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"أحد أكبر تحديات" هذا الجيل... الأمم المتحدة قلقة من الفجوة الرقمية
علوم وتكنولوجيا
2024-03-08 | 10:55
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"أحد أكبر تحديات" هذا الجيل... الأمم المتحدة قلقة من الفجوة الرقمية
"أحد أكبر تحديات" هذا الجيل... الأمم المتحدة قلقة من الفجوة الرقمية
أعربت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات "دورين بوغدان مارتن"، وهي أول امرأة تدير هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة، عن مخاوفها من انحرافات استخدام الذكاء الاصطناعي، وعن قلقها خصوصاً من حجم الفجوة الرقمية، إذ لا يزال مليارات البشر محرومين من هذه التكنولوجيا.
وقدّر الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تولت مارتن رئاسته قبل قرابة عام ونصف عام بحو 2,6 مليار عدد الأفراد المحرومين من النفاذ إلى التكنولوجيا الرقمية، واضافت "هذا ما يمنعني من النوم ليلاً... فإذا لم يكن المرء جزءاً من العالم الرقمي، لا يكون جزءاً من عالم الذكاء الاصطناعي".
وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع 100 مليار دولار بحلول سنة 2026 لتقليص الفجوة بين من يملكون التكنولوجيا الرقمية وأولئك المحرومين منها، لكنّ مارتن نبهت إلى أن ردم هذه الفجوة يستلزم فعلياً أكثر من أربعة أضعاف هذا المبلغ.
وهذه الفجوة الواسعة أصلاً ستصبح أكثر حدة مع الانتشار السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي الآخذ في التطور.
وينظّم الاتحاد الدولي للاتصالات في نهاية أيار المقبل منتدىً سنوياً كبيراً بعنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير"، كما تحدّثت مارتن عن الطرق الإيجابية الكثيرة التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها إحداث تحوّل في المجتمعات، ومنها تعزيز مكافحة التغيّر المناخي والفقر، مما يساهم في تحسين التعليم والرعاية الصحية.
وحذرت مارتن من أن "التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها لتقويض الثقة في المؤسسات وفي الانتخابات" التي تحفل بها السنة الجارية، من خلال ضخ معلومات مضللة متزايدة التعقيد ويصعب اكتشاف عدم صحتها.
ولاحظت مارتن في مؤتمرها الصحافي عشية اليوم العالمي للمرأة أنّ ثمة قدراً ضخماً من الأحكام المسبقة المتحيزة على أساس الجنس في الخوارزميات التي تستخدمها أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر شعبية في العالم.
وافادت مارتن بأن النساء "أقل اتصالاً" بالإنترنت و"أقل حضوراً في هذا القطاع"، إذ يشكّلن أولاً "نسبة غير متوازنة ومتزايدة من سكان العالم غير المتصلين بالإنترنت"، تَفوق بنحو 20 في المئة نسبة الرجال الذين يعانون الوضع نفسه.
كما لاحظت مارتن عدم وجود عدد كافٍ من النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والكمّ والفضاء، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
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علوم وتكنولوجيا
تحديات"
الجيل...
الأمم
المتحدة
الفجوة
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