في يوم المرأة العالمي... "غوغل" يحتفل بحكمة النساء على مرّ الأجيال (صورة)

تكريمًا لليوم العالمي للمرأة (IWD)، أصدر "غوغل" رسم شعار مبتكر نابض بالحياة يجسد جوهر الحكمة بين الأجيال بين النساء.

وتصور رسومات الشعار المبتكرة، التي تزين الصفحة الرئيسية لمحرك البحث في الثامن من آذار، ثلاثة أجيال من النساء مسترخيات تحت لحاف، برفقة قطة برتقالية.

ويعد اليوم العالمي للمرأة بمثابة تكريم عالمي للإنجازات الرائعة التي حققتها المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. إنه بمثابة تذكير بالنضال المستمر ضد عدم المساواة بين الجنسين، الذي يعيق المرأة من تحقيق إمكاناتها الكاملة.

كما تُعتبر رسومات الشعار المبتكرة لهذا العام، التي صممتها الفنانة صوفي دياو المقيمة في كاليفورنيا، بمثابة شهادة على أهمية مشاركة الحكمة عبر الأجيال.

ويتميز العمل الفني لدياو بغطاء مطرز "برموز التقدم المحرز على مر السنين"، وهو ما يرمز إلى المساهمات التي لا تقدر بثمن للمرأة في الأوساط الأكاديمية والفنون والعدالة الاجتماعية وخارجها.