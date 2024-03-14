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للمرة الثالثة... "سبايس إكس" تستعد لتجربة إطلاق أقوى صاروخ في العالم!
علوم وتكنولوجيا
2024-03-14 | 08:07
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للمرة الثالثة... "سبايس إكس" تستعد لتجربة إطلاق أقوى صاروخ في العالم!
للمرة الثالثة... "سبايس إكس" تستعد لتجربة إطلاق أقوى صاروخ في العالم!
تعتزم شركة "سبايس إكس" الخميس إجراء تجربة جديدة لإطلاق مركبة "ستارشيب"، أقوى صاروخ في العالم، وهو أمر حيوي لخطط وكالة الفضاء الأميركية لإرسال روادها على سطح القمر في وقت لاحق من هذا العقد، ولآمال "إيلون ماسك" في إقامة مستعمرات بشرية على المريخ في نهاية المطاف.
وكانت محاولتان سابقتان انتهتا بانفجارات ضخمة، لكن هذه النتيجة قد لا تكون سيئة بالضرورة: فقد اعتمدت الشركة نهجاً يقوم على مبدأ التعلّم من الأخطاء من أجل تسريع عملية التطوير، وأظهرت هذه الاستراتيجية جدواها في الماضي.
وقد تحصل العملية من منصة إطلاق تابعة للشركة في جنوب شرق تكساس اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، بعد أن أعطت إدارة الطيران الفدرالية الضوء الأخضر الأربعاء.
وستبدأ سبايس إكس بثاً حياً للعملية على موقعها الإلكتروني قبل ثلاثين دقيقة من إجرائها، وعند الجمع بين طبقتي المركبة الفضائية، يبلغ ارتفاع الصاروخ 121 متراً، أي أنه أعلى من تمثال الحرية في نيويورك بأكثر من 27 متراً.
وتنتج طبقة الدفع في المركبة، المسماة "سوبر هيفي بوستر"، قوة دفع تبلغ 74,3 ميغانيوتن، أي ما يقرب من ضعفَي قوة ثاني أقوى صاروخ في العالم، وهو "سبايس لانش سيستم" التابع لوكالة ناسا، رغم أن الأخير يعمل حالياً بكامل طاقته.
وسيكون اختبار الإطلاق الثالث لمركبة "ستارشيب" بتكوينها المتكامل الأكثر طموحاً حتى الآن، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
إلى جانب الذهاب إلى ارتفاعات أعلى ونقاط أبعد، تشمل الأهداف فتح وإغلاق باب الحمولة النافعة لمركبة ستارشيب، لاختبار قدرتها على توصيل أقمار اصطناعية وشحنات أخرى إلى الفضاء.
وتهدف سبايس إكس أيضاً إلى إعادة تشغيل محركات المركبة في الفضاء، وإجراء اختبار على متنها من شأنه أن يساعد في تمهيد الطريق أمام مركبات ستارشيب المستقبلية لتزويد بعضها البعض بالوقود في المدار.
كما يلحظ المسار المخطط للمركبة الفضائية أن تصل إلى المدار ثم تباشر عملية هبوط متحكم به في المحيط الهندي، بعد ما يزيد قليلاً عن ساعة من الإطلاق.
وتعمل سبايس إكس على تطوير نماذج أولية لمركبة ستارشيب منذ عام 2018، وتضمنت الاختبارات المبكرة رحلات قصيرة باستخدام الطبقة العليا فقط، والتي يشار إليها أيضاً باسم ستارشيب.
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علوم وتكنولوجيا
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