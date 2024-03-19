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ماذا يقوله ذوقك في اختيار الأفلام عن شخصيتك؟... هذا ما شرحته دراسات علمية عدة

ماذا يقوله ذوقك في اختيار الأفلام عن شخصيتك؟... هذا ما شرحته دراسات علمية عدة





أفلام الرعب



إذا كنت من محبي الرعب فهذا لا يعني أنك مريض نفسي، بل في الواقع، مشاهدة هذا النوع من الأفلام يعني أنك على الأرجح شخص منفتح وأكثر يقظة من الآخرين.



أفلام رومانسية كوميدية



أشارت العديد من الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يؤمنون بـ "الحب الحقيقي" يميلون إلى الاستمتاع بالأفلام الرومانسية.



أفلام الخيال العلمي



شرحت الدراسات أن الأشخاص الذين يتابعون هذا النوع من الأفلام هم نرجسيون ويسعون للهروب من العالم الحقيقي، كما أنهم يتمتعون بعقول أكثر إبداعا من غيرهم.



أفلام الكوميديا



وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يشاهدون الأفلام الكوميدية يمتلكون مزاجًا شديد التوتر ويتمتعون بطاقة رهيبة. وجدت دراسات علمية عدة أن الأفلام المختلفة قد تحدد سمات شخصية الإنسان، وتوصلت إلى بعض الحقائق غير المتوقعة، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.إذا كنت من محبي الرعب فهذا لا يعني أنك مريض نفسي، بل في الواقع، مشاهدة هذا النوع من الأفلام يعني أنك على الأرجح شخص منفتح وأكثر يقظة من الآخرين.أشارت العديد من الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يؤمنون بـ "الحب الحقيقي" يميلون إلى الاستمتاع بالأفلام الرومانسية.شرحت الدراسات أن الأشخاص الذين يتابعون هذا النوع من الأفلام هم نرجسيون ويسعون للهروب من العالم الحقيقي، كما أنهم يتمتعون بعقول أكثر إبداعا من غيرهم.وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يشاهدون الأفلام الكوميدية يمتلكون مزاجًا شديد التوتر ويتمتعون بطاقة رهيبة.