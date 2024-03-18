الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل تستطيع بعض الأصوات المساعدة في إنقاذ الشعب المرجانية؟
علوم وتكنولوجيا
2024-03-18 | 02:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
هل تستطيع بعض الأصوات المساعدة في إنقاذ الشعب المرجانية؟
هل تستطيع بعض الأصوات المساعدة في إنقاذ الشعب المرجانية؟
هل يمكن لأصوات معينة أن تساعد في إنقاذ المرجان كما تهذّب الموسيقى الطباع لدى البشر؟ سؤال حاولت الإجابة عنه دراسة حديثة أظهرت نتائجها أن تسجيلات صوتية لمرجان سليم يمكن أن تساهم في الجهود المبذولة لاستعادة النظم البيئية المرجانية التي تضررت بسبب تغير المناخ والنشاط البشري.
وبينما يشهد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا حلقة سابعة من "الابيضاض الجماعي"، ومع تعرض مساحات واسعة من الشعاب المرجانية في نصف الكرة الشمالي لخسائر فادحة العام الماضي في فلوريدا ومنطقة البحر الكاريبي بسبب درجات حرارة مرتفعة قياسية في المحيط مسجلة في الأشهر الأخيرة، يسعى العلماء بشتّى الوسائل إلى وقف هذه المجزرة البيئية.
يقول باحثون في معهد "وودز هول" لعلوم المحيطات في نتائج الدراسة التي نشرت نتائجها أخيراً مجلة "رويال سوسايتي أوبن ساينس" Royal Society Open Science، إن إحدى الطرق للمساعدة في إعادة تعمير الشعاب المرجانية قد تكون من خلال الصوت.
وبعد بث تسجيلات صوتية للشعاب المرجانية السليمة، وهي أشبه بسيمفونيات تحت الماء تتألف من "غناء أسماك" و"طقطقة مخالب روبيان"، وجد الباحثون أن هذه الأصوات تشجع يرقات المرجان على الاستقرار في قاع البحر في الحواجز المرجانية المتضررة، ما يمنحها فرصة للتجدد.
وتقول المعدة الرئيسية للدراسة ناديج أوكي إن "البيئة الصوتية المحلية مهمة للغاية بالنسبة لهذه الشعاب المرجانية" خلال المرحلة الأولى من حياتها، عندما تبحث عن موطن دائم للنمو. وترى في بث هذه الأصوات "أداة حيوية" في جهود الترميم.
- نقيق وخرخرة -
بعد الاستماع إلى الشعب المرجانية في جزر فيرجن الأميركية لأكثر من عقد، خلص الباحثون إلى أن أصواتاً محددة تميز الموائل الحية والصحية عن تلك التي تضررت بسبب الابيضاض أو الأمراض أو الأضرار الناجمة عن الأنشطة البشرية (التلوث أو الدمار الناجم عن الصيد أو السياحة المفرطة).
وتوضح أوكي أن "الشعاب المرجانية السليمة تحتوي عموماً على الكثير من الأصوات منخفضة التردد، مثل النقيق والخرخرة والهمهمات التي تصدرها الأسماك، على خلفية شبه ثابتة من أصوات الطحن والفرقعة التي يصدرها الروبيان". في المقابل، تضم الشعاب المرجانية المتدهورة أعداداً أقل من الأنواع، و"تكون أكثر هدوءاً".
ولإجراء دراستهم، جمع فريق العلماء عينات من نوع شديد التحمل من المرجان، يُعرف باسم "تل الخردل" (اسمه العلمي Porites astreoides "بوريتيس أستريويديس") بسبب شكله المتكتل ولونه الأصفر، ووزعوها على ثلاث شعاب مرجانية في جزر فيرجن الأميركية، واحدة بوضع سليم والاثنتان الأخريان في حالة أكثر تدهورا.
ثم نصب الباحثون مكبرات صوت تحت الماء لبث مجموعتهم من أصوات الشعاب المرجانية الصحية في إحدى الشعاب المتدهورة، ووجدوا أن يرقات المرجان هناك استقرت بمعدلات متوسطها 1,7 مرة أكثر من الشعاب المرجانية الأخرى في المواقع التي لم تشهد بث أي صوت.
- 90% من الشعاب المرجانية مهددة -
وتقر أوكي بوجود معلومات كثيرة يتعين الاستحصال عليها حول كيفية استجابة الشعاب المرجانية للصوت، بما في ذلك ما إذا كانت الأنواع المختلفة تتصرف بالطريقة نفسها، وكيف تستطيع الشعاب "السمع".
ومع ذلك، تشير هذه النتيجة إلى أنه يمكن دمج الصوت في جهود الترميم، رغم ضرورة خضوع ذلك للمراقبة والحماية، إذ إن الاستقرار على الشعاب المرجانية ليس سوى مرحلة في حياة المرجان.
تُعدّ الشعاب المرجانية موطناً لنحو ربع الكائنات البحرية، ويعتمد عليها ملايين الأشخاص في الغذاء والدخل. وقد يختفي ما يصل إلى 90% منها إذا وصل الاحترار العالمي إلى 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
تستطيع
الأصوات
المساعدة
إنقاذ
الشعب
المرجانية؟
التالي
باحثون يؤكدون أن تنوعاً حيوياً أكبر للغابات يعزّز قدرتها على مقاومة التغيّر المناخي
زلات برنامج الذكاء الاصطناعي لدى غوغل تضيء على النفوذ المفرط لعمالقة التكنولوجيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:30
فوز بوتين بولاية رئاسية خامسة في روسيا مع 87,28% من الأصوات
أخبار دولية
08:30
فوز بوتين بولاية رئاسية خامسة في روسيا مع 87,28% من الأصوات
0
أخبار دولية
15:33
بوتين يحصد 87 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية
أخبار دولية
15:33
بوتين يحصد 87 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية
0
آخر الأخبار
14:12
أ.ف.ب نقلا عن استطلاع: بوتين يحصد 87 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية
آخر الأخبار
14:12
أ.ف.ب نقلا عن استطلاع: بوتين يحصد 87 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية
0
آخر الأخبار
2024-03-17
الوكالة الوطنية: غارة على منزل في عيترون أدت الى تدميره واحتراقه وغارة على مروحين وعيتا الشعب
آخر الأخبار
2024-03-17
الوكالة الوطنية: غارة على منزل في عيترون أدت الى تدميره واحتراقه وغارة على مروحين وعيتا الشعب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
07:05
باحثون يؤكدون أن تنوعاً حيوياً أكبر للغابات يعزّز قدرتها على مقاومة التغيّر المناخي
علوم وتكنولوجيا
07:05
باحثون يؤكدون أن تنوعاً حيوياً أكبر للغابات يعزّز قدرتها على مقاومة التغيّر المناخي
0
علوم وتكنولوجيا
02:12
زلات برنامج الذكاء الاصطناعي لدى غوغل تضيء على النفوذ المفرط لعمالقة التكنولوجيا
علوم وتكنولوجيا
02:12
زلات برنامج الذكاء الاصطناعي لدى غوغل تضيء على النفوذ المفرط لعمالقة التكنولوجيا
0
علوم وتكنولوجيا
02:07
حطّم المفاهيم المسبقة حول تعريف الحيوان والإنسان وما اكتشفه عن القردة مذهل... وفاة العالم فرانس دي فال
علوم وتكنولوجيا
02:07
حطّم المفاهيم المسبقة حول تعريف الحيوان والإنسان وما اكتشفه عن القردة مذهل... وفاة العالم فرانس دي فال
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-16
حل مشكلات العالم بالذكاء الاصطناعي... رهان لن يتحقق بلا البشر
علوم وتكنولوجيا
2024-03-16
حل مشكلات العالم بالذكاء الاصطناعي... رهان لن يتحقق بلا البشر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2024-02-25
"عبدو وعبدو محطة فاصلة في حياتي المهنية"... جورج خباز في زمن وهذا هو العمل الذي لديه تحفظات حوله!
اخبار البرامج
2024-02-25
"عبدو وعبدو محطة فاصلة في حياتي المهنية"... جورج خباز في زمن وهذا هو العمل الذي لديه تحفظات حوله!
0
منوعات
2024-03-14
مؤثرة اجتماعية تشارك حيلة بسيطة للمواعدة... لن تصدقوا فعاليتها! (فيديو)
منوعات
2024-03-14
مؤثرة اجتماعية تشارك حيلة بسيطة للمواعدة... لن تصدقوا فعاليتها! (فيديو)
0
آخر الأخبار
17:47
المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا لـ"الجزيرة": عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة سيزيد في المرحلة المقبلة
آخر الأخبار
17:47
المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا لـ"الجزيرة": عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة سيزيد في المرحلة المقبلة
0
أخبار دولية
2024-03-17
21 قتيلا في حادث سير في أفغانستان
أخبار دولية
2024-03-17
21 قتيلا في حادث سير في أفغانستان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:03
لقاء جمع الحجار بوفد من اللجنةِ التأسيسيةِ لأهالي شهداء الانفجارِ
أخبار لبنان
08:03
لقاء جمع الحجار بوفد من اللجنةِ التأسيسيةِ لأهالي شهداء الانفجارِ
0
تقارير نشرة الاخبار
07:17
جولة جديدة لسفراء الخماسية... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:17
جولة جديدة لسفراء الخماسية... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
06:48
اللجنة الانتخابية الروسية تعلن فوز بوتين بنسبة "قياسية"
أخبار دولية
06:48
اللجنة الانتخابية الروسية تعلن فوز بوتين بنسبة "قياسية"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
منتخب لبنان لكرة القدم يباشر تمريناته في الأراضي الأسترالية
تقارير نشرة الاخبار
14:41
منتخب لبنان لكرة القدم يباشر تمريناته في الأراضي الأسترالية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الروس يقترعون في لبنان... ما هو موقفهم من بوتين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الروس يقترعون في لبنان... ما هو موقفهم من بوتين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بيدرسون في دمشق... ما الجدوى؟
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بيدرسون في دمشق... ما الجدوى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أكبر معرض في لبنان للتقاليد الرمضانية يستقبل الزوار على السحور
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أكبر معرض في لبنان للتقاليد الرمضانية يستقبل الزوار على السحور
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
سيدة بطلة مسلسل عمليات نصب واحتيال على مدى سنوات!
تقارير نشرة الاخبار
14:25
سيدة بطلة مسلسل عمليات نصب واحتيال على مدى سنوات!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
برنامج "أكرم من مين" على الـLBCI: إتصالات وجوائز من دون حدود!
تقارير نشرة الاخبار
14:25
برنامج "أكرم من مين" على الـLBCI: إتصالات وجوائز من دون حدود!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:21
زيادات معاشات القطاع الخاص... هذه هي التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:21
زيادات معاشات القطاع الخاص... هذه هي التفاصيل
2
منوعات
16:44
بعد مرور 3 أشهر على زواجها اكتشفت خيانة زوجها لها مع قريبتها... انتقامها بمساعدة جديها كان مؤلما!
منوعات
16:44
بعد مرور 3 أشهر على زواجها اكتشفت خيانة زوجها لها مع قريبتها... انتقامها بمساعدة جديها كان مؤلما!
3
منوعات
15:47
"باربي السياسية"...تعرفوا إلى أصغر نائبة في البرلمان الأسترالي: لن تتوقعوا ما كانت وظيفتها قبل خوضها مجال السياسة! (صور)
منوعات
15:47
"باربي السياسية"...تعرفوا إلى أصغر نائبة في البرلمان الأسترالي: لن تتوقعوا ما كانت وظيفتها قبل خوضها مجال السياسة! (صور)
4
منوعات
16:08
اختفت لمدة أسبوع... صياد عثر على كيس بالقرب من النهر وأصابع أقدام تبرز منه ثم انكشفت الحقيقة!
منوعات
16:08
اختفت لمدة أسبوع... صياد عثر على كيس بالقرب من النهر وأصابع أقدام تبرز منه ثم انكشفت الحقيقة!
5
حال الطقس
03:10
سلسلة من المنخفضات تؤثّر على لبنان
حال الطقس
03:10
سلسلة من المنخفضات تؤثّر على لبنان
6
اسرار
00:39
اسرار الصحف المحلية 18-3-2024
اسرار
00:39
اسرار الصحف المحلية 18-3-2024
7
منوعات
02:55
قتل زوجة والده وشقيقته المراهقة ووالدة طفليه وهذا ما فعله بوالدتها... جريمة مرعبة لـ"مشرد" وهذا مصيره!
منوعات
02:55
قتل زوجة والده وشقيقته المراهقة ووالدة طفليه وهذا ما فعله بوالدتها... جريمة مرعبة لـ"مشرد" وهذا مصيره!
8
منوعات
14:43
بعد 38 سنة على زواجها... سيدة مسنة تكتشف رسائل غرامية بين زوجها وخطيبته السابقة بأغرب الطرق!
منوعات
14:43
بعد 38 سنة على زواجها... سيدة مسنة تكتشف رسائل غرامية بين زوجها وخطيبته السابقة بأغرب الطرق!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More