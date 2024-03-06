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الطحالب خطر يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بعد غرق السفينة روبيمار

علوم وتكنولوجيا
2024-03-06 | 17:30
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الطحالب خطر يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بعد غرق السفينة روبيمار
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الطحالب خطر يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بعد غرق السفينة روبيمار

الطحالب خطر يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بعد غرق السفينة روبيمار

عندما غرقت السفينة روبيمار في البحر الأحمر بعد هجوم الحوثيين، كان على متنها 21 ألف طن من الأسمدة التي قد تحفز نمو الطحالب بشكل هائل مما يترتب عليه حرمان الشعاب المرجانية من الضوء وظهور "مناطق موت" تخلو من الحياة البحرية.

وإلى جانب تسرب الوقود، يمكن أن تتسبب أسمدة كبريتات فوسفات الأمونيوم في توفير دفعة مفاجئة من العناصر المغذية في المياه التي تعد موطنا للشعاب المرجانية النادرة والثدييات البحرية وأسماك الشعاب المرجانية، مما يؤدي إلى انتشار زبد البحر فوق سطح الماء.

ووفقا لتحذير بحري تم تعميمه على السفن في المنطقة، غرقت السفينة روبيمار التابعة للمملكة المتحدة، وهي أول سفينة تٌفقد منذ أن بدأ المسلحون الحوثيون في شن هجمات على السفن التجارية في نوفمبر تشرين الثاني، في مطلع الأسبوع في منطقة ضيقة بين اليمن وإريتريا على عمق حوالي مئة متر على المنحدر القاري.

وتعج المياه الضحلة نسبيا بالقرب من السواحل بالشعاب المرجانية.

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