هل العناق والاتصال الجسدي يُعتبران سرّ الزواج السعيد؟ إليكم ما كشفه العلماء

هل العناق والاتصال الجسدي يُعتبران سرّ الزواج السعيد؟ إليكم ما كشفه العلماء



رجّح العلماء أن يكون مفتاح الزواج السعيد هو الكثير من العناق، كما أن الثقة، التواصل، الاحترام، الضحك وغيرها من العوامل المذكورة تعود جميعها إلى الاتصال واللمس الجسدي.



وقال العلماء أن النساء اللواتي يتلقين الكثير من العناق واللمسات من المرجح أن يشعرن بالرضا عن علاقاتهن، وفقًا لبحث أجري على أكثر من ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و72 عامًا.



وشرح الباحثون إن العناق أو مجرد إمساك الأيدي يؤمن السعادة للمرأة، كون الاتصال الجسدي يعزز رضا الأخيرة عن جسدها.



وأضاف العلماء أن هذه الدراسة هي الأولى التي تظهر أن الطبيعة الجسدية للمس الحنون هي شكل من أشكال التواصل الذي يعزز ثقة الأنثى حول جسدها، ويؤمن لها الرضا الجنسي والجسدي في آن.