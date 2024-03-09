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روبوت أثار الجدل... تحسس جسد مراسلة عربية خلال مهرجان للتكنولوجيا في السعودية! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2024-03-09 | 08:00
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روبوت أثار الجدل... تحسس جسد مراسلة عربية خلال مهرجان للتكنولوجيا في السعودية! (فيديو)
أثار روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي و"مستقل بالكامل" الدهشة بعد أن بدا وكأنه يتحسس جسد مراسلة أثناء مقابلة في مهرجان تكنولوجي في المملكة العربية السعودية.
وكانت الصحفية راوية قاسم تتحدث أمام الروبوت، الذي يدعى محمد، عندما بدا أن الآلة تتحرك لتلمسها من الخلف، حسبما أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسرعان ما ابتعدت قاسم، التي بدا عليها الذعر، عن الروبوت، ولكن ليس قبل أن ترفع يدها وتطلب منها التوقف. ثم واصلت عرضها التقديمي في DeepFest، وهو حدث للذكاء الاصطناعي يُقام في الرياض.
وقالت شركة الروبوتات QSS، التي طورت محمد، لموقع "ميترو" البريطاني إن الروبوت "مستقل تمامًا" ويعمل "بشكل مستقل دون تحكم بشري مباشر".
وأضافت: "لقد أجرينا بالفعل مراجعة شاملة للقطات والظروف المحيطة بالحادث ولم تكن هناك انحرافات عن السلوك المتوقع لمحمد، ومع ذلك، سنتخذ إجراءات إضافية لمنع أي شخص من الاقتراب من الروبوت داخل مناطق حركته".
وتم تصميم محمد للمساعدة في أداء المهام في الظروف الخطرة والمساعدة في تحسين سلامة البشر، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن الروبوت كان ببساطة يطلب من المراسلة التقدم للأمام.
وقالت QSS إنها تأخذ السلامة والرفاهية على محمل الجد، وطلبت من الحاضرين "الحفاظ على مسافة آمنة من الروبوت أثناء العروض التوضيحية".
مصدر
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