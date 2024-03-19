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يوتيوب يتحدّى الذكاء الاصطناعي..سياسات واجراءات جديدة "على الطريق"

علوم وتكنولوجيا
2024-03-19 | 04:16
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يوتيوب يتحدّى الذكاء الاصطناعي..سياسات واجراءات جديدة &quot;على الطريق&quot;
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يوتيوب يتحدّى الذكاء الاصطناعي..سياسات واجراءات جديدة "على الطريق"

سيُطلب من مستخدمي منصة "يوتيوب"، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، تحديد الطابع الطبيعي عند انشاء مقاطع فيديو خاصة بهم وذات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. ويُعد هذا الاجراء جزءاً من جهد واسع تبذله الشركة المذكورة لتكون أكثر شفافية بشأن المحتوى الذي قد يساهم في إرباك المستخدمين أو تضليلهم.
 
وفي التفاصيل، سيتعيّن على المستخدمين تحديد التقنيات المستخدمة في مقاطعهم المصورة عبر ظهور قائمة، يحددون من خلالها ما اذا كان المحتوى الخاص بهم يجعل شخصاً حقيقياً يقول أو يفعل شيء لم يفعله أو يبدّل لقطات من مكان حقيقي أو يُصوّر مشهداً واقعياً لم يحدث بالفعل.
 
كما ولن يتعيّن على المستخدمين الافصاح عن التقنية المستخدمة في حال تم انشاء المقطع أو تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى أنه لن يتعين أيضاً الافصاح عما إذا تم استخدام التقنية المذكورة لغرض الانتاجية مثل توليد الأفكار وكتابة النصوص.
 
ويأتي هذا الاجراء بعدما أثار خبراء السلامة عبر الانترنت إنذارات من أن انتشار المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يربك المستخدمين ويضللهم، وخاصةً قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية وأماكن أخرى حول العالم.
 
وبحسب ما أعلنته المنصة، سيأتي هذا التحديث في الخريف كجزء من طرح أكبر لسياسيات الذكاء الاصطناعي الجديدة.
 

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