إلى مستخدمي هواتف "أيفون"... هكذا يمكنكم حمايتها من السرقة!

أثارت طريقة مُعقدة تم استخدامها في الآونة الأخيرة للتحكم بأجهزة أيفون وإغلاقها بشكل تام، مخاوف المستخدمين وقلقهم إيزاء ارتفاع معدّل استخدامها.

وفي التفاصيل، يعمد المقرصنون ، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، حالياً إلى استغلال ثغرة أمنية تُسمى بمفتاح الإسترداد، يجعل من المستحيل على المستخدم الوصول إلى بياناتهم ورسائلهم. كما وأبلغ بعض المستخدمين من جهة أخرى أنه تم استنزاف حساباتهم المصرفية بعد عملية الخرق الحاصلة وتمكُن المقرصنين من الوصول إلى حساباتهم المالية.

والجدير ذكره أن عملية الخرق هذه يصعب تحقيقها أحياناً، إذ يتعيّن على المُقرصن مراقبة هاتف الشخص المستخدم لوقت طويل وهو يُدخل كلمة المرور الخاصة به. وهذا ما يتّم عادةً عبر التلاعب بمالك الهاتف من خلال إرسال روابط وهمية ليتمكن بعد ذلك من تغيير هوية المستخدم.

ونصح متحدث بإسم شركة "أبل" المستخدمين، وفق وكالة " سي أن أن "، باستخدام تقنية بصمة الوجه أو اليد لفتح الهاتف عوضاً عن استخدام كلمة مرور عادية. كما ويمكنهم استخدام كلمة مرور تحتوي على أرقام وحروف في الوقت نفسه.

ونوّه المتحدث نفسه إلى أنه هنالك خطوة إضافية يمكن اعتمادها عبر وضع كلمة مرور ثانوية من ضمن إعداد "توقيت الشاشة" والتي يتّم طلبها من أي مستخدم قبل تغيير هويته، الأمر الّذي يضمن طلب كلمة السرّ الثانوية من المقرصن، ما يؤدي حُكماً إلى فشل عمليته للاستحواذ على الهاتف.

وختم أنه يمكن للمستخدمين حماية أنفسهم عن طريق إجراء نسخ احتياطية منتظمة لجهاز أيفون، يُمَكّن استرداد البيانات في حالة التعرض للسرقة أو القرصنة.