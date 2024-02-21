الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخبراء يحذّرون من الضوء المنبعث من الهواتف الذكية... وما تم اكتشافه خلال الدراسة قد يشكّل ثورة بوجه السكري!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-21 | 10:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الخبراء يحذّرون من الضوء المنبعث من الهواتف الذكية... وما تم اكتشافه خلال الدراسة قد يشكّل ثورة بوجه السكري!
الخبراء يحذّرون من الضوء المنبعث من الهواتف الذكية... وما تم اكتشافه خلال الدراسة قد يشكّل ثورة بوجه السكري!
وجدت دراسة أن التعرض لفترات طويلة للضوء الأزرق القاسي المنبعث من الهواتف الذكية قد يكون سامًا، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، إن التعرض للضوء الأزرق طوال اليوم يمكن أن يعطّل وظائف الجسم الطبيعية ويؤدي إلى خلق عدم توازن مستويات السكر في الدم.
وفي هذا الإطار، قال علماء من جامعة في لندن إن هذا الأمر يشكّل قنبلة موقتة للصحة العامة ومن المحتمل أن يسبب داء السكري.
وقال البروفيسور "غلين جيفري" إن ضوء الشمس لديه توازن بين اللون الأحمر والأزرق، لكننا نعيش الآن في عالم يهيمن فيه الضوء الأزرق بسبب الاستخدام الكثيف للوسائل التكنولوجية.
وفي هذا السياق، يؤثر الضوء الأزرق في حد ذاته بشكل سيء على وظائف الأعضاء، ويمكن أن يؤدي إلى إحداث خلل في نسبة السكر في الدم، ما قد يساهم على المدى الطويل في الإصابة بمرض السكري والشيخوخة.
كما أظهرت الدراسة أنه يمكن للأشخاص التعرض للضوء الأحمر لمدة 15 دقيقة لتقليل مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام، وأدى ذلك إلى انخفاض مستويات الغلوكوز في الدم بنسبة 27.7%، وهو ما قد يقدم نوعًا جديدًا من العلاج لداء السكري.
كذلك، أوصى العلماء بأهمية تشغيل "الوضع الليلي" الموجود في العديد من الهواتف الذكية، لأنه يحاول تقليل كمية الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
علوم وتكنولوجيا
يحذّرون
الضوء
المنبعث
الهواتف
الذكية...
اكتشافه
الدراسة
يشكّل
السكري!
التالي
سكورسيزي: على المخرجين "السيطرة" على التكنولوجيا لا الخوف منها
علماء ينجحون في ابتكار خصيتين اصطناعيتين... دراسة جديدة قد تتوصل إلى حلول عدة في المستقبل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-02-07
النائب غازي زغيتر خلال مراسم تشييع شهداء حركة أمل للـLBCI: نحن لم نخرج من العمليات ضد العدو الاسرائيلي ومستمرون في هذه المواجهة والدماء الذكية هي ثمن لتحرير أرضنا والقدس
آخر الأخبار
2024-02-07
النائب غازي زغيتر خلال مراسم تشييع شهداء حركة أمل للـLBCI: نحن لم نخرج من العمليات ضد العدو الاسرائيلي ومستمرون في هذه المواجهة والدماء الذكية هي ثمن لتحرير أرضنا والقدس
0
صحة وتغذية
2024-02-01
هل يجوز غسل الشعر لأكثر من مرة خلال الأسبوع؟ هذا ما كشفه الخبراء!
صحة وتغذية
2024-02-01
هل يجوز غسل الشعر لأكثر من مرة خلال الأسبوع؟ هذا ما كشفه الخبراء!
0
آخر الأخبار
12:30
غانتس: من دون اتفاق جديد في شأن الرهائن سنواصل عملياتنا خلال رمضان أيضًا
آخر الأخبار
12:30
غانتس: من دون اتفاق جديد في شأن الرهائن سنواصل عملياتنا خلال رمضان أيضًا
0
منوعات
11:00
"أمانة لا تاكلينا إذا متنا"... طفلة فلسطينية أبكت الآلاف خلال حديث مؤثر مع قطتها! (فيديو)
منوعات
11:00
"أمانة لا تاكلينا إذا متنا"... طفلة فلسطينية أبكت الآلاف خلال حديث مؤثر مع قطتها! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
10:53
سماعات في مياه أنتاركتيكا ترصد أصوات الكائنات البحرية لفهم سلوكها وتحركاتها
علوم وتكنولوجيا
10:53
سماعات في مياه أنتاركتيكا ترصد أصوات الكائنات البحرية لفهم سلوكها وتحركاتها
0
علوم وتكنولوجيا
05:39
دماغ الرجل لا يشبه دماغ المرأة... دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة!
علوم وتكنولوجيا
05:39
دماغ الرجل لا يشبه دماغ المرأة... دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة!
0
علوم وتكنولوجيا
05:38
يبتلع الشمس يومياً... إليكم التفاصيل الصادمة حول هذا النجم الزائف والأكثر عنفاً في الكون!
علوم وتكنولوجيا
05:38
يبتلع الشمس يومياً... إليكم التفاصيل الصادمة حول هذا النجم الزائف والأكثر عنفاً في الكون!
0
فنّ
05:04
سكورسيزي: على المخرجين "السيطرة" على التكنولوجيا لا الخوف منها
فنّ
05:04
سكورسيزي: على المخرجين "السيطرة" على التكنولوجيا لا الخوف منها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:08
شابس: عدم وجود أي تداعيات على قدرة بريطانيا على إطلاق أسلحة نووية
أخبار دولية
08:08
شابس: عدم وجود أي تداعيات على قدرة بريطانيا على إطلاق أسلحة نووية
0
أمن وقضاء
2024-02-20
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوة السلاح وانتحال صفة أمنية... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
2024-02-20
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوة السلاح وانتحال صفة أمنية... هل وقعتم ضحية أعماله؟
0
أمن وقضاء
08:42
بالجرم المشهود... توقيف أحد أفراد عصابة خلال سرقته محوّل كهرباء
أمن وقضاء
08:42
بالجرم المشهود... توقيف أحد أفراد عصابة خلال سرقته محوّل كهرباء
0
فنّ
05:21
نانسي عجرم في مرمى الانتقادات... صورها وهي تصافح المدوّن الإسرائيلي أشعلت الانترنت
فنّ
05:21
نانسي عجرم في مرمى الانتقادات... صورها وهي تصافح المدوّن الإسرائيلي أشعلت الانترنت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟
0
أخبار دولية
13:34
ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية
أخبار دولية
13:34
ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مدينة رفح… الملاذ الأخير لـ ١.٤ مليون فلسطيني
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مدينة رفح… الملاذ الأخير لـ ١.٤ مليون فلسطيني
0
أخبار دولية
13:17
غالانت يهدّد بمواصلة قصف سوريا ولبنان
أخبار دولية
13:17
غالانت يهدّد بمواصلة قصف سوريا ولبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
أسهم التوصل الى صفقة لتبادل الأسرى ترتفع في إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:16
أسهم التوصل الى صفقة لتبادل الأسرى ترتفع في إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الوفد النيابي أنهى زيارته للندن... و١٧٠١ نجم المحادثات
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الوفد النيابي أنهى زيارته للندن... و١٧٠١ نجم المحادثات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الـLBCI في مبنى المجزرة الإسرائيلية المستهدف في النبطية... مدينة الثمانين ألفا تستعيد حياتها الطبيعية رغم الغارات والاعتداءات
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الـLBCI في مبنى المجزرة الإسرائيلية المستهدف في النبطية... مدينة الثمانين ألفا تستعيد حياتها الطبيعية رغم الغارات والاعتداءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
2
صحة وتغذية
05:12
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
صحة وتغذية
05:12
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
3
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
4
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
5
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
6
منوعات
15:16
الملياردير الذي يستخدم دماء ابنه ليبقى شاباً إلى الأبد يعلن: هكذا تخلصت من تخلص من الصلع والشيب!
منوعات
15:16
الملياردير الذي يستخدم دماء ابنه ليبقى شاباً إلى الأبد يعلن: هكذا تخلصت من تخلص من الصلع والشيب!
7
صحف اليوم
00:33
تحذير فرنسي جديد: إسرائيل قد تقدم على عمل ما قريباً (الاخبار)
صحف اليوم
00:33
تحذير فرنسي جديد: إسرائيل قد تقدم على عمل ما قريباً (الاخبار)
8
آخر الأخبار
06:17
سماع دوي انفجار كبير في العاصمة السورية دمشق بعد ساعات من هجوم صاروخيّ إسرائيليّ
آخر الأخبار
06:17
سماع دوي انفجار كبير في العاصمة السورية دمشق بعد ساعات من هجوم صاروخيّ إسرائيليّ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More