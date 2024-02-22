شركة آبل تحذر مستخدمي هواتف آيفون: "لا تضعوا أجهزتكم الرطبة في الأرز"!

كشفت شركة أبل عن تحذير جديد يتعلق بأجهزة iPhone أو آيفون المبللة، حيث أوضحت الشركة أن وضع الجهاز في كيس من الأرز لا يعد الحلّ الأمثل.

ووفقًا لأبل، قد يؤدي استخدام الأرز في هذه الحالة إلى تسبب المزيد من الأضرار بفعل السماح لجزيئات صغيرة من الأرز بالتسلل إلى داخل الهاتف وتسبب بمشاكل إضافية.

وأكدت الشركة على أهمية تجنب إدخال أي أجسام غريبة في موصل الهاتف.

في نصائحها الجديدة، حذرت أبل مستخدمي iPhone قائلة: "لا تضعوا هواتفكم في كيس من الأرز، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الأجهزة."

وبدلاً من ذلك، نصحت الشركة بتوجيه موصل الهاتف للأسفل والنقر بلطف للتخلص من السائل الزائد، ثم ترك الجهاز في مكان جاف مع تدفق الهواء لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

وفي حالة استمرار وجود سائل، يفضل ترك الهاتف في مكان جاف لمدة تصل إلى يوم كامل قبل محاولة تشغيله مجددًا.

كما نبهت أبل من شحن الهاتف المبلل، مؤكدة أنه لا يُفضل ذلك، لكنها قدمت خيارًا للحالات الطارئة حيث يمكن تجاوز اكتشاف السائل وشحن الجهاز عند إعادة توصيله بالكابل أو الملحق.

ولمن يستخدمون شواحن لاسلكية، أشارت أبل إلى أهمية التأكد من جفاف الجهاز قبل وضعه على الشاحن المعتمد من Qi لضمان أفضل النتائج. من المهم أن يكون على علم المستخدمين بأن عملية التجفيف قد تستغرق وقتًا طويلاً، قد يصل إلى أيام، حسب كمية الماء التي دخلت إلى الجهاز.

وخلال هذه الفترة، يجب تجنب تشغيل الهاتف لتجنب المزيد من الأضرار. وإذا استمرت المشاكل، يُنصح بالتوجه إلى مزود الخدمة المعتمد للحصول على المساعدة المتخصصة.