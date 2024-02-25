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الأطباء يفشلون في إيجاد العلاجات المناسبة لهذا النوع من الالتهابات… إليكم التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2024-02-25 | 08:38
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الأطباء يفشلون في إيجاد العلاجات المناسبة لهذا النوع من الالتهابات… إليكم التفاصيل
الأطباء يفشلون في إيجاد العلاجات المناسبة لهذا النوع من الالتهابات… إليكم التفاصيل
حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه بحلول عام 2050، يمكن أن تؤدي العدوى بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية إلى 10 ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام.
وأشارت دراسة بريطانية إلى أن بعض الأطباء يفشلون في تقديم علاجات مناسبة بسبب نقص المعرفة حول مقاومة المضادات الحيوية.
ووجد الباحثون أيضًا أن الأطباء يرفضون مساعدة المرضى الذين يعانون من هذه البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، حتى أن بعض الأطباء يتهم المرضى بالوسواس المرضي، ما يجبرهم على اللجوء إلى الإنترنت للحصول على إجابات حول كيفية إدارة حالتهم.
وفي هذا السياق، قالت "داني هوغتون" التي عانت من سوء الرعاية على يد هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهي مصابة بعدوى المسالك البولية المقاومة للأدوية منذ 12 عامًا، إنها عانت منذ بدء العدوى من آلام حادة في المثانة ولديها حاجة مستمرة للتبول، لكن الأطباء لم يأخذوا حالتها على محمل الجد.
وأوضحت داني أنها تتألم كل يوم، كما أن مسكنات الألم ليست فعالة والمضادات الحيوية لم تعد قادرة على السيطرة على العدوى، ما أجبرها على ترك الجامعة.
وفي هذا الإطار، عبّرت داني عن معاناتها النفسية كونها فقدت كل أحلامها المستقبلية بسبب التهاب المسالك البولية، كما تراودها بعض الأفكار المظلمة لأنها تريد فقط أن ينتهي الألم.
كذلك، تعد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية مسؤولة عما يقدر بنحو 10 آلاف حالة وفاة 100 ألف حالة إصابة بأمراض خطيرة في المملكة المتحدة كل عام، وهي تشكل تهديدًا متزايدًا.
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