسرائيلي يتمادى بين فترة وأخرى في غاراته
0
أخبار لبنان
07:35
مولوي من صيدا: لتجنيب لبنان والجنوب كأس الحرب
أخبار لبنان
07:35
مولوي من صيدا: لتجنيب لبنان والجنوب كأس الحرب
0
أخبار دولية
03:46
كيف يبدو الوضع في اسرائيل وسط تخطيط لدخول رفح؟
أخبار دولية
03:46
كيف يبدو الوضع في اسرائيل وسط تخطيط لدخول رفح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!
0
رياضة
13:57
منتخب لبنان أمام إستحقاق جديد... والمشوار يبدأ من سوريا
رياضة
13:57
منتخب لبنان أمام إستحقاق جديد... والمشوار يبدأ من سوريا
0
أخبار دولية
13:54
عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات
أخبار دولية
13:54
عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:50
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
منوعات
10:50
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
2
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
3
منوعات
12:29
"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!
منوعات
12:29
"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!
4
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
5
صحة وتغذية
05:12
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
صحة وتغذية
05:12
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
6
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
7
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
8
منوعات
13:10
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
منوعات
13:10
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More