دماغ الرجل لا يشبه دماغ المرأة... دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة!

دماغ الرجل لا يشبه دماغ المرأة... دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة!

أثبتت دراسة جديدة أن الرجال والنساء مرتبطون بشكل مختلف، إذ طوّر خبراء جامعة ستانفورد نموذجًا للذكاء الاصطناعي قادر على التمييز بين فحوصات نشاط الدماغ لدى الرجال والنساء بدقة تزيد عن 90%.



ومعظم هذه الاختلافات موجودة في الشبكة الافتراضية، الجسم المخطط، والشبكة الجوفية لدى كل من الجنسين، وهي مناطق تشارك في مجموعة واسعة من العمليات بما في ذلك أحلام اليقظة، تذكر الماضي، التخطيط للمستقبل، اتخاذ القرارات، والشم.



ودعمت هذه النتائج فكرة أن الجنس البيولوجي يشكّل الدماغ، كما يُعدّ مرض التوحد ومرض باركنسون أكثر شيوعًا عند الرجال، في حين أن التصلب المتعدد والاكتئاب أكثر شيوعًا عند النساء.



وقال كبير مؤلفي الدراسة "فينود مينون" إن الدافع الرئيسي لهذا البحثث هو أن الجنس البيولوجي يلعب دورا حاسما في نمو الدماغ البشري والشيخوخة، وفي ظهور الاضطرابات النفسية والعصبية.



وبهدف اكتشاف مسألة اختلافات الدماغ الخاصة بالجنس، طوّر مينون وفريقه نموذجًا لشبكة عصبية عميقة يمكنها أن تصنف فحوصات الدماغ إذا كانت ذكرًا أو أنثى، من خلال عرض سلسلة من فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي على الذكاء الاصطناعي وإخباره إذا كان الدماغ لذكر أم لأنثى.



ومن خلال هذه العملية، تم التعرف على أجزاء الدماغ التي تظهر اختلافات طفيفة اعتمادًا على الجنس، وعندما قام الذكاء الاصطناعي بحوالي 1500 عملية مسح للدماغ من مجموعة مختلفة عن تلك التي تم تدريبه عليها، نجح في التنبؤ بجنس صاحب الدماغ في أكثر من 90% من الحالات.



وفي هذه الدراسة، تمكن الفريق من استنتاج أي أجزاء من الدماغ هي الأكثر أهمية بالنسبة للذكاء الاصطناعي لتحديد جنس الشخص، حيث ركّز على المجالات الثلاثة: الوضع الافتراضي، الجسم المخطط، والشبكة الجوفية.



كذلك، أشارت الدراسة إلى أن الخصائص التي تختلف بين الذكور والإناث لها آثار مختلفة على السلوك حسب الجنس.