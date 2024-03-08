الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في يوم المرأة العالمي... "غوغل" يحتفل بحكمة النساء على مرّ الأجيال (صورة)

علوم وتكنولوجيا
2024-03-08 | 07:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في يوم المرأة العالمي... &quot;غوغل&quot; يحتفل بحكمة النساء على مرّ الأجيال (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
في يوم المرأة العالمي... "غوغل" يحتفل بحكمة النساء على مرّ الأجيال (صورة)

تكريمًا لليوم العالمي للمرأة (IWD)، أصدر "غوغل" رسم شعار مبتكر نابض بالحياة يجسد جوهر الحكمة بين الأجيال بين النساء.
 
وتصور رسومات الشعار المبتكرة، التي تزين الصفحة الرئيسية لمحرك البحث في الثامن من آذار، ثلاثة أجيال من النساء مسترخيات تحت لحاف، برفقة قطة برتقالية.
 
ويعد اليوم العالمي للمرأة بمثابة تكريم عالمي للإنجازات الرائعة التي حققتها المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. إنه بمثابة تذكير بالنضال المستمر ضد عدم المساواة بين الجنسين، الذي يعيق المرأة من تحقيق إمكاناتها الكاملة.
 
كما تُعتبر رسومات الشعار المبتكرة لهذا العام، التي صممتها الفنانة صوفي دياو المقيمة في كاليفورنيا، بمثابة شهادة على أهمية مشاركة الحكمة عبر الأجيال.
 
ويتميز العمل الفني لدياو بغطاء مطرز "برموز التقدم المحرز على مر السنين"، وهو ما يرمز إلى المساهمات التي لا تقدر بثمن للمرأة في الأوساط الأكاديمية والفنون والعدالة الاجتماعية وخارجها.
 
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

يوم العالمي للمرأة

غوغل

رسم شعار

جوهر الحكمة

الأجيال

النساء

رسومات الشعار

محرك البحث.

LBCI التالي
في أول اختبار للقواعد الأوروبية الجديدة المتعلقة بالمنصات العملاقة... النزاع بين آبل وإبيك يعود إلى الواجهة
دواء يؤمن وقاية فعّالة ضد التهاب القصيبات... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:33

في يوم المرأة العالمي... تحديات صحية تواجهها النساء في كلّ العالم: إليكم أبرزها!

LBCI
منوعات
03:12

في اليوم العالمي للمرأة... نساء كسرن حواجز المجتمعات العربية وحققن إنجازات مبهرة عبر التاريخ!

LBCI
منوعات
02:30

فقدت طفلتها بين ذراعيها... أم تناشد النساء لإجراء هذه الاختبارات خلال الحمل: وهذه تجربتها الأليمة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-03-07

كان يعمل لحساب شركتين صينيتين... مهندس صيني متهم بسرقة الذكاء الاصطناعي من "غوغل"!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:55

"أحد أكبر تحديات" هذا الجيل... الأمم المتحدة قلقة من الفجوة الرقمية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:51

في أول اختبار للقواعد الأوروبية الجديدة المتعلقة بالمنصات العملاقة... النزاع بين آبل وإبيك يعود إلى الواجهة

LBCI
صحة وتغذية
05:18

دواء يؤمن وقاية فعّالة ضد التهاب القصيبات... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
16:19

حرارة المحيطات تسجل مستوى قياسيا في شباط... والسبب: ظاهرة النينيو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-02-29

بعد وفاة والدة فادي إبراهيم... إيميه الصياح: حتى الموت ما فرّقك عن أمّك

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-26

سلام من بكركي: زيادة الأجور للقطاع العام أُجّلت لهذه الأسباب

LBCI
منوعات
2023-08-09

ربطت أعناقهن وخنقتهن بالبطانيات... أم تقتل بناتها الثلاث وتكشف الأسباب للمرّة الأولى أمام المحكمة!

LBCI
حال الطقس
2024-03-01

بعد الاستقرار.. منخفض جوي جديد في الـweekend

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:43

رئيسة المفوضية الأوروبية: من المتوقّع بدء تشغيل ممر مساعدات بحريّ بين قبرص وغزة

LBCI
أخبار لبنان
04:44

مودعون اعتصموا أمام مبنى مصرف لبنان

LBCI
أخبار دولية
03:02

بايدن: الجيش الأميركي سيبني ميناء موقتا على ساحل قطاع غزة لاستقبال المساعدات

LBCI
أخبار لبنان
16:19

باسيل لـ "جدل": للقاء يضع خطة وطنية تكون بكركي مظلته... وقرار الهجوم ليس تلقائياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إذا أردت أن تصبح مدربًا لكرة السلة عليك الإلتحاق بأكاديمية المدربين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

آمال التوصل لأي إتفاق لوقف النار في غزة قبل حلول شهر رمضان تبددت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عازف العود العراقي العالمي نصير شمة يفاجىء جمهوره بموهبة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ليست غزة وحدها على شفا المجاعة… السودان والمجاعة بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مصرف لبنان يدرّب الصرافين على تقنيات لمكافحة تبييض الأموال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
14:35

باسيل لـ جدل: الدفاع عن النفس حق مشروع لكن قرار الهجوم ليس أمراً تلقائياً وبالرغم من أنني أتفهم الاستباق لسبب معيّن لكن لماذا ربط كل الامور بغزة؟

LBCI
منوعات
16:43

المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
15:44

رجل قرر أن يتبرع بكليته لزوجته وأم أطفاله... ما اكتشفه غيّر حياته: "تبرّع بكليتك لشقيقتك وامضي قدما"!

LBCI
حال الطقس
01:38

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان... متى يعود الاستقرار التام؟

LBCI
خبر عاجل
13:53

تابعوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة في "جدل" الساعة 9:10 مساء عبر شاشة الـLBCI

LBCI
خبر عاجل
15:12

باسيل لـ "جدل": نرفض الممارسة الاحادية من الحكومة وأخذ صلاحيات الرئيس لذلك يجب التلاقي لوضع موقف موحد وخطة واحدة وطنية تكون بكركي حكماً مظلته

LBCI
اقتصاد
02:29

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
فنّ
06:21

إيلي صعب في أحدث ظهور مع أبنائه الثلاث... والجمهور: "العائلة الملكيّة اللبنانيّة" (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More