الذكاء الاصطناعي قادر على القيام بأكثر من 120 مليون وظيفة مختلفة... هذا ما كشفته دراسة بريطانية!

الذكاء الاصطناعي قادر على القيام بأكثر من 120 مليون وظيفة مختلفة... هذا ما كشفته دراسة بريطانية!

توصلت دراسة حديثة إلى أنه بإمكان الذكاء الاصطناعي تولي الكثير من المهام التي يؤديها موظفو الخدمة المدنية، من تجهيز جوازات السفر وصولا إلى التسجيل للتصويت.



وفي التفاصيل، هناك ما لا يقل عن 120 مليون مهمة يستطيع التشغيل الآلي القيام بها، وفق الدراسة التي أجراها مركز ألان تورينغ.



وقال الباحث "أوليفر دودن" إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون بمثابة الحل السحري للخدمة المدنية من خلال توفير الأموال وتحسين الخدمات العامة.



وقدّرت الدراسة أن حوالي 84% من 143 مليون معاملة معقدة يمكن تنفيذها بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي.



وقال الدكتور "جوناثان برايت"، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي للخدمات العامة في المعهد إن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانات هائلة لمساعدة الحكومات لكي تصبح أكثر استجابة وكفاءة.



وفي هذا السياق، سيتطلب هذا الأمر الكثير من الدقة والمسؤولية، ولكن الفائدة الكبيرة ستنعكس من خلال الاستثمار المطلوب.



وشرح باحثو المعهد أن التقديرات أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على توفير 24 مليار جنيه إسترليني سنويًا، بالإضافة إلى أن الأخير سيقدّم نوعية خدمات أفضل.