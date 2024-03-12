الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إشارات تكشف الشخصية النرجسية... تجنبوا الوقوع في فخها!

علوم وتكنولوجيا
2024-03-12 | 10:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إشارات تكشف الشخصية النرجسية... تجنبوا الوقوع في فخها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إشارات تكشف الشخصية النرجسية... تجنبوا الوقوع في فخها!

إشارات تكشف الشخصية النرجسية... تجنبوا الوقوع في فخها!

كشف "سكوت تايلور"، وهو خبير في السلوك ولغة الجسد، عن كيفية اكتشاف النرجسية لدى الشخص، وتجنب الوقوع في فخ حيله.

وأخبر تايلور أنه من الممكن أن تربطكم علاقة رومانسية بشخص نرجسي، لذلك عليكم أن تكونوا على دراية بالإشارات لضمان حماية أنفسكم.

وقال تايلور إن الأشخاص الذين يعانون من النرجسية سيستخدمون الأشخاص من حولهم "كأدوات" لتحقيق مرادهم، كما يركزون على أنفسهم ويفتقرون إلى التعاطف.

وشرح تايلور أنه على الرغم من أن النرجسيين غالبًا ما يتمتعون بشخصية ذات كاريزما مرتفعة، إلا أنهم في كثير من الأحيان يستغلون المدح لتلبية حاجتهم لنيل الإعجاب وغالبًا ما يظهرون الغيرة تجاه الآخرين.

وأوضح تايلور أنه بحال بدأ الشخص النرجسي في مراقبة تحركاتكم وعزلتكم، وإذا حاول التقليل من أهمية احتياجاتكم وآرائكم، فهذه من أقوى الإشارات التي تدل على النرجسية.

والنرجسيون أيضًا ماهرون جدًا في تقديم الوعود الفارغة، ولكن أوضح تايلور أن امتلاك الأشخاص لصفات نرجسية لا يجعلهم نرجسيين بالضرورة.

وقال سكوت إن فرض حدود واضحة للغاية مع شخص تعتقدون أنه قد يكون نرجسيًا يمكن أن يكسر أنماط السلوك السامة.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

الشخصية

النرجسية...

تجنبوا

الوقوع

فخها!

LBCI التالي
طاقم "كرو-7" يغادر عائداً الى الأرض بعد مهمة في محطة الفضاء الدولية
انتهاء سنوات الخصوبة لا يمنع الاستمتاع بحياة جنسية مشوقة... وهذا ما تحتاج إليه المرأة بعد سن الثمانين!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-10

الوقوع في الحب يعبث بعقلك... دراسة جديدة تكشف: تغيرات حقيقية تحدث في الدماغ عندما تعشق!

LBCI
منوعات
06:21

أم أميركية تكشف عن مزيل طبيعي للعرق... ما هو المكوّن السري؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
11:39

موسيقية سابقة تكشف: "تعرضت للاعتداء الجنسي ليلة عيد ميلادي... خدرني واحتجزني" وهذه التفاصيل! (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-10

أم أميركية تكشف عن حيلة طبيعية تعتمدها الأمهات الفرنسيات أثناء تغيير الحفاض للطفل... وما هي إيجابيات هذه الطريقة؟ (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:11

"آبل" تحذر مستخدمي آيفون من عادة خطيرة يجهلها الملايين: "لا تفعل هذا أبدًا"!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:00

طاقم "كرو-7" يغادر عائداً الى الأرض بعد مهمة في محطة الفضاء الدولية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:25

انتهاء سنوات الخصوبة لا يمنع الاستمتاع بحياة جنسية مشوقة... وهذا ما تحتاج إليه المرأة بعد سن الثمانين!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-03-11

"نينتندو" تطرح فيلماً جديداً عن شخصية ماريو في هذا التاريخ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-29

صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

طريق لارنكا-غزة.. سالك؟

LBCI
امن وقضاء
2023-12-26

مع اقتراب ليلة رأس السّنة الميلاديّة تحذير من القوى الامنية: لعدم إطلاق الرصاص

LBCI
خبر عاجل
2024-03-03

موظفو "المالية" أعلنوا "العودة الموقتة" الى العمل يوم غد الإثنين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:34

سقوط صاروخ في حراجل كسروان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:59

وزير الخارجية القبرصي يلتقي عددًا من المسؤولين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:57

إسرائيل تستهدف منطقة البقاع لليوم الثاني على التوالي... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
08:56

مخزومي بحث مع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي آخر التطورات... وهذا ما أكّده

LBCI
أخبار لبنان
08:12

في قضية المستند الذي له علاقة بنظرية الجندر في المركزية...اعتصام للاساتذة امام المدرسة

LBCI
أخبار لبنان
07:09

وقفة تضامنية مع المحاميين واصف الحركة وعلي عباس

LBCI
أمن وقضاء
03:03

تحقيقات بشأن صحة وجود مواد خطرة في منشآت عامة أو خاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:08

لبنان يشق طريقه الى رالي دكار في السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

أبرز ما حصل في حفل الأوسكار بنسخته ال٩٦

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:00

توجيه الاتهام في باريس لابن شقيق رياض سلامة بالتآمر الجنائي وغسل الأموال

LBCI
أخبار لبنان
12:08

الخطيب: يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

LBCI
آخر الأخبار
16:52

معلومات تشير إلى شنّ غارتين الاولى على مستودع في محلة انصار خلف دار الامل والثانية على هنغار بين شمسطار وطاريا

LBCI
خبر عاجل
13:34

الـLBCI ترافق ياسمينا زيتون في أوّل رحلة لها إلى موريشيوس بعد تتويجها الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم… تابعوا تقريرًا خاصًا في النشرة المسائية بعد قليل

LBCI
منوعات
15:30

أقامت علاقة مع زميلها ووقعت في حبه... ولكنه خدعها وهذا ما حصل!

LBCI
أخبار لبنان
03:37

الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة : ما حصل في مدرسة المركزية غير متعمّد والهدف كان موضوع اليتم... وفصل المعلّمة والمنسّقة شهرًا

LBCI
آخر الأخبار
17:48

محافظ بعلبك لرويترز: مقتل مدني على الأقل وإصابة عدة أشخاص بعد أربع ضربات إسرائيلية استهدفت بعلبك

LBCI
خبر عاجل
14:29

تابعوا البث المباشر كل ليلة بعد نشرة الاخبار خلال شهر رمضان عبر الـ LBCI شاركوا واربحوا يوميًا مبلغ الف دولارٍ اميركيّ اضافةً إلى جوائز قيّمة أخرى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More