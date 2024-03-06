0min

بعد العطل الذي طرأ على فيسبوك وإنستغرام... هذا ما حصل على Linked In!

بعد العطل الذي طرأ على فيسبوك وإنستغرام... هذا ما حصل على Linked In!

قال موقع داون ديتكتور دوت كوم إن منصة لينكد إن التابعة لمايكروسوفت تعطلت لدى آلاف المستخدمين الأربعاء.



وأضاف الموقع المتخصص في تتبع انقطاع الخدمات إنه رصد أكثر من 48 ألف بلاغ عن انقطاع خدمة منصة التواصل الاجتماعي التي تركز على الأعمال.



وشهدت منصتا فيسبوك وإنستغرام المملوكتان لشركة ميتا انقطاعا لمدة أكثر من ساعتين أمس الثلاثاء بسبب مشكلة فنية.



وتأثَّر مئات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم.





