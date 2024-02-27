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"ميسترال إيه آي" الفرنسية تطلق أول روبوت دردشة لها بالذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2024-02-27 | 00:59
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"ميسترال إيه آي" الفرنسية تطلق أول روبوت دردشة لها بالذكاء الاصطناعي
"ميسترال إيه آي" الفرنسية تطلق أول روبوت دردشة لها بالذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة "ميسترال إيه آي" الفرنسية الناشئة الاثنين أنها ستطلق روبوت دردشة جديداً يعمل بالذكاء الاصطناعي، في محاولة للّحاق بنظيراتها الأميركية مثل "أوبن إيه آي"، الشركة المصنعة لـ"تشات جي بي تي".
وحشدت "ميسترال"، التي أسّسها باحثون سابقون في شركتي "غوغل" و"ميتا" العام الماضي، مبالغ تقرب من 500 مليون يورو (540 مليون دولار).
وقوّم بعض المستثمرين الشركة بأكثر من ملياري دولار في كانون الأول/ديسمبر، ما دفع بكثر إلى التكهّن بأن تصبح الشركة من رواد قطاع التكنولوجيا الأوروبية في المستقبل.
وأعلنت الشركة الاثنين عن نموذج لغة محسّن، وهو مصطلح تستخدمه شركات الذكاء الاصطناعي لوصف البرامج التي تبني عليها التطبيقات، إضافة إلى أول برنامج دردشة آلي خاص بها يحمل اسم "لو تشات" ("Le Chat").
ولفتت إلى أنها ستمنح عملاء "ميسترال" الأوائل إمكانية الوصول إلى روبوت الدردشة لاختباره، قبل طرحه على نطاق أوسع.
وقالت الشركة في بيان بالإنكليزية إن "+لو تشات+ متعدد اللغات في الأصل ويوفر طريقة تعليمية وممتعة لاستكشاف تكنولوجيا +ميسترال إيه آي+".
ومن بين شركات الذكاء الاصطناعي الأوروبية، وحدها "أليف ألفا" Aleph Alpha الألمانية وفّرت المقدار نفسه من التمويل الذي خصصته "ميسترال" العام الماضي.
واجتذبت "أوبن إيه آي" استثمارات بالمليارات من "مايكروسوفت"، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بخدمات عملاق البرمجيات.
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