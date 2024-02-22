الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شركة آبل تحذر مستخدمي هواتف آيفون: "لا تضعوا أجهزتكم الرطبة في الأرز"!

علوم وتكنولوجيا
2024-02-22 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شركة آبل تحذر مستخدمي هواتف آيفون: &quot;لا تضعوا أجهزتكم الرطبة في الأرز&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
شركة آبل تحذر مستخدمي هواتف آيفون: "لا تضعوا أجهزتكم الرطبة في الأرز"!

كشفت شركة أبل عن تحذير جديد يتعلق بأجهزة iPhone أو آيفون المبللة، حيث أوضحت الشركة أن وضع الجهاز في كيس من الأرز لا يعد الحلّ الأمثل.
 
ووفقًا لأبل، قد يؤدي استخدام الأرز في هذه الحالة إلى تسبب المزيد من الأضرار بفعل السماح لجزيئات صغيرة من الأرز بالتسلل إلى داخل الهاتف وتسبب بمشاكل إضافية.
 
وأكدت الشركة على أهمية تجنب إدخال أي أجسام غريبة في موصل الهاتف.
 
في نصائحها الجديدة، حذرت أبل مستخدمي iPhone قائلة: "لا تضعوا هواتفكم في كيس من الأرز، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الأجهزة."
 
وبدلاً من ذلك، نصحت الشركة بتوجيه موصل الهاتف للأسفل والنقر بلطف للتخلص من السائل الزائد، ثم ترك الجهاز في مكان جاف مع تدفق الهواء لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.
 
وفي حالة استمرار وجود سائل، يفضل ترك الهاتف في مكان جاف لمدة تصل إلى يوم كامل قبل محاولة تشغيله مجددًا.
 
كما نبهت أبل من شحن الهاتف المبلل، مؤكدة أنه لا يُفضل ذلك، لكنها قدمت خيارًا للحالات الطارئة حيث يمكن تجاوز اكتشاف السائل وشحن الجهاز عند إعادة توصيله بالكابل أو الملحق.
 
ولمن يستخدمون شواحن لاسلكية، أشارت أبل إلى أهمية التأكد من جفاف الجهاز قبل وضعه على الشاحن المعتمد من Qi لضمان أفضل النتائج. من المهم أن يكون على علم المستخدمين بأن عملية التجفيف قد تستغرق وقتًا طويلاً، قد يصل إلى أيام، حسب كمية الماء التي دخلت إلى الجهاز.
 
وخلال هذه الفترة، يجب تجنب تشغيل الهاتف لتجنب المزيد من الأضرار. وإذا استمرت المشاكل، يُنصح بالتوجه إلى مزود الخدمة المعتمد للحصول على المساعدة المتخصصة.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

شركة آبل

هواتف ذكية

آيفون

وضع

الهواتف الرطبة

الأرز

الحل

تلف الأجهزة.

سماعات في مياه أنتاركتيكا ترصد أصوات الكائنات البحرية لفهم سلوكها وتحركاتها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-01-16

الحلبي في اجتماع لوضع إتفاق تعاون بين المدارس الخاصة والمعلمين: لتأمين دعم معاشات التقاعد لأساتذة الخاص

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-06

بوريل: من الضروري تجنب التصعيد في الشرق الأوسط... وبو حبيب: الحل السياسي وحده الكفيل بوضع حد لعقود من حلقة العنف الطويلة

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-06

بو حبيب: الحكومة اللبنانية تسعى إلى خفض التصعيد وأكدت أن الحل السياسي وحده الكفيل بوضع حد لعقود من حلقة العنف الطويلة وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين لبنان والإتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-26

الحلبي عرض حسومات صندوق تعويضات المعلمين: الحل بسلسلة جديدة للرواتب تأخذ بالاعتبار الوضع الإقتصادي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:53

سماعات في مياه أنتاركتيكا ترصد أصوات الكائنات البحرية لفهم سلوكها وتحركاتها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:38

الخبراء يحذّرون من الضوء المنبعث من الهواتف الذكية... وما تم اكتشافه خلال الدراسة قد يشكّل ثورة بوجه السكري!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-21

دماغ الرجل لا يشبه دماغ المرأة... دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-21

يبتلع الشمس يومياً... إليكم التفاصيل الصادمة حول هذا النجم الزائف والأكثر عنفاً في الكون!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-01-23

لقاء جمع البيسري بجونسون

LBCI
منوعات
2024-02-20

مشهد يفطر القلوب... طفل سقط في نهر خلال نزهة مع عائلته في بريطانيا: وهذا ما كشفته السلطات (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-29

ما علاقة الصواريخ الجديدة للحزب بتهديدات إسرائيل بشن حرب على لبنان؟

LBCI
منوعات
2024-02-20

بطاقة يانصيب رابحة تسببت "ببؤس كبير": "تركتني حبيبتي بعد فوزنا وما فعلته بي لا يصدق"!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:03

ممثل أيرلندا أمام محكمة العدل الدولية ندعم حل الدولتين

LBCI
أخبار دولية
08:01

ممثل ايران أمام محكمة العدل الدولية تل ابيب انتهكت القانون الدوليّ عبر تغييرات ديموغرافية

LBCI
أخبار دولية
06:51

تصعيدٌ جديدٌ في المواقفِ بين موسكو وكييف

LBCI
أخبار لبنان
06:30

مجدل زون شيّعت شهيدتيها

LBCI
أخبار لبنان
06:26

مجموعات من المتقاعدين العسكريين نفذت سلسلة من الاعتصامات

LBCI
أخبار دولية
01:08

اصابات اثر إطلاق نار على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟

LBCI
أخبار دولية
13:34

ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:41

معلومات للـLBCI: موظفو المالية في كل الدوائر والمصالح أعلنوا الإضراب العام إحتجاجًا على توقيف الحوافز المقررة لهم

LBCI
آخر الأخبار
03:44

ميقاتي لوزير المال: لوقف دفع الحوافز الاضافية التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

إسرائيل تتحدث عن استعمال حزب الله أنفاقاً في جبيل... فما حقيقة الأمر؟

LBCI
اخبار البرامج
15:43

أحبها حباً جماً... وعندما تركته رمى نفسه من شباك الطابق السابع: محمد يروي قصة علاقته السامة وهذا ما كشفه!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل

LBCI
منوعات
10:44

تعرضت للاغتصاب الجماعي في أحد المنتجعات... وهذه التفاصيل!

LBCI
موضة وجمال
10:11

ياسمينا زيتون بالزي الوطني اللبناني في Miss World: "بلدي منح العالم الأبجدية" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
12:03

وفاة الممثل و المسرحيّ أنطوان ملتقى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More