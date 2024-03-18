الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باحثون يؤكدون أن تنوعاً حيوياً أكبر للغابات يعزّز قدرتها على مقاومة التغيّر المناخي
علوم وتكنولوجيا
2024-03-18 | 07:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
باحثون يؤكدون أن تنوعاً حيوياً أكبر للغابات يعزّز قدرتها على مقاومة التغيّر المناخي
باحثون يؤكدون أن تنوعاً حيوياً أكبر للغابات يعزّز قدرتها على مقاومة التغيّر المناخي
شددت دراستان نُشرتا الاثنين على أن تنوعاً حيوياً أكبر للغابات يعزّز قدرتها على مقاومة تأثيرات التغيّر المناخي ويمكّنها من الاستمرار في دورها، لجهة إعادة تدوير الكربون والمواد المغذية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، شرح مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية ستيفان هاتنشويلر الذي شارك في إعداد الدراستين أن "توافُر المزيد من التنوع الحيوي يتيح الحفاظ على أداء المنظومة البيئية كما هو، رغم الظروف المناخية الأكثر تطرفا. ومن خلال تشجيع تعزيز التنوع الحيوي، يمكن التخفيف من عواقب التغيّر المناخي".
ونشرت مجلة"غلوبل تشاينج بايولودجي" الدراسة الأولى التي أجراها باحثون من ألمانيا وفرنسا، وتُظهر من خلال النمذجة أن التنوع النباتي في غابة أو مرج يحميها من درجات الحرارة العالية جداً، وبالتالي يعزز عمليات المنظومة البيئية، كالتحلل.
ويمكن بالتالي التربة أن تستمر في تأدية دورها كخزّان للكربون.
ويشكل تحلل الأجزاء اليابسة من النباتات، كالأوراق التي تتساقط في الخريف، "الوقود" لدورتي الكربون والنيتروجين، وهي عملية ضرورية لحسن سير عمل المنظومات البيئية وللتخزين الطبيعي للكربون في التربة.
أما الدراسة الثانية التي نشرها علماء من الصين وفرنسا في مجلة PNAS، فهي تجريبية.
وراقب هؤلاء آثار مخاليط مختلفة من فضلات الأوراق والكائنات المحللة في أنواع مختلفة من الغابات في ظل ظروف جفاف. ويؤدي الجفاف عادة إلى إبطاء عملية التحلل.
لكنّ الدراسة أظهرت أن "من شأن التنوع الحيوي التعويض عن الآثار السلبية للجفاف"، على ما أوضح ستيفان هاتنشويلر.
وبالفعل، أمكنَ الحفاظ على العملية الطبيعية للتحلل وإعادة تدوير العناصر من خلال زيادة تنوع النباتات ووجود الأنواع المُحلِّلَة (الحشرات، ومئويات الأرجل، والعث، وما إلى ذلك) رغم األأثر السلبي للجفاف.
وخلص الباحثون في الدراسة إلى أن "هذه النتائج تشير إلى أن تعزيز التنوع الحيوي يمثل وسيلة مهمة للحفاظ على الوظائف الأساسية للمنظومة البيئية في ظل التغير المناخي الحالي".
وقال ستيفان هاتنشويلر "بدلاً من الاتجاه إلى الزراعة الأحادية، علينا أن نفعل كل شيء لجعل غاباتنا أكثر تنوعاً". واضاف "سيكون من الخطأ المضي بسرعة وزراعة مزارع أحادية لزيادة تخزين الكربون على مساحة كبيرة".
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
يؤكدون
تنوعاً
حيوياً
للغابات
يعزّز
قدرتها
مقاومة
التغيّر
المناخي
هل تستطيع بعض الأصوات المساعدة في إنقاذ الشعب المرجانية؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
2024-03-15
قبلان: الإسرائيلي لم يربح الحرب ولن يربحها والمقاومة أكبر ضمانات الأوطان
أخبار سياسية
2024-03-15
قبلان: الإسرائيلي لم يربح الحرب ولن يربحها والمقاومة أكبر ضمانات الأوطان
0
آخر الأخبار
12:00
المقاومة الإسلامية: استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابةً مباشرة
آخر الأخبار
12:00
المقاومة الإسلامية: استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابةً مباشرة
0
آخر الأخبار
11:45
المقاومة الإسلامية: استهداف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابةً مباشرة
آخر الأخبار
11:45
المقاومة الإسلامية: استهداف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابةً مباشرة
0
آخر الأخبار
16:24
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا آليات العدو الصهيوني أثناء دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية
آخر الأخبار
16:24
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا آليات العدو الصهيوني أثناء دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
02:28
هل تستطيع بعض الأصوات المساعدة في إنقاذ الشعب المرجانية؟
علوم وتكنولوجيا
02:28
هل تستطيع بعض الأصوات المساعدة في إنقاذ الشعب المرجانية؟
0
علوم وتكنولوجيا
02:12
زلات برنامج الذكاء الاصطناعي لدى غوغل تضيء على النفوذ المفرط لعمالقة التكنولوجيا
علوم وتكنولوجيا
02:12
زلات برنامج الذكاء الاصطناعي لدى غوغل تضيء على النفوذ المفرط لعمالقة التكنولوجيا
0
علوم وتكنولوجيا
02:07
حطّم المفاهيم المسبقة حول تعريف الحيوان والإنسان وما اكتشفه عن القردة مذهل... وفاة العالم فرانس دي فال
علوم وتكنولوجيا
02:07
حطّم المفاهيم المسبقة حول تعريف الحيوان والإنسان وما اكتشفه عن القردة مذهل... وفاة العالم فرانس دي فال
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-16
حل مشكلات العالم بالذكاء الاصطناعي... رهان لن يتحقق بلا البشر
علوم وتكنولوجيا
2024-03-16
حل مشكلات العالم بالذكاء الاصطناعي... رهان لن يتحقق بلا البشر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2024-02-25
"عبدو وعبدو محطة فاصلة في حياتي المهنية"... جورج خباز في زمن وهذا هو العمل الذي لديه تحفظات حوله!
اخبار البرامج
2024-02-25
"عبدو وعبدو محطة فاصلة في حياتي المهنية"... جورج خباز في زمن وهذا هو العمل الذي لديه تحفظات حوله!
0
منوعات
2024-03-14
مؤثرة اجتماعية تشارك حيلة بسيطة للمواعدة... لن تصدقوا فعاليتها! (فيديو)
منوعات
2024-03-14
مؤثرة اجتماعية تشارك حيلة بسيطة للمواعدة... لن تصدقوا فعاليتها! (فيديو)
0
آخر الأخبار
17:47
المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا لـ"الجزيرة": عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة سيزيد في المرحلة المقبلة
آخر الأخبار
17:47
المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا لـ"الجزيرة": عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة سيزيد في المرحلة المقبلة
0
أخبار دولية
2024-03-17
21 قتيلا في حادث سير في أفغانستان
أخبار دولية
2024-03-17
21 قتيلا في حادث سير في أفغانستان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:03
لقاء جمع الحجار بوفد من اللجنةِ التأسيسيةِ لأهالي شهداء الانفجارِ
أخبار لبنان
08:03
لقاء جمع الحجار بوفد من اللجنةِ التأسيسيةِ لأهالي شهداء الانفجارِ
0
تقارير نشرة الاخبار
07:17
جولة جديدة لسفراء الخماسية... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:17
جولة جديدة لسفراء الخماسية... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
06:48
اللجنة الانتخابية الروسية تعلن فوز بوتين بنسبة "قياسية"
أخبار دولية
06:48
اللجنة الانتخابية الروسية تعلن فوز بوتين بنسبة "قياسية"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
منتخب لبنان لكرة القدم يباشر تمريناته في الأراضي الأسترالية
تقارير نشرة الاخبار
14:41
منتخب لبنان لكرة القدم يباشر تمريناته في الأراضي الأسترالية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الروس يقترعون في لبنان... ما هو موقفهم من بوتين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الروس يقترعون في لبنان... ما هو موقفهم من بوتين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بيدرسون في دمشق... ما الجدوى؟
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بيدرسون في دمشق... ما الجدوى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أكبر معرض في لبنان للتقاليد الرمضانية يستقبل الزوار على السحور
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أكبر معرض في لبنان للتقاليد الرمضانية يستقبل الزوار على السحور
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
سيدة بطلة مسلسل عمليات نصب واحتيال على مدى سنوات!
تقارير نشرة الاخبار
14:25
سيدة بطلة مسلسل عمليات نصب واحتيال على مدى سنوات!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
برنامج "أكرم من مين" على الـLBCI: إتصالات وجوائز من دون حدود!
تقارير نشرة الاخبار
14:25
برنامج "أكرم من مين" على الـLBCI: إتصالات وجوائز من دون حدود!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:21
زيادات معاشات القطاع الخاص... هذه هي التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:21
زيادات معاشات القطاع الخاص... هذه هي التفاصيل
2
منوعات
16:44
بعد مرور 3 أشهر على زواجها اكتشفت خيانة زوجها لها مع قريبتها... انتقامها بمساعدة جديها كان مؤلما!
منوعات
16:44
بعد مرور 3 أشهر على زواجها اكتشفت خيانة زوجها لها مع قريبتها... انتقامها بمساعدة جديها كان مؤلما!
3
منوعات
15:47
"باربي السياسية"...تعرفوا إلى أصغر نائبة في البرلمان الأسترالي: لن تتوقعوا ما كانت وظيفتها قبل خوضها مجال السياسة! (صور)
منوعات
15:47
"باربي السياسية"...تعرفوا إلى أصغر نائبة في البرلمان الأسترالي: لن تتوقعوا ما كانت وظيفتها قبل خوضها مجال السياسة! (صور)
4
منوعات
16:08
اختفت لمدة أسبوع... صياد عثر على كيس بالقرب من النهر وأصابع أقدام تبرز منه ثم انكشفت الحقيقة!
منوعات
16:08
اختفت لمدة أسبوع... صياد عثر على كيس بالقرب من النهر وأصابع أقدام تبرز منه ثم انكشفت الحقيقة!
5
حال الطقس
03:10
سلسلة من المنخفضات تؤثّر على لبنان
حال الطقس
03:10
سلسلة من المنخفضات تؤثّر على لبنان
6
اسرار
00:39
اسرار الصحف المحلية 18-3-2024
اسرار
00:39
اسرار الصحف المحلية 18-3-2024
7
منوعات
02:55
قتل زوجة والده وشقيقته المراهقة ووالدة طفليه وهذا ما فعله بوالدتها... جريمة مرعبة لـ"مشرد" وهذا مصيره!
منوعات
02:55
قتل زوجة والده وشقيقته المراهقة ووالدة طفليه وهذا ما فعله بوالدتها... جريمة مرعبة لـ"مشرد" وهذا مصيره!
8
منوعات
14:43
بعد 38 سنة على زواجها... سيدة مسنة تكتشف رسائل غرامية بين زوجها وخطيبته السابقة بأغرب الطرق!
منوعات
14:43
بعد 38 سنة على زواجها... سيدة مسنة تكتشف رسائل غرامية بين زوجها وخطيبته السابقة بأغرب الطرق!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More