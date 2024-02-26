العلماء يكتشفون 4 جبال بحرية تحت الماء في هذا البلد... لن تصدقوا المخلوقات التي رصدوها! (فيديو)

العلماء يكتشفون 4 جبال بحرية تحت الماء في هذا البلد... لن تصدقوا المخلوقات التي رصدوها! (فيديو)

تغطي المحيطات ما يقرب من 70 في المئة من سطح الأرض، ومع ذلك لم يتم اكتشاف سوى 5 في المئة من محيطات عالمنا، حيث اكتشف العلماء مؤخرا جبلًا ضخمًا قبالة سواحل تشيلي تحت الماء، وهو موطن لمجموعة من المخلوقات الغريبة والرائعة.



ومن ضمن الاكتشافات الشعاب المرجانية في أعماق البحار، الكركند القرفصاء، حيث اعتقد خبراء من معهد شميدت للمحيطات أن أكثر من مئة نوع جديد يمكن أن تكون كامنة هناك.



وقال الدكتور "خافيير سيلانيس"، إن العثور على أنواع جديدة في المناطق المائية هو أمر متوقع، ولكن الكمية التي وجدوها كانت مذهلة وغير متوقعة.



وأدى ذلك إلى اكتشاف أربعة جبال بحرية جديدة، ولكل منها نظام بيئي متميز خاص بها، كما بلغ ارتفاع أطول هذه الجبال 3530 مترًا.



وفي حين أنه لم يتم بعد تسمية المخلوقات الجديدة وتحديد هويتها رسميًا، فقد تم التقاطها بالكاميرا بواسطة الروبوت تحت الماء.