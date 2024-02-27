هل تؤمن العلاقة الحميمة بين الشريكين السعادة لهما؟

هل تؤمن العلاقة الحميمة بين الشريكين السعادة لهما؟



أشارت دراسة جديدة أن العلاقة الجنسية تستطيع تأمين السعادة للأشخاص، حيث قام فريق من الباحثين في جامعة تكساس ومختبر هاربور برسم خريطة لأدمغة الفئران، ذكورا وإناثًا، خلال مراحل التودد الثلاثة: التزاوج، والترابط، و"الصيانة المستمرة للروابط".



ووجد البحث أنه خلال هذه المراحل، خضعت 68 منطقة مختلفة من الدماغ لتغييرات كبيرة، حيث تم تجديد الأسلاك وتشكيل اتصالات جديدة.



كما أظهر كل من الزوجين تغيرات مماثلة في الدماغ، ويبدو أن أكبر التغييرات تحدث عندما يصل الذكر إلى هزة الجماع، ما قد يعني أنها تعزز الاتصال بين الشريكين بما يتجاوز مجرد ممارسة الجنس، وهو أمر يعتقد العلماء أنه صحيح بالنسبة للناس أيضًا.



وأظهرت الدراسة أن الفئران والبشر يفرزون الأوكسيتوسين، الذي يطلق عليه اسم "هرمون الحب" لدوره في الترابط، سواء بين الأزواج الرومانسيين أو بين الأم والطفل.