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دراسة جديدة تقيّم النميمة لدى النساء... وما هي المواقف التي تزيد فرص حدوثها؟
علوم وتكنولوجيا
2024-03-11 | 04:00
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دراسة جديدة تقيّم النميمة لدى النساء... وما هي المواقف التي تزيد فرص حدوثها؟
دراسة جديدة تقيّم النميمة لدى النساء... وما هي المواقف التي تزيد فرص حدوثها؟
قام الباحثون بدراسة أُجريت على 190 امرأة تتراوح أعمارهن بين 23 و35 عامًا، وطُلب منهن تقييم جاذبيتهن الجسدية واحترامهن لذاتهن على نطاق واسع.
ومن ثم طلب الباحثون منهن النظر إلى صور النساء اللواتي تم تصنيفهن على أنهن تمتلكن جاذبية عالية أو منخفضة، كما طُلب منهن أن تتخايلن أنفسهن ضمن مجموعة اجتماعية مع رجل، وأن تتخيلن امرأة وهي تدخل المجموعة وتقترب من الرجل الذي نال إعجابهن.
وقام الباحثون بتقييم غيرة النساء، وبعد ذلك قدّمت النساء معلومات سلبية عن المرأة وطُلب منهن تقييم احتمالية مشاركة هذه المعلومات ضمن سياقات اجتماعية مختلفة.
وكشف التحليل أن المشاركات نشرن معلومات سلبية عن المرأة لصديقاتهن، كما أن النساء أبلغن عن شعورهن بمستويات أعلى من الغيرة الرومانسية بحال كانت المرأة جذابة، وهو ما يزيد بدوره فرص ارتفاع النميمة عن هذه المرأة.
ووجد الباحثون أن المشاركات اللواتي تتمتعن بتدني احترام الذات هن أكثر عرضة للنميمة، خاصة عندما كانت المرأة المنافسة جذابة للغاية.
وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أنه عند مواجهة النساء لمنافسات جذابات جسديًا، ترتفع لديهن مستويات الغيرة الرومانسية، وبالتالي كُنّ أكثر عرضة لنقل معلومات سلبية يمكن أن تضر بالسمعة الجنسية لمنافساتهن.
المصدر
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علوم وتكنولوجيا
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