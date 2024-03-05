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كسوف الشمس يتسبب في سلوكيات غريبة للحيوانات... منها الركض الهستيري والتزاوج!
علوم وتكنولوجيا
2024-03-05 | 12:21
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كسوف الشمس يتسبب في سلوكيات غريبة للحيوانات... منها الركض الهستيري والتزاوج!
من المتوقع أن يؤدي الكسوف الكلي للشمس في الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأميركية إلى إرباك الحيوانات وخلق بعض السلوكيات الغريبة، لذلك يقوم العلماء بمراقبة حدائق الحيوان ويطلبون من الناس تدوين ملاحظات عن حيواناتهم الأليفة للحصول على البيانات.
خلال الكسوف الكلي الأخير الذي حدث في الولايات المتحدة في عام 2017، أحاطت طيور النحام بأطفالها لحمايتهم، وركضت الزرافات حول حظيرتها، وتخلت أسراب ضخمة من الطيور عن رحلاتها لتجثم على الأشجار، وبدأت سلاحف غالاباغوس القديمة في التزاوج، وفقًا لصحيفة USA Today.
وقال أندرو فارنسورث، وهو عالم زائر في مختبر علم الطيور بجامعة كورنيل والذي استخدم 143 محطة رادار للطقس للدراسة: "الحيوانات ببساطة لا تعرف ماذا تفعل مع الكسوف لأن ظواهر السماء ليست شيئًا تتكيف معه بيولوجيتها".
وقال للمنفذ: "الكسوف ليس شائعا ولكنه ليس نادرا، ويمكننا نحن البشر التخطيط له. ولكن بالنسبة للحيوانات قصيرة العمر، فهذا أمر غير متوقع إلى حد كبير."
وسيمر الكسوف الكلي القادم فوق أميركا الشمالية في 8 نيسان، وفقاً لوكالة ناسا.
مصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الكسوف الكلي للشمس
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الولايات المتحدة الأميركية.
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