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كان يعمل لحساب شركتين صينيتين... مهندس صيني متهم بسرقة الذكاء الاصطناعي من "غوغل"!

علوم وتكنولوجيا
2024-03-07 | 06:31
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كان يعمل لحساب شركتين صينيتين... مهندس صيني متهم بسرقة الذكاء الاصطناعي من &quot;غوغل&quot;!
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كان يعمل لحساب شركتين صينيتين... مهندس صيني متهم بسرقة الذكاء الاصطناعي من "غوغل"!

ذكر المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند أن مهندس معلوماتية صيني اعتُقل الأربعاء بتهمة سرقة تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من غوغل بينما كان يعمل سرا لحساب شركتين صينيتين.
 
ووفق وكالة فرانس برس، يواجه لينوي دينغ البالغ من العمر 38 عاما والمعروف أيضا باسم "ليون دينغ" أربعة اتهامات بسرقة أسرار مهنية، بحسب بيان للوزارة.
 
ونقل البيان عن غارلاند قوله إن "وزارة العدل لن تتسامح مع سرقة الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة التي يمكن أن تعرض أمننا القومي للخطر".
 
وأضاف "نؤكد أن المدعى عليه سرق أسرارا تجارية تتعلق بالذكاء الاصطناعي من غوغل أثناء عمله سرا لصالح شركتين مقرهما الصين. وسنحمي بحزم التقنيات الحساسة التي تم تطويرها في أميركا لمنعها من الوقوع في الأيدي الخطأ".
 
وبحسب لائحة الاتهام التي صدرت الثلاثاء ونشرت الأربعاء، ستتم محاكمة لينوي دينغ الذي وظفته الشركة الأميركية في عام 2019، لقيامه بتحميل أكثر من 500 ملف بشكل سري اعتبارا من أيار 2022 تتعلق بأبحاث تجريها غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي.
 
من جهته، قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي في البيان إن "هذه الاتهامات هي أحدث مثال على المدى الذي يرغب فيه موظفون في شركات موجودة في جمهورية الصين الشعبية في سرقة الاختراعات الأميركية".
 
وتصل عقوبة كل من التهم الأربع الموجهة للمهندس إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وفق وزارة العدل الأميركية.

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مكتب التحقيقات الفدرالي.

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