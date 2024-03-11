الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التمييز بين الصور الحقيقية للأشخاص والصور المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي مسألة صعبة للغاية... وهذا ما قام به الباحثون
علوم وتكنولوجيا
2024-03-11 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
التمييز بين الصور الحقيقية للأشخاص والصور المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي مسألة صعبة للغاية... وهذا ما قام به الباحثون
التمييز بين الصور الحقيقية للأشخاص والصور المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي مسألة صعبة للغاية... وهذا ما قام به الباحثون
أصبح التعرف على الفرق بين الصورة الحقيقية والصورة التي أُنتجت بواسطة الذكاء الاصطناعي أمرًا صعبًا للغاية حيث أصبحت تقنية التزييف العميق أكثر واقعية.
وفي هذا الإطار، اختبر الباحثون في جامعة واترلو الكندية قدرة 260 مشاركا في الدراسة على التمييز بين صور الذكاء الاصطناعي والصور الحقيقية.
وأشار الباحثون إلى أنهم توقعوا أن يتمكن 85% من المشاركين التعرف على الصور بدقة، لكن 61% فقط من الأشخاص قاموا بالتخمين بشكل صحيح.
وقالت الدراسة إن ما يقرب من 40% من المشاركين صنفوا الصور بشكل غير صحيح، ما أوضح أن الناس لا يجيدون فصل الصور الحقيقية عن الصور المزيفة، وهذا يسمح بانتشار روايات كاذبة وخطيرة بسهولة.
كما قام الباحثون بفصل المشاركين حسب الجنس، ووجدوا أن المشاركات الإناث استطعن الإجابة بدقة تتراوح بين 55 إلى 70% تقريبًا، بينما حصل المشاركون الذكور على دقة تتراوح بين 50 إلى 65%.
وتم بعد ذلك تصنيف المشاركين بحسب فئاتهم العمرية ووجدوا أنه مع تقدم المشاركين في السن، انخفضت احتمالية التخمين بشكل صحيح.
وقالت الدراسة إن هذا البحث مهم لأن التزييف العميق أصبح أكثر تعقيدًا وأسهل في الإنشاء خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على المجتمع.
المصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الصور
الحقيقية
للأشخاص
والصور
المنتجة
بواسطة
الذكاء
الاصطناعي
مسألة
للغاية...
الباحثون
دراسة جديدة تقيّم النميمة لدى النساء... وما هي المواقف التي تزيد فرص حدوثها؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-23
فنانة تخطط للزواج من صورة ثلاثية الأبعاد ابتكرتها من خلال الذكاء الاصطناعي... وهذا رأيها عن الاتصال الجنسي مع الروبوتات! (فيديو)
منوعات
2024-02-23
فنانة تخطط للزواج من صورة ثلاثية الأبعاد ابتكرتها من خلال الذكاء الاصطناعي... وهذا رأيها عن الاتصال الجنسي مع الروبوتات! (فيديو)
0
منوعات
2024-02-01
زوجها على علاقة سرية مع أمها... يتبادلان الرسائل والصور الفاضحة وهذا ما يخططان له!
منوعات
2024-02-01
زوجها على علاقة سرية مع أمها... يتبادلان الرسائل والصور الفاضحة وهذا ما يخططان له!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-18
الذكاء الاصطناعي ينجح في تقليد الكتابة اليدوية... لن تستطيعوا التمييز بينهما! (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2024-01-18
الذكاء الاصطناعي ينجح في تقليد الكتابة اليدوية... لن تستطيعوا التمييز بينهما! (صورة)
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-17
أبرز توقعات بيل غيتس عن التحول الذي سيسببه الذكاء الاصطناعي... وهذه هي ثروته الحقيقية!
علوم وتكنولوجيا
2024-01-17
أبرز توقعات بيل غيتس عن التحول الذي سيسببه الذكاء الاصطناعي... وهذه هي ثروته الحقيقية!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
04:00
دراسة جديدة تقيّم النميمة لدى النساء... وما هي المواقف التي تزيد فرص حدوثها؟
علوم وتكنولوجيا
04:00
دراسة جديدة تقيّم النميمة لدى النساء... وما هي المواقف التي تزيد فرص حدوثها؟
0
علوم وتكنولوجيا
14:50
ماذا يقوله ذوقك الموسيقي عن شخصيتك؟... هذا ما شرحته دراسات علمية عدة
علوم وتكنولوجيا
14:50
ماذا يقوله ذوقك الموسيقي عن شخصيتك؟... هذا ما شرحته دراسات علمية عدة
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-09
روبوت أثار الجدل... تحسس جسد مراسلة عربية خلال مهرجان للتكنولوجيا في السعودية! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2024-03-09
روبوت أثار الجدل... تحسس جسد مراسلة عربية خلال مهرجان للتكنولوجيا في السعودية! (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-08
"أحد أكبر تحديات" هذا الجيل... الأمم المتحدة قلقة من الفجوة الرقمية
علوم وتكنولوجيا
2024-03-08
"أحد أكبر تحديات" هذا الجيل... الأمم المتحدة قلقة من الفجوة الرقمية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بعد إنتخابها وصيفة أولى لملكة جمال العالم... ماذا تقول ياسمينا زيتون؟
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بعد إنتخابها وصيفة أولى لملكة جمال العالم... ماذا تقول ياسمينا زيتون؟
0
فنّ
06:47
مغرّدة تهين نادين نسيب نجيم بعد فوز ياسمينا زيتون... "ليش قلة التهذيب؟"
فنّ
06:47
مغرّدة تهين نادين نسيب نجيم بعد فوز ياسمينا زيتون... "ليش قلة التهذيب؟"
0
آخر الأخبار
06:47
غارة اسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الجبين
آخر الأخبار
06:47
غارة اسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الجبين
0
أخبار دولية
06:05
صومعة تخزين حبوب كبيرة دُمرت جراء هجوم صاروخي روسي شرق أوكرانيا
أخبار دولية
06:05
صومعة تخزين حبوب كبيرة دُمرت جراء هجوم صاروخي روسي شرق أوكرانيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:47
هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض
أخبار دولية
15:47
هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض
0
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
0
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
0
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟
0
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
السمسرة والسوق السوداء تطبع دفاتر المرور بين لبنان وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:37
السمسرة والسوق السوداء تطبع دفاتر المرور بين لبنان وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
لبنان ممر لتمويل حماس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
لبنان ممر لتمويل حماس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
2
أخبار لبنان
12:26
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
12:26
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
3
خبر عاجل
11:29
السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان
خبر عاجل
11:29
السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان
4
أمن وقضاء
09:50
توقيف لبناني شارك في جريمة قتل في بلدة بزال – عكار... وهذا ما ضبط بحوزته
أمن وقضاء
09:50
توقيف لبناني شارك في جريمة قتل في بلدة بزال – عكار... وهذا ما ضبط بحوزته
5
صحة وتغذية
13:20
هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)
صحة وتغذية
13:20
هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)
6
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
7
صحف اليوم
01:15
هذا ما نقله القطريون إلى حسن خليل (الاخبار)
صحف اليوم
01:15
هذا ما نقله القطريون إلى حسن خليل (الاخبار)
8
منوعات
14:20
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
منوعات
14:20
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More