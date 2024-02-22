الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شركة آبل تحذر مستخدمي هواتف آيفون: "لا تضعوا أجهزتكم الرطبة في الأرز"!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-22 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شركة آبل تحذر مستخدمي هواتف آيفون: "لا تضعوا أجهزتكم الرطبة في الأرز"!
كشفت شركة أبل عن تحذير جديد يتعلق بأجهزة iPhone أو آيفون المبللة، حيث أوضحت الشركة أن وضع الجهاز في كيس من الأرز لا يعد الحلّ الأمثل.
ووفقًا لأبل، قد يؤدي استخدام الأرز في هذه الحالة إلى تسبب المزيد من الأضرار بفعل السماح لجزيئات صغيرة من الأرز بالتسلل إلى داخل الهاتف وتسبب بمشاكل إضافية.
وأكدت الشركة على أهمية تجنب إدخال أي أجسام غريبة في موصل الهاتف.
في نصائحها الجديدة، حذرت أبل مستخدمي iPhone قائلة: "لا تضعوا هواتفكم في كيس من الأرز، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الأجهزة."
وبدلاً من ذلك، نصحت الشركة بتوجيه موصل الهاتف للأسفل والنقر بلطف للتخلص من السائل الزائد، ثم ترك الجهاز في مكان جاف مع تدفق الهواء لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.
وفي حالة استمرار وجود سائل، يفضل ترك الهاتف في مكان جاف لمدة تصل إلى يوم كامل قبل محاولة تشغيله مجددًا.
كما نبهت أبل من شحن الهاتف المبلل، مؤكدة أنه لا يُفضل ذلك، لكنها قدمت خيارًا للحالات الطارئة حيث يمكن تجاوز اكتشاف السائل وشحن الجهاز عند إعادة توصيله بالكابل أو الملحق.
ولمن يستخدمون شواحن لاسلكية، أشارت أبل إلى أهمية التأكد من جفاف الجهاز قبل وضعه على الشاحن المعتمد من Qi لضمان أفضل النتائج. من المهم أن يكون على علم المستخدمين بأن عملية التجفيف قد تستغرق وقتًا طويلاً، قد يصل إلى أيام، حسب كمية الماء التي دخلت إلى الجهاز.
وخلال هذه الفترة، يجب تجنب تشغيل الهاتف لتجنب المزيد من الأضرار. وإذا استمرت المشاكل، يُنصح بالتوجه إلى مزود الخدمة المعتمد للحصول على المساعدة المتخصصة.
مصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
شركة آبل
هواتف ذكية
آيفون
وضع
الهواتف الرطبة
الأرز
الحل
تلف الأجهزة.
سماعات في مياه أنتاركتيكا ترصد أصوات الكائنات البحرية لفهم سلوكها وتحركاتها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-01-16
الحلبي في اجتماع لوضع إتفاق تعاون بين المدارس الخاصة والمعلمين: لتأمين دعم معاشات التقاعد لأساتذة الخاص
أخبار لبنان
2024-01-16
الحلبي في اجتماع لوضع إتفاق تعاون بين المدارس الخاصة والمعلمين: لتأمين دعم معاشات التقاعد لأساتذة الخاص
0
أخبار لبنان
2024-01-06
بوريل: من الضروري تجنب التصعيد في الشرق الأوسط... وبو حبيب: الحل السياسي وحده الكفيل بوضع حد لعقود من حلقة العنف الطويلة
أخبار لبنان
2024-01-06
بوريل: من الضروري تجنب التصعيد في الشرق الأوسط... وبو حبيب: الحل السياسي وحده الكفيل بوضع حد لعقود من حلقة العنف الطويلة
0
آخر الأخبار
2024-01-06
بو حبيب: الحكومة اللبنانية تسعى إلى خفض التصعيد وأكدت أن الحل السياسي وحده الكفيل بوضع حد لعقود من حلقة العنف الطويلة وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين لبنان والإتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
2024-01-06
بو حبيب: الحكومة اللبنانية تسعى إلى خفض التصعيد وأكدت أن الحل السياسي وحده الكفيل بوضع حد لعقود من حلقة العنف الطويلة وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين لبنان والإتحاد الأوروبي
0
أخبار لبنان
2023-12-26
الحلبي عرض حسومات صندوق تعويضات المعلمين: الحل بسلسلة جديدة للرواتب تأخذ بالاعتبار الوضع الإقتصادي
أخبار لبنان
2023-12-26
الحلبي عرض حسومات صندوق تعويضات المعلمين: الحل بسلسلة جديدة للرواتب تأخذ بالاعتبار الوضع الإقتصادي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
10:53
سماعات في مياه أنتاركتيكا ترصد أصوات الكائنات البحرية لفهم سلوكها وتحركاتها
علوم وتكنولوجيا
10:53
سماعات في مياه أنتاركتيكا ترصد أصوات الكائنات البحرية لفهم سلوكها وتحركاتها
0
علوم وتكنولوجيا
10:38
الخبراء يحذّرون من الضوء المنبعث من الهواتف الذكية... وما تم اكتشافه خلال الدراسة قد يشكّل ثورة بوجه السكري!
علوم وتكنولوجيا
10:38
الخبراء يحذّرون من الضوء المنبعث من الهواتف الذكية... وما تم اكتشافه خلال الدراسة قد يشكّل ثورة بوجه السكري!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-21
دماغ الرجل لا يشبه دماغ المرأة... دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-21
دماغ الرجل لا يشبه دماغ المرأة... دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-21
يبتلع الشمس يومياً... إليكم التفاصيل الصادمة حول هذا النجم الزائف والأكثر عنفاً في الكون!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-21
يبتلع الشمس يومياً... إليكم التفاصيل الصادمة حول هذا النجم الزائف والأكثر عنفاً في الكون!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-01-23
لقاء جمع البيسري بجونسون
أخبار لبنان
2024-01-23
لقاء جمع البيسري بجونسون
0
منوعات
2024-02-20
مشهد يفطر القلوب... طفل سقط في نهر خلال نزهة مع عائلته في بريطانيا: وهذا ما كشفته السلطات (فيديو)
منوعات
2024-02-20
مشهد يفطر القلوب... طفل سقط في نهر خلال نزهة مع عائلته في بريطانيا: وهذا ما كشفته السلطات (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-29
ما علاقة الصواريخ الجديدة للحزب بتهديدات إسرائيل بشن حرب على لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-29
ما علاقة الصواريخ الجديدة للحزب بتهديدات إسرائيل بشن حرب على لبنان؟
0
منوعات
2024-02-20
بطاقة يانصيب رابحة تسببت "ببؤس كبير": "تركتني حبيبتي بعد فوزنا وما فعلته بي لا يصدق"!
منوعات
2024-02-20
بطاقة يانصيب رابحة تسببت "ببؤس كبير": "تركتني حبيبتي بعد فوزنا وما فعلته بي لا يصدق"!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:03
ممثل أيرلندا أمام محكمة العدل الدولية ندعم حل الدولتين
أخبار دولية
08:03
ممثل أيرلندا أمام محكمة العدل الدولية ندعم حل الدولتين
0
أخبار دولية
08:01
ممثل ايران أمام محكمة العدل الدولية تل ابيب انتهكت القانون الدوليّ عبر تغييرات ديموغرافية
أخبار دولية
08:01
ممثل ايران أمام محكمة العدل الدولية تل ابيب انتهكت القانون الدوليّ عبر تغييرات ديموغرافية
0
أخبار دولية
06:51
تصعيدٌ جديدٌ في المواقفِ بين موسكو وكييف
أخبار دولية
06:51
تصعيدٌ جديدٌ في المواقفِ بين موسكو وكييف
0
أخبار لبنان
06:30
مجدل زون شيّعت شهيدتيها
أخبار لبنان
06:30
مجدل زون شيّعت شهيدتيها
0
أخبار لبنان
06:26
مجموعات من المتقاعدين العسكريين نفذت سلسلة من الاعتصامات
أخبار لبنان
06:26
مجموعات من المتقاعدين العسكريين نفذت سلسلة من الاعتصامات
0
أخبار دولية
01:08
اصابات اثر إطلاق نار على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم
أخبار دولية
01:08
اصابات اثر إطلاق نار على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟
0
أخبار دولية
13:34
ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية
أخبار دولية
13:34
ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:41
معلومات للـLBCI: موظفو المالية في كل الدوائر والمصالح أعلنوا الإضراب العام إحتجاجًا على توقيف الحوافز المقررة لهم
خبر عاجل
04:41
معلومات للـLBCI: موظفو المالية في كل الدوائر والمصالح أعلنوا الإضراب العام إحتجاجًا على توقيف الحوافز المقررة لهم
2
آخر الأخبار
03:44
ميقاتي لوزير المال: لوقف دفع الحوافز الاضافية التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة
آخر الأخبار
03:44
ميقاتي لوزير المال: لوقف دفع الحوافز الاضافية التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة
3
تقارير نشرة الاخبار
13:04
إسرائيل تتحدث عن استعمال حزب الله أنفاقاً في جبيل... فما حقيقة الأمر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:04
إسرائيل تتحدث عن استعمال حزب الله أنفاقاً في جبيل... فما حقيقة الأمر؟
4
اخبار البرامج
15:43
أحبها حباً جماً... وعندما تركته رمى نفسه من شباك الطابق السابع: محمد يروي قصة علاقته السامة وهذا ما كشفه!
اخبار البرامج
15:43
أحبها حباً جماً... وعندما تركته رمى نفسه من شباك الطابق السابع: محمد يروي قصة علاقته السامة وهذا ما كشفه!
5
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل
6
منوعات
10:44
تعرضت للاغتصاب الجماعي في أحد المنتجعات... وهذه التفاصيل!
منوعات
10:44
تعرضت للاغتصاب الجماعي في أحد المنتجعات... وهذه التفاصيل!
7
موضة وجمال
10:11
ياسمينا زيتون بالزي الوطني اللبناني في Miss World: "بلدي منح العالم الأبجدية" (فيديو)
موضة وجمال
10:11
ياسمينا زيتون بالزي الوطني اللبناني في Miss World: "بلدي منح العالم الأبجدية" (فيديو)
8
آخر الأخبار
12:03
وفاة الممثل و المسرحيّ أنطوان ملتقى
آخر الأخبار
12:03
وفاة الممثل و المسرحيّ أنطوان ملتقى
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More