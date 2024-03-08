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في أول اختبار للقواعد الأوروبية الجديدة المتعلقة بالمنصات العملاقة... النزاع بين آبل وإبيك يعود إلى الواجهة

علوم وتكنولوجيا
2024-03-08 | 10:51
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في أول اختبار للقواعد الأوروبية الجديدة المتعلقة بالمنصات العملاقة... النزاع بين آبل وإبيك يعود إلى الواجهة
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في أول اختبار للقواعد الأوروبية الجديدة المتعلقة بالمنصات العملاقة... النزاع بين آبل وإبيك يعود إلى الواجهة

في أول اختبار للقواعد الأوروبية الجديدة المتعلقة بالمنصات العملاقة... النزاع بين آبل وإبيك يعود إلى الواجهة

أكّدت المفوضية الأوروبية الخميس أنها طلبت توضيحات من مجموعة آبل، التي اتهمتها شركة "إبيك غايمز" الأميركية الناشرة لألعاب الفيديو بإعاقة المنافسة من خلال منعها من تطوير عرض تطبيقات بديلة على هواتف "آي فون".

وقالت ناطقة باسم المفوضية "لقد طلبنا من شركة آبل توضيحات إضافية حول هذا الموضوع في إطار قانون الأسواق الرقمية"، في إشارة إلى القواعد الجديدة بشأن المنصات الرقمية التي دخلت حيز التنفيذ الخميس في الاتحاد الأوروبي، وكجزء من هذه القواعد المتعلقة بالأسواق الرقمية، فإنّ ست شركات من عمالقة قطاع التكنولوجيا في العالم، بينها "أبل"، ملزمة بفتح منصاتها للمنافسة.

ومع ذلك، أعلنت شركة "إبيك غايمز"، التي تنشر خصوصاً لعبة "فورتنايت"، الأربعاء أن "آبل" منعتها من تقديم متجر تطبيقات بديل لمتجر الشركة المصنعة لهواتف "آي فون".

وقالت "إبيك" إن محاولتها الأولى لعرض متاجرها الخاصة عبر هواتف "آي فون" ووجهت بالرفض، وقد وصفت "إبيك" ذلك بأنه إجراء انتقامي بسبب انتقاداتها العامة الكثيرة لـ"آبل".

أمام الصحافة، اتهم الرئيس التنفيذي لشركة "إبيك غايمز"، "تيم سويني"، المديرين التنفيذيين لـ"آبل" بالقيام بـ"محاولة صارخة لإجبار منافسهم الرئيسي على الخضوع".

وفي معركته الطويلة الأمد ضد "آبل"، بات سويني يعتمد على قانون الأسواق الرقمية.

وقالت مديرة تنفيذية أخرى في "إبيك" إنها مقتنعة بأن هذا هو بالضبط نوع الإجراءات الذي وُجد قانون الأسواق الرقمية لمحاولة منعه، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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