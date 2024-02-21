الخبراء يحذّرون من الضوء المنبعث من الهواتف الذكية... وما تم اكتشافه خلال الدراسة قد يشكّل ثورة بوجه السكري!

سكورسيزي: على المخرجين "السيطرة" على التكنولوجيا لا الخوف منها

سكورسيزي: على المخرجين "السيطرة" على التكنولوجيا لا الخوف منها

علماء ينجحون في ابتكار خصيتين اصطناعيتين... دراسة جديدة قد تتوصل إلى حلول عدة في المستقبل!