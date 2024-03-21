دعوى قضائية تُواجه شركة "أبل"... ما السبب؟

تستعد وزارة العدل الأميركيّة لمقاضاة شركة أبل اليوم الخميس، لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار من خلال منع المنافسين من الوُصول إلى مميّزات الأجهزة والبرامج الخاصّة بأجهزة أيفون.

وورد في التقرير أنّ الدعوى التّي من المتوّقع أن يتُم رفعها أمام المحكمة الفيدرالية، جاءت تزامناً مع معارك إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمكافحة الاحتكار ضد معظم شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة.

كما وأضاف التقرير أنّ هذه القضيّة تُمثّل المرّة الثالثة التي تقُاضي فيها وزارة العدل شركة أبل بسبب انتهاكاتها خلال الأعوام الـ 14 الماضية، لكنهّا القضيّة الأولى التي تتهم الشّركة المُصنّعة لهواتف أيفون بالحفاظ على موقعها بشكل غير قانوني.