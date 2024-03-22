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هل تؤثر الدورة الشهرية فعلا على حدة التقلبات المزاجية والعواطف... هذا ما كشفته الدراسات!

علوم وتكنولوجيا
2024-03-22 | 09:33
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هل تؤثر الدورة الشهرية فعلا على حدة التقلبات المزاجية والعواطف... هذا ما كشفته الدراسات!
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هل تؤثر الدورة الشهرية فعلا على حدة التقلبات المزاجية والعواطف... هذا ما كشفته الدراسات!

هل تؤثر الدورة الشهرية فعلا على حدة التقلبات المزاجية والعواطف... هذا ما كشفته الدراسات!

أكدت إحدى الدراسات ما تقوله النساء عن الدورة الشهرية وأنها تؤثر بالفعل على مشاعرهن، إذ قال باحثو جامعة بريطانية أنهن تشعرن بالغضب أكثر في الأيام التي تسبق موعد الدورة.

وفي التفاصيل، قال الباحثون إن النساء أكثر عرضة عرضة للاضطرابات خلال نومهن قبل قدوم الدورة الشهرية، كما قال الدكتور "جو باور"، إن البحث يوفر رؤى قيمة حول التفاعل المعقد بين دورات الحيض، العواطف، النوم وتأثير التقلبات الهرمونية على صحة المرأة.

وتمت دراسة الأعراض التي يمكن أن تعاني منها النساء في الأسابيع التي تسبق الدورة الشهرية، والمعروفة أيضًا باسم متلازمة ما قبل الحيض، على نطاق واسع لسنوات.

وأثناء الدراسة، قام الفريق بتحليل بيانات من 51 امرأة سليمة تتراوح أعمارهن بين 18 و35 عاما، وكان لديهن فترات منتظمة حيث لم تتناولن وسائل منع الحمل الهرمونية.

وأكملت النساء تقارير ذاتية يومية عن نومهن وعواطفهن، وارتدين ساعات لتتبع النوم على مدار شهرين من الدورة الشهرية.

وكشفت النتائج أن النساء تعرضن لاضطرابات في أنماط نومهن في الأيام التي سبقت الدورة الشهرية.

وخلال ما يسمى بالمرحلة المحيطة بالدورة الشهرية، أبلغت النساء أيضًا عن زيادة مشاعر الغضب مقارنة بالمراحل الأخرى من الدورة الشهرية، كما لاحظن انخفاضا افي لمشاعر الإيجابية، بما في ذلك الهدوء والسعادة والحماس، خلال هذه المرحلة.

وبشكل عام، أشارت النتائج إلى أن التقلبات الهرمونية قد تؤثر على اضطرابات النوم والعواطف لدى النساء.
 

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