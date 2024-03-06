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هل السيارات الكهربائية تساهم في التلوث بنسبة أكبر من السيارات التي تعمل بواسطة الغاز؟... إليكم ما وجدته هذه الدراسة

علوم وتكنولوجيا
2024-03-06 | 15:33
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هل السيارات الكهربائية تساهم في التلوث بنسبة أكبر من السيارات التي تعمل بواسطة الغاز؟... إليكم ما وجدته هذه الدراسة
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هل السيارات الكهربائية تساهم في التلوث بنسبة أكبر من السيارات التي تعمل بواسطة الغاز؟... إليكم ما وجدته هذه الدراسة

هل السيارات الكهربائية تساهم في التلوث بنسبة أكبر من السيارات التي تعمل بواسطة الغاز؟... إليكم ما وجدته هذه الدراسة

وجدت دراسة أن السيارات الكهربائية تسبب تلوثًا أكبر من ذلك الذي تنتجه السيارات التي تعمل بواسطة الغاز، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وشرحت الدراسة أن المركبات الكهربائية أثقل بنسبة 30% من المركبات التي تعمل بواسطة الغاز، ما يتسبب في تآكل الفرامل ومداسات الإطارات بشكل أسرع من السيارات القياسية وإطلاق جزيئات صغيرة سامة في كثير من الأحيان في الغلاف الجوي.

وقال "هشام رخا"، الأستاذ في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، إن الدراسة صحيحة جزئيًا فقط لأنه على الرغم من أن المركبات الكهربائية أثقل، إلا أنه سينبعث من إطاراتها المزيد من المواد البلاستيكية الدقيقة في الهواء.

وقال رخا إنه من الصعب للغاية تحديد الفرق بين كمية المواد البلاستيكية الدقيقة المنبعثة من مداس إطارات السيارات الكهربائية والمركبات التي تعمل بواسطة الغاز لأنه يتعين فصل المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في الهواء عن المواد التي تخرج من الإطارات.

وفي هذا السياق، يقوم راخا وفريق جامعة فرجينيا للتكنولوجيا بإجراء اختبارات ميدانية لتحديد كمية المواد البلاستيكية الدقيقة المنبعثة من السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بواسطة الغاز باستخدام أجهزة تحاكي البيئة الحضرية.

وأضاف راخا أنه لا يتوقع أن يكون هناك فرقًا كبيرًا بين السيارات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالغاز، ويتوقع أن يصل الفارق إلى حوالي 20 بالمئة.

وقال رخا إن هذا لا يعني أنه على الناس مقاطعة السيارات الكهربائية وشدد على أن الأخيرة أكثر كفاءة من حيث الانبعاثات الصفرية، لكنه حذّر من الكمية الكبيرة من ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها عند شحنها.

ويمكن أن يؤدي تلوث الجسيمات إلى زيادة المشاكل الصحية بما في ذلك أمراض القلب، الربو وأمراض الرئة وفي الحالات القصوى يمكن أن يؤدي إلى السرطان والوفاة المبكرة.

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