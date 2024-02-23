العلاجات الجينية... ثورة طبية تحتل حيزاً متقدّمًا في مكافحة الأمراض!

العلاجات الجينية... ثورة طبية تحتل حيزاً متقدّمًا في مكافحة الأمراض!



نال أول علاج باستخدام مقص "كريسبر" الجزيئي لمداواة أمراض الدم، أخيراً الضوء الأخضر لاعتماده في بلدان عدة، في تقدم "يفتح الباب" أمام علاجات أخرى تستند إلى المجين الذي يحوي مجمل الجينات لمكافحة أمراض معقدة.



وتقول شركة "كلاريفايت" المتخصصة في البيانات العلمية إن "الجميع مهتم بكيفية استخدام شركات الأدوية" للمقص الجزيئي وسائر العمليات لتعديل الخلايا وراثيا.



ويحمل العلاج الذي وافقت عليه المفوضية الأوروبية في بداية شباط، بعد ترخيصه سابقاً في بلدان أخرى، اسم "كاسجيفي".



ويعتمد هذا العلاج على تقنية "كريسبر"، وهي أداة ثورية اختُرعت في عام 2012، تعمل على تعديل الجين المعيب للمريض. وفازت عن هذه التقنية، الفرنسية إيمانويل شاربنتييه والأميركية جنيفر دودنا، بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020.



وطُوّر علاج "كاسجيفي" من مختبرات "فيرتكس فارماسوتيكلز" الأميركية وشركة "كريسبر ثيربابوتيكس" السويسرية الأميركية لعلاج المرضى الذين يعانون اثنين من أمراض الدم الوراثية النادرة، فقر الدم المنجلي والثلاسيميا بيتا.



وكانت السلطات الصحية البريطانية أول من وافق على استخدامه لهذين المرضين في تشرين الثاني 2023. وحذت نظيراتها الأميركية والأوروبية والسعودية حذوها هذا الشتاء. كما نشرت المفوضية الأوروبية قرارها بشأن ترخيص طرح هذا العلاج في الأسواق في 12 شباط.



وترى عالمة الوراثة البريطانية "كاي ديفيز" من جامعة أكسفورد أن هذه التراخيص تفتح الباب أمام تطبيقات أخرى لعلاجات كريسبر في المستقبل لمداواة الكثير من الأمراض الوراثية.



ولكن بالنظر إلى تكلفة هذه العلاجات، 2,2 مليون دولار لكل مريض بجرعة واحدة من "كاسجيفي"، فإن التحدي يكمن في جعلها في متناول الجميع على نطاق عالمي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".