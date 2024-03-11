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انتهاء سنوات الخصوبة لا يمنع الاستمتاع بحياة جنسية مشوقة... وهذا ما تحتاج إليه المرأة بعد سن الثمانين!
علوم وتكنولوجيا
2024-03-11 | 11:25
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انتهاء سنوات الخصوبة لا يمنع الاستمتاع بحياة جنسية مشوقة... وهذا ما تحتاج إليه المرأة بعد سن الثمانين!
انتهاء سنوات الخصوبة لا يمنع الاستمتاع بحياة جنسية مشوقة... وهذا ما تحتاج إليه المرأة بعد سن الثمانين!
كشفت دراسة جديدة أن واحدًا من أصل سبعة ممن تتراوح أعمارهم بين 80 إلى 84 عامًا لا يزال يتمتع بحياة جنسية ناشطة، بينما يقول 36% ممن تزيد أعمارهم عن 70 عامًا إن الرغبة الجنسية لديهم لم تختف على الإطلاق.
"إيلين كينغيت"، البالغة من العمر 74 عاما، هي أم عازبة لثلاثة أطفال، وتعيش في برايتون وتقضي إجازات للكتابة عن حياتها في إسبانيا بعد وفاة زوجها.
ووفقا لدراسة حديثة في المملكة المتحدة، فإن أكثر من ثلث الرجال والنساء الذين يبلغون من العمر 70 عاما لم تخف رغبتهم الجنسية مع تقدمهم في العمر.
والرغبة هي أفضل وصف لما تشعر كينغيت به، الرغبة في التقارب الجسدي، الاتصال الحميمي والرغبة في الشعور بجسد الرجل ورائحته.
وعلى الرغم من إصابتها بسرطان الثدي، نوبة قلبية، التهاب المفاصل، ما زالت كينغيت تطمح إلى مقابلة شخص ما يناسبها وقادر على تلبية طموحاتها الجنسية.
وقالت كينغيت إن ممارسة الجنس في عمر الـ 74 عامًا هو ممتع كما كان في السنوات الفائتة، ولا تريد أن تغادر هذه الأرض من دون تجربة تلك النشوة مرة أخرى.
وقالت المذيعة التلفزيونية وكاتبة الطبخ "برو ليث"، البالغة من العمر 84 عاما والتي تعيش مع زوجها الثاني، كما شدّدت على أن نهاية سنوات الخصوبة لدى النساء لا يعني أنه لا يمكن الاستمتاع بالحب والعلاقة الجنسية.
كما قالت ليث إن أعراض الوقوع في الحب هي نفسها التي يشعر بها شخص عمره 17 عاما أو شخص عمره 70 عامًا.
المصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
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