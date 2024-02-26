روبوت ينجح في صنع فنجان من القهوة... آلة تشبه البشر! (فيديو)

روبوت ينجح في صنع فنجان من القهوة... آلة تشبه البشر! (فيديو)

أنفقت أكبر الشركات في مجال التكنولوجيا أكثر من 600 مليون دولار لصالح شركة روبوتات ناشئة تتمثل خطتها الرئيسية في ابتكار أول "إنسان آلي" تجاري إلى السوق، مدعوم بالذكاء الاصطناعي.



وبلغت قيمة جولة التمويل ما يقرب من عشرة أضعاف المبلغ الذي تمكنت شركة الروبوتات الجديدة، "Figure AI"، من جمعه في شهر أيار الفائت، وهو 70 مليون دولار.



وتأملت الشركة أن يثبت أول روبوت لها يعمل بالذكاء الاصطناعي، قدرته على أداء وظائف خطيرة للغاية بالنسبة للبشر، وقد يخفف من النقص في العمال.



وفي الوقت الحالي، أثبتت الآلة التي تشبه البشر براعتها في صنع فنجان من القهوة.



وتمثلت أهداف الشركة بالتخفيف من الشغور في الصناعة من حيث النقص المزعوم في صفوف العمال الذي يتطلب عمالة ماهرة وصعبة.

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