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أنثروبك تطلق نسخة ثالثة من روبوت الدردشة كلود مع استمرار سباق الذكاء الاصطناعي

علوم وتكنولوجيا
2024-03-05 | 10:09
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أنثروبك تطلق نسخة ثالثة من روبوت الدردشة كلود مع استمرار سباق الذكاء الاصطناعي
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أنثروبك تطلق نسخة ثالثة من روبوت الدردشة كلود مع استمرار سباق الذكاء الاصطناعي

أنثروبك تطلق نسخة ثالثة من روبوت الدردشة كلود مع استمرار سباق الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة أنثروبك الناشئة المدعومة من غوغل وأمازون عن السلسلة الثالثة من نماذج الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم (كلود) في أحدث جولات المنافسة شبه المتواصلة في وادي السيليكون لإصدار تكنولوجيا أكثر كفاءة.

وتقول الشركة الناشئة إن (كلود 3 أوبوس)، الإصدار الأكثر تطورا في السلسلة، يتفوق في العديد من الاختبارات القياسية على الطرازين المنافسين (تشات جي.بي.تي 4.0) الذي طورته شركة أوبن إيه.آي وجيميناي 1.0 من ابتكار غوغل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي في مقابلة "هذه رولز رويس النماذج (في إشارة إلى طراز السيارات الفاخر والأفضل أداء)، على الأقل حاليا".

وجرت معاينة النماذج المتقدمة الجديدة أو المتوقعة من منافسات أنثروبيك. ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذا الأمر.

وتُظهر تلك التطورات، في أعقاب عدد لا يحصى من الإعلانات المنافسة فضلا عن إصدار سلسلة كلود 2.0 في تموز الفائت، كيف تتنافس الشركات في تطوير أدوات أداء الذكاء الاصطناعي بينما لا يزال العملاء يستكشفون السبل الممكنة لاستخدام هذه التكنولوجيا.

وقالت دانييلا أمودي، رئيسة شركة أنثروبك إن العملاء سيختارون السلسلة الجديدة رغم السعر المرتفع "إذا كانوا بحاجة إلى إجراء مهام أكثر تعقيدا من الناحية المعرفية"، مثل التعامل مع التحليل المالي المعقد بدقة.

وأوضحت الشركة أن إصدار أوبوس ضمن السلسلة الثالثة سيكلف 15 دولارا مقابل كل مليون وحدة من البيانات، فيما ستنخفض تكلفة النماذج الأقل قدرة خمس مرات على الأقل مقابل التعامل مع القدر نفسه من البيانات.

وعلى جانب آخر، تتقاضى أوبن إيه.آي عشرة دولارات لكل مليون وحدة بيانات يتعامل معها نموذج (جي.بي.تي-4 تربو) الخاص بها.

وقالت أنثروبيك أيضا إن (كلود 3) هي أول سلسلة ذكاء اصطناعي "متعددة الوسائط" تطلقها. وهذا يعني، مثل بعض النماذج المنافسة الأخرى، أن النموذج يمكنه الاستجابة للاستعلامات النصية والصور، على سبيل المثال تحليل صورة أو جدول.

وبإمكان هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي "التوليدي"، الذي كان لتطبيق (تشات جي.بي.تي) الفضل في انتشاره، إنشاء محتوى جديد عند الطلب.

وقال الرئيس التنفيذي داريو أمودي إن (كلود 3) سيقوم بفحص الصور، ولكن لن ينتجها، لأننا "شهدنا طلبا أقل بكثير من جانب المؤسسات عليها".

وأوقفت غوغل الشهر الفائت مؤقتا خاصية إنشاء الصور في روبوت الدردشة جيميناي بعد أن أخطأت في متطلبات التنوع، مثل عدم الدقة في تصوير الجنود النازيين في الأربعينيات على أنهم من خلفيات عرقية مختلفة بدلا من كونهم من أصحاب البشرة البيضاء.

وقالت أنثروبك إن سلسلة (كلود 3) ستكون متاحة عبر منصات أمازون وغوغل السحابية. وأضافت الشركة أنها ستتيح أيضا إمكان الوصول إليها مباشرة في 159 دولة.
 

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