الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كان يعمل لحساب شركتين صينيتين... مهندس صيني متهم بسرقة الذكاء الاصطناعي من "غوغل"!
علوم وتكنولوجيا
2024-03-07 | 06:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كان يعمل لحساب شركتين صينيتين... مهندس صيني متهم بسرقة الذكاء الاصطناعي من "غوغل"!
ذكر المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند أن مهندس معلوماتية صيني اعتُقل الأربعاء بتهمة سرقة تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من غوغل بينما كان يعمل سرا لحساب شركتين صينيتين.
ووفق وكالة فرانس برس، يواجه لينوي دينغ البالغ من العمر 38 عاما والمعروف أيضا باسم "ليون دينغ" أربعة اتهامات بسرقة أسرار مهنية، بحسب بيان للوزارة.
ونقل البيان عن غارلاند قوله إن "وزارة العدل لن تتسامح مع سرقة الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة التي يمكن أن تعرض أمننا القومي للخطر".
وأضاف "نؤكد أن المدعى عليه سرق أسرارا تجارية تتعلق بالذكاء الاصطناعي من غوغل أثناء عمله سرا لصالح شركتين مقرهما الصين. وسنحمي بحزم التقنيات الحساسة التي تم تطويرها في أميركا لمنعها من الوقوع في الأيدي الخطأ".
وبحسب لائحة الاتهام التي صدرت الثلاثاء ونشرت الأربعاء، ستتم محاكمة لينوي دينغ الذي وظفته الشركة الأميركية في عام 2019، لقيامه بتحميل أكثر من 500 ملف بشكل سري اعتبارا من أيار 2022 تتعلق بأبحاث تجريها غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي.
من جهته، قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي في البيان إن "هذه الاتهامات هي أحدث مثال على المدى الذي يرغب فيه موظفون في شركات موجودة في جمهورية الصين الشعبية في سرقة الاختراعات الأميركية".
وتصل عقوبة كل من التهم الأربع الموجهة للمهندس إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وفق وزارة العدل الأميركية.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
مهندس معلوماتية
صيني
اتهام
سرقة
شركة
غوغل
تكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي
العمل سرا
مكتب التحقيقات الفدرالي.
اليونسكو تحذر من التحيزات على أساس الجنس في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2024-01-31
سرقة كابلات النحاس لشركة كهرباء لبنان في قضاء جبيل
امن وقضاء
2024-01-31
سرقة كابلات النحاس لشركة كهرباء لبنان في قضاء جبيل
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-09
الاتحاد الأوروبي قلق من هيمنة مجموعات التكنولوجيا العملاقة على الذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2024-01-09
الاتحاد الأوروبي قلق من هيمنة مجموعات التكنولوجيا العملاقة على الذكاء الاصطناعي
0
أخبار دولية
2024-01-07
شركة الشحن الصينية كوسكو علقت عمليات الشحن إلى إسرائيل
أخبار دولية
2024-01-07
شركة الشحن الصينية كوسكو علقت عمليات الشحن إلى إسرائيل
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-04
"بي واي دي"... شركة صينية نجحت في إزاحة "تيسلا" عن عرش السيارات الكهربائية
علوم وتكنولوجيا
2024-01-04
"بي واي دي"... شركة صينية نجحت في إزاحة "تيسلا" عن عرش السيارات الكهربائية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
06:00
اليونسكو تحذر من التحيزات على أساس الجنس في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي
علوم وتكنولوجيا
06:00
اليونسكو تحذر من التحيزات على أساس الجنس في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي
0
علوم وتكنولوجيا
17:30
الطحالب خطر يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بعد غرق السفينة روبيمار
علوم وتكنولوجيا
17:30
الطحالب خطر يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بعد غرق السفينة روبيمار
0
علوم وتكنولوجيا
17:20
هل يتم إلغاء إظهار عدد المعجبين ومرات إعادة النشر لكل منشور على منصة إكس؟
علوم وتكنولوجيا
17:20
هل يتم إلغاء إظهار عدد المعجبين ومرات إعادة النشر لكل منشور على منصة إكس؟
0
علوم وتكنولوجيا
17:13
بعد العطل الذي طرأ على فيسبوك وإنستغرام... هذا ما حصل على Linked In!
علوم وتكنولوجيا
17:13
بعد العطل الذي طرأ على فيسبوك وإنستغرام... هذا ما حصل على Linked In!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
23:31
رئيس الأركان الجديد يمارس مهامه... من دون قرارات (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
23:31
رئيس الأركان الجديد يمارس مهامه... من دون قرارات (الشرق الأوسط)
0
صحف اليوم
00:43
مصادر مقربة من الحكومة لـ"الجمهورية": تحديد سعر سحوبات الدولار من المصارف متوقف عند وزير المال
صحف اليوم
00:43
مصادر مقربة من الحكومة لـ"الجمهورية": تحديد سعر سحوبات الدولار من المصارف متوقف عند وزير المال
0
آخر الأخبار
03:30
بدء اللقاء بين الرئيس السابق ميشال عون ووفد من "حزب الله" ضم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنائبين علي عمار وحسن فضل الله
آخر الأخبار
03:30
بدء اللقاء بين الرئيس السابق ميشال عون ووفد من "حزب الله" ضم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنائبين علي عمار وحسن فضل الله
0
أخبار دولية
01:23
وزير الخارجية الصيني: موقف الاتحاد الأوروبي من الصين "ليس واقعيا أو قابلا للتنفيذ"
أخبار دولية
01:23
وزير الخارجية الصيني: موقف الاتحاد الأوروبي من الصين "ليس واقعيا أو قابلا للتنفيذ"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
أول اجتماع لمنصوري مع صرافي الفئة الأولى... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:56
أول اجتماع لمنصوري مع صرافي الفئة الأولى... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
05:13
رعد من الرابية: خط التواصل مع الرئيس عون دائم ولن ينقطع
أخبار لبنان
05:13
رعد من الرابية: خط التواصل مع الرئيس عون دائم ولن ينقطع
0
أخبار لبنان
04:13
لقاء بين الرئيس السابق ميشال عون ووفد من "حزب الله"... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
04:13
لقاء بين الرئيس السابق ميشال عون ووفد من "حزب الله"... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
16:18
الجميل لـ"حوار المرحلة": بهذه اللحظة فقط سنتمكن من انتخاب رئيس بـ48 ساعة
أخبار لبنان
16:18
الجميل لـ"حوار المرحلة": بهذه اللحظة فقط سنتمكن من انتخاب رئيس بـ48 ساعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الابطال: بايرن ميونيخ يعيد البسمة لجماهيره ومبابي الثقة لفريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الابطال: بايرن ميونيخ يعيد البسمة لجماهيره ومبابي الثقة لفريقه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ترامب وبايدن مجدداً الى المواجهة في تشرين الثاني بعد انسحاب نيكي هايلي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ترامب وبايدن مجدداً الى المواجهة في تشرين الثاني بعد انسحاب نيكي هايلي
0
أخبار لبنان
13:37
المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها
أخبار لبنان
13:37
المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبل الاسد حديث طرابلس والبلد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبل الاسد حديث طرابلس والبلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:29
هذا ما كشفه مصدر في "حزب الله" للـLBCI عن اللقاء مع الرئيس ميشال عون
خبر عاجل
05:29
هذا ما كشفه مصدر في "حزب الله" للـLBCI عن اللقاء مع الرئيس ميشال عون
2
حال الطقس
00:31
الثلوج والأمطار مستمرة حتى هذا التاريخ...
حال الطقس
00:31
الثلوج والأمطار مستمرة حتى هذا التاريخ...
3
خبر عاجل
06:32
هيئة ادارة السير توزع لوحات السيارات والدراجات النارية على محلات الكبس
خبر عاجل
06:32
هيئة ادارة السير توزع لوحات السيارات والدراجات النارية على محلات الكبس
4
خبر عاجل
04:03
معلومات للـLBCI: اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في السفارة القطرية اليوم لاستكمال الجهود المبذولة بخصوص الاستحقاق الرئاسي وتزامنا مع أجواء العمل على الهدنة في غزة
خبر عاجل
04:03
معلومات للـLBCI: اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في السفارة القطرية اليوم لاستكمال الجهود المبذولة بخصوص الاستحقاق الرئاسي وتزامنا مع أجواء العمل على الهدنة في غزة
5
خبر عاجل
14:41
الجميل لـ حوار المرحلة: في بلد طبيعي كان يجب على هوكشتاين أن يلتقي وزير الخارجية لكن الدولة اللبنانية والحكومة تابعتان لحزب الله فمن الطبيعي أن تلتقي الوفود الدبلوماسية الجهة التي تمسك القرار بيدها
خبر عاجل
14:41
الجميل لـ حوار المرحلة: في بلد طبيعي كان يجب على هوكشتاين أن يلتقي وزير الخارجية لكن الدولة اللبنانية والحكومة تابعتان لحزب الله فمن الطبيعي أن تلتقي الوفود الدبلوماسية الجهة التي تمسك القرار بيدها
6
خبر عاجل
10:38
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على شركات وسفن تسهل نقل البضائع لفيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن
خبر عاجل
10:38
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على شركات وسفن تسهل نقل البضائع لفيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن
7
خبر عاجل
15:44
الجميل لـ حوار المرحلة: إذا جاء حزب الله اليوم وقال إنه سحب ترشيح فرنجية مستعدون للتوجه إلى المجلس النيابي للنقاش أو الحوار ومشكلتي مع فرنجية هي أنه يسير بمنطق حزب الله
خبر عاجل
15:44
الجميل لـ حوار المرحلة: إذا جاء حزب الله اليوم وقال إنه سحب ترشيح فرنجية مستعدون للتوجه إلى المجلس النيابي للنقاش أو الحوار ومشكلتي مع فرنجية هي أنه يسير بمنطق حزب الله
8
آخر الأخبار
02:19
الوكالة الوطنية: الدفاع المدني تمكن من العثور على جثة الشاب ربيع الياسين الذي كان في منزله في الضهيرة أمس عند استهدافه بغارة إسرائيلية
آخر الأخبار
02:19
الوكالة الوطنية: الدفاع المدني تمكن من العثور على جثة الشاب ربيع الياسين الذي كان في منزله في الضهيرة أمس عند استهدافه بغارة إسرائيلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More