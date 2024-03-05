الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل العناق والاتصال الجسدي يُعتبران سرّ الزواج السعيد؟ إليكم ما كشفه العلماء

علوم وتكنولوجيا
2024-03-05 | 11:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل العناق والاتصال الجسدي يُعتبران سرّ الزواج السعيد؟ إليكم ما كشفه العلماء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هل العناق والاتصال الجسدي يُعتبران سرّ الزواج السعيد؟ إليكم ما كشفه العلماء

هل العناق والاتصال الجسدي يُعتبران سرّ الزواج السعيد؟ إليكم ما كشفه العلماء

رجّح العلماء أن يكون مفتاح الزواج السعيد هو الكثير من العناق، كما أن الثقة، التواصل، الاحترام، الضحك وغيرها من العوامل المذكورة تعود جميعها إلى الاتصال واللمس الجسدي.

وقال العلماء أن النساء اللواتي يتلقين الكثير من العناق واللمسات من المرجح أن يشعرن بالرضا عن علاقاتهن، وفقًا لبحث أجري على أكثر من ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و72 عامًا.

وشرح الباحثون إن العناق أو مجرد إمساك الأيدي يؤمن السعادة للمرأة، كون الاتصال الجسدي يعزز رضا الأخيرة عن جسدها.

وأضاف العلماء أن هذه الدراسة هي الأولى التي تظهر أن الطبيعة الجسدية للمس الحنون هي شكل من أشكال التواصل الذي يعزز ثقة الأنثى حول جسدها، ويؤمن لها الرضا الجنسي والجسدي في آن.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

العناق

والاتصال

الجسدي

يُعتبران

الزواج

السعيد؟

إليكم

العلماء

LBCI التالي
أنثروبك تطلق نسخة ثالثة من روبوت الدردشة كلود مع استمرار سباق الذكاء الاصطناعي
علماء يكشفون سر الكثبان الرملية النجمية الصحراوية الخلابة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-02-24

إحذروا التوتر طويل الأمد وعلاقته بالسرطان وانتشاره وبأمراض القلب والسكتة الدماغية... إليكم ما كشفه العلماء!

LBCI
صحة وتغذية
2024-02-23

هل يخفف احتساء البيرة بعد استهلاك المشروبات الكحولية من آثار الكحول عليك؟... هذا ما كشفه العلماء

LBCI
صحة وتغذية
2024-02-15

فيروس كورونا يمكن أن "يدمر" الحياة الجنسية لدى المرأة... إليكم ما توصل إليه العلماء!

LBCI
منوعات
2024-02-12

ما هي سمات الشريك المثالي؟ إليكم ما كشفه خبير المواعدة والعلاقات العاطفية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
12:21

كسوف الشمس يتسبب في سلوكيات غريبة للحيوانات... منها الركض الهستيري والتزاوج!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:09

أنثروبك تطلق نسخة ثالثة من روبوت الدردشة كلود مع استمرار سباق الذكاء الاصطناعي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-03-04

علماء يكشفون سر الكثبان الرملية النجمية الصحراوية الخلابة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-03-04

الكشف عن جزء علوي لتمثال للملك رمسيس الثاني بمحافظة المنيا في مصر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:29

الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: نحن مقاومة عاقلة ومتديّنة تخاف الله وما قمنا به بالمواجهة المحدودة في الجنوب هو مصلحة للبنان ورعاية للداخل وفي نفس الوقت هو المصلحة بكاملها لمساندة غزة

LBCI
موضة وجمال
11:01

عملية تجميل تعيد رجلا خمسينيا إلى شبابه... والمتابعون يشككون بصحة الصور (صور)

LBCI
منوعات
10:51

شابة متحولة جنسيا تكشف عن الطريقة التي تتواصل فيها مع زوجها التركي: Google Translate!

LBCI
آخر الأخبار
14:56

الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: نحنا "مش رايحين" على مرشح آخر وبالتالي كل الطروحات المقابلة مطلوب منها أن "تتزحزح" وتقدّم شيئا حتى تتمكن من ايجاد حلّ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:37

كريات شمونة تتعرض لهجوم بأكثر من سبعين صاروخا

LBCI
أخبار لبنان
15:48

نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان... ونحن غير معنيين برسائل يرسلها هوكشتاين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

انطلاق ليالي الحسم في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وبطل ألمانيا في خطر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الـSuper Tuesday الأميركي: يوم مهم على طريق الرئاسة ٢٠٢٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في بينالي البندقية... الجناح اللبناني ينتهك الأعراف ويبعث برسالة نسوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في لبنان: بلدات يتحدث أهاليها اللغة "البرازيلية"... فما سر العلاقة بين بلاد الأرز والبرازيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

خارطة طريق جديدة تنظم الفوضى القائمة في مجال النزوح السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

غانتس ونتنياهو.. قصة خلاف مستمرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية إلى الشارع من جديد... والطلاب في صفوفهم!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:41

عطل طرأ على تطبيقي فيسبوك وانستغرام

LBCI
فنّ
03:27

احتراق منزل مي حريري... والأخيرة تناشد تركي آل الشيخ لمساعدتها

LBCI
خبر عاجل
13:59

تابعوا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الليلة في "كلام بالسياسة" مع ندى اندراوس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI

LBCI
خبر عاجل
15:38

الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان

LBCI
اقتصاد
01:44

إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟

LBCI
حال الطقس
00:00

استقرار جويّ قبل عودة المنخفض...

LBCI
منوعات
09:34

كيت ميدلتون في أول ظهور بعد العملية الجراحية... وصورة مسربة تُظهر حالتها!

LBCI
منوعات
09:30

تعرض لصدمة كبيرة... رأى والدته العارية في غرفة النوم مع شخص غير متوقع!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More