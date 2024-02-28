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مواد خطيرة موجودة في الحبر المستخدم في الوشم... هذا ما حذّرت منه دراسة أميركية جديدة!

علوم وتكنولوجيا
2024-02-28 | 15:41
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مواد خطيرة موجودة في الحبر المستخدم في الوشم... هذا ما حذّرت منه دراسة أميركية جديدة!
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مواد خطيرة موجودة في الحبر المستخدم في الوشم... هذا ما حذّرت منه دراسة أميركية جديدة!

مواد خطيرة موجودة في الحبر المستخدم في الوشم... هذا ما حذّرت منه دراسة أميركية جديدة!

أشارت دراسة أميركية إلى أن الوشوم تعرّض الأشخاص للمواد الكيميائية التي تسبّب تلفًا في أعضائهم، حيث أجرى العلماء اختبارًا على 54 عينة حبر ليتضح أن أغلبيتها تحتوي على مواد خطيرة.

وكانت المادة الأكثر شيوعًا "البولي إيثيلين غلايكول"، والتي تتسبب بتلف الأعضاء، وتؤذي الكلى بشكل خاص.

وشملت المواد الأخرى الـ"فينوكسييثانول"، والذي يؤذي مباشرة الجهاز العصبي، والمضادات الحيوية.

وفي الدراسة، جمع العلماء عينات حبر من تسع شركات في الولايات المتحدة حيث تمّت المقارنة بين المكونات الموجودة في الاختبارات بتلك المدرجة على ملصقات الحبر من أجل الكشف عن التناقضات.

وفي بعض الحالات، من الممكن أن تتسرب الشوائب إلى مجرى الدم وتنتشر في كل أنحاء الجسم، ما يزيد من خطر الآثار الجانبية مثل تلف الأعضاء.

وسبق أن حذّر أطباء الجلد من الوشوم، لأنها تجعل من الصعب اكتشاف سرطان الجلد، كما أن الوشم يحتوي على شوائب يمكن أن تزيد من خطر حدوث مضاعفات أو سرطانات.
 

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